México

“Lo político es otro tema”: Claudia Sheinbaum usa proceso electoral para evitar reunirse con Grecia Quiroz a un año de asesinato de Carlos Manzo

La presidenta afirmó que hay avances “sumamente relevantes” en la investigación del asesinato de Carlos Manzo

Sheinbaum dijo que la FGR es la que debe decidir si atrae la investigación del asesinato de Carlos Manzo. | Presidencia
Sheinbaum dijo que la FGR es la que debe decidir si atrae la investigación del asesinato de Carlos Manzo. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo usó el actual proceso electoral rumbo al 2027 como motivo para no reunirse con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, en el marco del primer año del Plan Michoacán que implentó el gobierno federal tras el asesinato de Carlos Manzo, esposo de la alcaldesa y quien hasta su muerte ocupó su cargo.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que la alcaldesa participa activament en los temas de seguridad, en coordinación con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y con la Guardia Nacional.

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“Bueno, yo creo que ya estamos en periodo electoral. Entonces, la presidenta municipal tiene relación con, en el tema de seguridad, con el secretario de seguridad, con el comandante de la zona, con la Guardia Nacional. Se ha estado apoyando en diferentes temas, en particular en Uruapan”, dijo.

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