Doña Alegría habla sin filtros sobre su participación en Ring Royale 2: ¿Habrá pelea contra Crista Montes?

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Doña Alegría, cuyo nombre real es Leticia Guajardo, sorprendió al hablar sobre la posibilidad de participar en la próxima edición de Ring Royale, el evento de boxeo organizado por su hijo, Poncho de Nigris. En una entrevista exclusiva para el programa De Primera Mano, la regiomontana confirmó que existe interés en que se sume a la cartelera y dejó abierta la posibilidad de enfrentarse a otra participante. “Poncho también quiere que entre, pero pues no sé. Voy a hacer lo posible por estar, salir de este reality y ponerme en forma para entrar”, comentó.

La mamá del influencer también reconoció que está dispuesta a aprovechar las oportunidades laborales que se le presenten, incluso si eso significa subir al cuadrilátero. “Pues sí, mientras me paguen dinero, voy a aprovechar, aunque esté viejita”, expresó entre risas. Sin embargo, dejó claro que todavía no tiene completamente definido su futuro en el evento, pues primero deberá concluir su participación en La Mansión VIP y prepararse físicamente.

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Sus declaraciones llamaron especialmente la atención porque una de las participantes confirmadas para Ring Royale 2 es Crista Montes, mamá de Gala Montes, con quien anteriormente se había planteado un posible enfrentamiento. Aunque todavía no se conoce quién será la rival de Crista, las nuevas palabras de Doña Alegría volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de que ambas familias terminen involucradas en el espectáculo.

Doña Alegría habla de su posible pelea en Ring Royale y menciona a Crista Montes

Ella es la mamá de Gala Montes CRÉDITO: (Instagram/@sargentomatute)

Durante la entrevista con De Primera Mano, le preguntaron directamente a Leticia Guajardo si se estaba preparando para participar en Ring Royale, especialmente porque Crista Montes ya forma parte de la cartelera. La respuesta de Doña Alegría dejó ver que no descarta subir al cuadrilátero, aunque todavía no existe una confirmación de que vaya a enfrentarse a ella.

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“Voy a hacer lo posible por estar, salir de este reality y ponerme en forma para entrar”, explicó. También reconoció que la diferencia de edad es un factor que tendría que considerar: “Esta Crista tiene cincuenta y cuatro y yo setenta y cuatro”, comentó, al comparar sus edades con la madre de Gala.

Incluso bromeó sobre lo que podría ocurrir durante el combate y reconoció que no sabe cómo reaccionaría al momento de subir al ring. “No sé si me desmaye ahí cuando llegue, no sé qué me vaya a pasar”, expresó. Pese a sus dudas, aseguró que se encuentra fuerte y que está dispuesta a prepararse si finalmente se concreta su participación.

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Así surgió el reto de Gala Montes para enfrentar a su mamá con Doña Alegría

Poncho de Nigris quiere una pelea entre miembros de La Casa de los Famosos México en Ring Royal, Ese Pérez y Masad Altamimi serían los elegidos (Redes Sociales)

La posibilidad de este enfrentamiento comenzó meses atrás, cuando Gala Montes propuso públicamente que su mamá, Crista Montes, se midiera contra Leticia Guajardo en Ring Royale. La actriz incluso se dirigió directamente a Poncho de Nigris para pedirle que organizara el combate y aseguró que apoyaría a su madre desde primera fila.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá, güey. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá tiene la mano pesada”, expresó Gala durante aquella conversación.

La propuesta generó reacciones entre los involucrados. Sin embargo, Doña Alegría inicialmente rechazó la posibilidad de enfrentarse a Crista debido a la diferencia de edades. Incluso cuestionó la idea de que ambas subieran al ring y bromeó con que no quería exponerse a una pelea en la que pudiera salir lastimada. Ahora, sus declaraciones muestran una postura más abierta, aunque todavía no confirma que aceptará ese combate.

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Crista Montes ya está confirmada para Ring Royale 2, pero ¿quién será su contrincante?

Leticia Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris y conocida en redes sociales como Doña Alegría, suma su faceta digital al elenco de La Mansión VIP 2. (Especial )

La segunda edición de Ring Royale ya comenzó a dar a conocer a sus participantes y entre los nombres confirmados destaca Crista Montes de Oca, conocida también como Sargento Matute. Su incorporación ha despertado curiosidad, especialmente por la posibilidad de que termine enfrentándose a Doña Alegría, luego de la propuesta que hizo Gala meses atrás.

Hasta el momento, no se ha anunciado quién será la rival de Crista Montes, por lo que el supuesto combate contra la mamá de Poncho de Nigris permanece como una posibilidad y no como una pelea confirmada. Doña Alegría, por su parte, señaló que su hijo le ha insistido en prepararse: “Y Poncho me dijo: ‘Te preparas, te preparas’”.

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La madre del influencer también habló sobre la parte económica y aseguró que recibió una buena propuesta para entrar al evento. Incluso, cuando le preguntaron cuánto le ofreció Poncho, respondió: “Me dijo: ‘Parece que cuatrocientos’. Se me hizo poco”. Por ahora, habrá que esperar para conocer si finalmente se suma a la cartelera y si la producción logra concretar el enfrentamiento que Gala Montes puso sobre la mesa.