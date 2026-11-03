Sheinbaum, comercio y los aranceles los más mencionado por Donald Trump sobre México: ¿Cómo podrían impactar los resultados de las elecciones en el país?. (AP Foto/Alex Brandon)

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Este 3 de noviembre de 2026 se llevan a cabo las elecciones que definirán el Congreso en Estados Unidos, lo cual determinará el desarrollo del gobierno de Donald Trump durante los dos años que le restan de mandato, situación que también podría repercutir en la relación con México y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante los 32 días de la “intensa” campaña que realizó el mandatario estadounidense por distintos estados, Donald Trump hizo referencia en su discurso a tres temas centrales que han definido su relación con su vecino del sur:

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La relación bilateral .

El acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte.

Y la imposición arancelaria que implemento desde el inicio de su mandato en 2025.

Una llamada con Sheinbaum destacó en el discurso electoral de Trump

La relevancia de los comicios que finalizan este martes en Estados Unidos, radica en el poder de maniobra que tendrá Trump para tomar decisiones con el respaldo del Congreso, por lo que se disputan 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado y 36 gubernaturas, sumándose cargos a nivel estatal y local.

Durante la gira del presidente estadounidense para ganar el voto que mantenga a los republicanos como mayoría en el Congreso, usó la llamada con Sheinbaum respecto al cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América” como uno de los resultados de su imposición a los países socios.

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En repetidas ocasiones se refirió a la voz de la mandataria y su reacción ante lo anunciado “Ella decía ‘Presidente, presidente, no. No. No. No, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es verdad’. Yo dije: ‘No. Es verdad. Lo siento. Lo siento’”.

Durante un mitin en Carolina del Sur, el presidente estadounidense recordó una supuesta llamada de la mandataria mexicana por el cambio de nombre del Golfo de México y cuestionó su trayectoria antes de la política. (@azucenau)

Incluso, escalando el tono del discurso el pasado 21 de octubre, cuando cuestionó cómo Sheinbaum pasó de ser bailarina a presidenta de México. En repetidas ocasiones destacó que el cambio de nombre lo logró su administración, aunque esto no fue así de manera parcial.

Los otros temas: comercio y aranceles impuestos a México

La estrategia comercial del segundo mandato de Donald Trump también fue resaltada durante los mítines que realizó el mandatario, una de las últimas menciones fue en Lubbock, Texas, donde presumió la imposición arancelaria de un 25 por ciento de impuesto al sector automotriz que sale de México a Estados Unidos.

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Además de esto, también comentó haber logrado una posición favorecida ante México y Canadá para llegar a un acuerdo comercial alejado del planteamiento del T-MEC, el cual, su administración se negó a renovar en los términos estipulados el primero de julio de este año.

El tema podría cobrarle factura a los republicanos en el resultado de estos comicios, ya que los demócratas podrían pugnar por apegarse a los lineamientos originales del Tratado de Libre Comercio firmado por los tres países vecinos.

El sector automotriz en México se ha visto afectado por la imposición arancelaria. EFE/Hugo Ortuño/Archivo

México debería ser interlocutor entre republicanos y demócratas

En la conferencia “Elecciones intermedias en EE.UU.: tensiones políticas, sociales y desafíos en América del Norte”, especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) detallaron que México podría enfrentar distintos escenarios políticos, económicos y diplomáticos dependiendo de la nueva composición del Congreso estadounidense.

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La doctora Estefanía Cruz Lera explicó que los resultados electorales tendrán repercusiones directas en la relación bilateral, debido a que asuntos fundamentales como la seguridad fronteriza, el combate al tráfico de fentanilo y el presupuesto destinado a las agencias migratorias también pasan por el Poder Legislativo.

Al respecto, señaló que “la relación entre México y Estados Unidos es ‘interméstica’“, por lo que las decisiones de Washington en materia de política interna también repercuten en nuestro país. Asimismo, destacó la importancia de que México mantenga una estrategia de interlocución con ambos partidos, tanto republicanos como demócratas.

Triunfo de los demócratas podría llevar a preservar el T-MEC

México y EEUU mantienen negociaciones comerciales tras no renovar el acuerdo del T-MEC. (Infobae-Itallana)

Por su parte, la maestra Silvia Núñez García advirtió que un triunfo demócrata no necesariamente representaría un escenario favorable en todos los ámbitos para México, aunque podría propiciar una mayor vigilancia sobre las políticas migratorias estadounidenses.

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Explicó que los legisladores de ese partido podrían exigir mayor rendición de cuentas sobre las actuaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las violaciones a derechos civiles y el gasto en seguridad fronteriza.

En materia comercial, consideró que los demócratas tendrían mayor disposición a preservar el carácter trilateral del T-MEC, lo que beneficiaría a México y Canadá. Sin embargo, puntualizó que “el objetivo común de republicanos y demócratas sigue siendo poner un freno a China”, factor que también condicionará las negociaciones económicas de América del Norte.

Ruptura comercial puede ser “atractiva” pero “no viable”

En el ámbito económico, el doctor Oliver Santín Peña destacó que los resultados electorales podrían intensificar o moderar las presiones comerciales de Washington sobre México, particularmente en el contexto del T-MEC.

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Explicó que Donald Trump ha convertido el conflicto comercial con sus socios norteamericanos en una herramienta de movilización política para alimentar el discurso nacionalista de sus bases.

Señaló que una ruptura comercial resulta poco viable debido a la profunda integración productiva entre ambos países, pues México y Estados Unidos mantienen cadenas de suministro estrechamente vinculadas:

“México y Canadá son necesarios para el comercio estadounidense, pero para una población sin un análisis profundo de las cadenas de suministro puede ser atractivo pensar en excluirlos del libre comercio. México es el socio comercial número uno; Canadá, el número dos, y exporta entre 80% y 85% de sus productos a Estados Unidos; México está en porcentajes similares. Por eso sería muy difícil, en términos reales, un rompimiento comercial”.

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Ruptura comercial con México y Canadá puede ser “atractiva” pero “no viable”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, los especialistas coincidieron en que México deberá prepararse para un escenario de incertidumbre, independientemente de qué partido consiga el control legislativo, pues una eventual mayoría demócrata no limitaría por completo las facultades presidenciales.

Estefanía Cruz Lera recordó que Trump ha privilegiado el uso de órdenes ejecutivas, por lo que “el margen real de los demócratas, incluso ganando ambas cámaras, es pequeño”.