Ley Antimemes se concreta en el Senado: Morena y aliados la aprueban en menos de 40 minutos

La Ley Antimemes avanzó en el Senado con 19 votos a favor y siete en contra. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

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Las comisiones unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron este martes 3 de noviembre el dictamen de la llamada Ley Antimemes, una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales y los proveedores de servicios de internet frente a las infracciones a los derechos de autor.

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, recibió 19 votos a favor de Morena y sus aliados, y siete en contra de legisladores de oposición, durante una sesión que duró menos de 40 minutos y en la que prácticamente no hubo debate.

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Con esta aprobación, el proyecto fue turnado a la Mesa Directiva del Senado para cumplir el trámite de Primera Lectura en la sesión de este martes, antes de continuar con su proceso legislativo en el pleno.

La propuesta ha generado cuestionamientos entre integrantes de la oposición, quienes consideran que las nuevas disposiciones podrían facilitar la censura de publicaciones en redes sociales y afectar la libertad de expresión de ciudadanos, periodistas y creadores de contenido.

¿Qué establece la Ley Antimemes sobre las plataformas digitales?

El dictamen modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor. Entre sus principales cambios incorpora la figura de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet y las plataformas digitales.

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A partir de estas disposiciones, las empresas tecnológicas tendrían que establecer mecanismos para atender las denuncias relacionadas con la utilización no autorizada de material protegido por derechos de autor.

Además, deberán implementar medidas para suspender o cancelar las cuentas de usuarios que incurran de manera reiterada en este tipo de infracciones.

Las obligaciones también contemplan a los proveedores de conexión a internet, que tendrían que adoptar mecanismos para interrumpir el servicio a quienes reincidan.

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es la responsabilidad que asumirían las plataformas cuando no retiren oportunamente los contenidos señalados como infractores.

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IMPI podría imponer multas de hasta 4.3 millones de pesos

La reforma también contempla sanciones económicas para las empresas tecnológicas que incumplan con las obligaciones de retiro de contenido.

De acuerdo con el dictamen, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podría imponer multas de hasta 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 4.3 millones de pesos.

Entre las medidas y sanciones contempladas en la propuesta destacan:

Multas de hasta 40 mil UMA para plataformas que no retiren oportunamente contenido infractor.

Suspensión o cancelación permanente de cuentas de usuarios reincidentes en violaciones a derechos de autor.

Medidas para interrumpir el servicio de internet a personas que cometan reiteradamente estas infracciones.

Controles sobre el uso no autorizado de rostros, voces e imágenes modificadas mediante herramientas digitales e inteligencia artificial .

Penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 1.1 millones de pesos por imitar logotipos, documentos o sitios web oficiales con fines de fraude.

Estas disposiciones buscan establecer responsabilidades para las empresas que facilitan la difusión de material protegido, así como atender prácticas relacionadas con la suplantación de identidad y el uso fraudulento de herramientas digitales.

Oposición advierte que la reforma podría limitar el acceso a internet

Durante la discusión en comisiones, legisladores de oposición manifestaron su preocupación por las consecuencias que podría tener la suspensión de servicios de internet para usuarios señalados por infringir derechos de autor.

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La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que la aplicación de estas medidas podría afectar incluso a otras personas que compartan una misma conexión, como los integrantes de un hogar.

Por su parte, el senador del PAN, Miguel Márquez, señaló que las consecuencias no se limitarían a retirar una publicación o cerrar una cuenta en redes sociales, sino que podrían extenderse al acceso de los ciudadanos a las tecnologías de la información y la comunicación.

Los legisladores opositores también expresaron preocupación por la posibilidad de que las plataformas opten por retirar publicaciones de manera preventiva para evitar sanciones económicas o responsabilidades legales.

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Morena rechaza que la Ley Antimemes implique censura

En respuesta a los señalamientos, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la reforma no contempla mecanismos de censura previa ni facultades para bloquear contenidos de manera generalizada.

El legislador cuestionó que se utilice el término Ley Antimemes para identificar la iniciativa, al considerar que su propósito está relacionado con la protección de los derechos de autor y no con la prohibición de publicaciones humorísticas o satíricas.

Los defensores de la propuesta también han señalado que busca combatir la piratería y las páginas que suplantan la identidad de instituciones oficiales para cometer fraudes.

Con la aprobación en las comisiones unidas, el dictamen avanzó a la siguiente etapa de su trámite legislativo.

La Mesa Directiva del Senado deberá incluirlo en el procedimiento correspondiente para su discusión y eventual votación en el pleno, donde continuará el análisis de las nuevas obligaciones para plataformas digitales y proveedores de internet.

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