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NBA celebra la pasión de México por el basquetbol tras el sold out de Nuggets vs Pacers en la Arena CDMX

La organización reconoció que el entusiasmo de los seguidores superó la capacidad del recinto, aunque descartó aumentar por ahora el número de partidos anuales en el país

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La expectativa por disfrutar del mejor basquetbol del planeta en territorio mexicano quedó demostrada con la respuesta de los aficionados. El encuentro entre Denver Nuggets e Indiana Pacers, previsto para el próximo 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México, registró un lleno total luego de que las localidades disponibles se agotaran en menos de dos días.

La rapidez con la que se vendieron las entradas sorprendió a la propia organización de la NBA, que reconoció el enorme interés que existe por sus partidos entre el público nacional.

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Raúl Zárraga, presidente de Operaciones de NBA Latam y Canadá, compartió su entusiasmo por la convocatoria que generó el compromiso correspondiente a la temporada regular y explicó que la demanda superó ampliamente las dimensiones del inmueble capitalino.

Shawn Marion junto a Raúl Zárraga, director de NBA México y Alejandro Arce, vicepresidente de Zignia Live (Foto: Cortesía Iván López Mateos)
Shawn Marion junto a Raúl Zárraga, director de NBA México y Alejandro Arce, vicepresidente de Zignia Live (Foto: Cortesía Iván López Mateos)

El directivo reveló que el interés comenzó a manifestarse desde antes de que arrancara la venta general, pues el registro previo alcanzó cifras que multiplicaron la cantidad de personas que podrían ingresar al recinto.

“En menos de dos días todos los boletos se vendieron. No se vendieron más rápido simplemente porque hay una dinámica normal en las plataformas a través de las cuales se ofrecen, pero solamente en el prerregistro cuadruplicamos el potencial de asistentes que podría tener casi casi la Arena”, explicó.

NBA reconoce la pasión de los aficionados mexicanos

(Especial)
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El éxito en la comercialización de entradas representa una muestra del arraigo que ha conseguido la liga estadounidense en México. No obstante, Zárraga explicó que mantener un encuentro de temporada regular cada año en el país responde a una estrategia internacional que busca acercar el espectáculo a diferentes regiones.

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La NBA cuenta con presencia en Europa y Asia, además de Norteamérica, por lo que su calendario contempla compromisos en distintas naciones para conectar con sus seguidores alrededor del mundo.

Mikal Bridges de los Knicks de Nueva York avanza con el balón frente a Day'ron Sharpe de los Nets de Brooklyn en el encuentro de la NBA del lunes 2 de noviembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
Mikal Bridges de los Knicks de Nueva York avanza con el balón frente a Day'ron Sharpe de los Nets de Brooklyn en el encuentro de la NBA del lunes 2 de noviembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
“Somos una liga global. Hay juegos en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, hay juegos en Asia. Entonces, nuestra oferta es global, tenemos más de 120 jugadores internacionales en la liga”, comentó.

El representante de la organización también reconoció que el entusiasmo de los aficionados mexicanos implica una responsabilidad para continuar desarrollando experiencias que mantengan su interés durante toda la temporada.

En ese sentido, destacó que las actividades de la liga en México no se limitan al encuentro anual, pues también incluyen los 24 compromisos de temporada regular de Capitanes de la Ciudad de México en la G League, así como programas de formación, clínicas, torneos escolares y actividades de Jr. NBA.

Capitanes y las transmisiones fortalecen el mercado mexicano

Capitanes y Osceola Magic se unen al NBA México City Game 2023
Capitanes y Osceola Magic se unen al NBA México City Game 2023 (@OrlandoMagic)

Para Zárraga, la presencia de Capitanes ha contribuido a consolidar una conexión más cercana entre los aficionados y el basquetbol profesional. El conjunto capitalino permite que los seguidores tengan acceso a una experiencia similar a la de la NBA sin esperar a que llegue el partido anual.

A este crecimiento también se suman los acuerdos comerciales con marcas como Caliente y Sprite, así como las alianzas de transmisión con ESPN y Prime Video, que amplían la distribución de los contenidos de la liga.

El directivo señaló que los aficionados latinoamericanos dedican alrededor de cuatro horas semanales al consumo de productos relacionados con la NBA, entre encuentros, resúmenes y publicaciones digitales.

México mantiene posibilidades de expansión, pero sin planes inmediatos

Aunque el mercado mexicano se encuentra entre los más relevantes para la liga en Latinoamérica, la posibilidad de establecer una franquicia en el país todavía no forma parte de los proyectos inmediatos.

Zárraga reconoció que México cuenta con características favorables para ser considerado en un eventual proceso de expansión, como su infraestructura, economía, ubicación geográfica y afición. Sin embargo, actualmente las prioridades se encuentran en Las Vegas y Seattle.

“Actualmente estamos completamente enfocados en Las Vegas y en Seattle. México tiene lo que se necesita para poder ser considerado para la expansión, llámese cercanía, zona horaria, infraestructura, afición, economía, todo lo que tú me digas, pero ahorita la atención está completamente dedicada a la oferta que están presentando esas dos ciudades”, explicó.

Mientras se define el futuro de la expansión, Capitanes representa una pieza importante para medir el crecimiento del baloncesto profesional en México. Zárraga consideró que el equipo llegó en un momento oportuno y que sus resultados, especialmente su participación en los playoffs durante la campaña anterior, han impulsado el interés del público.

“Es un parámetro y una consecuencia del trabajo que se ha venido haciendo. Capitanes vino justamente en el momento ideal, cuando la liga está en el momento ideal para generar esa asistencia, ese interés que día a día va creciendo. Definitivamente agrega mucho valor, es un ingrediente detrás de toda esta receta de éxito que nos ha llevado hasta donde estamos”, concluyó.

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