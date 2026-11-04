Ken Salazar, exembajador en México, celebra el voto latino en las elecciones de EEUU: “Quieren rendición de cuentas al ICE”

La reacción del exembajador ante los resultados del 3 de noviembre subraya cómo el electorado hispano, con 39 millones de votantes habilitados, se ha convertido en árbitro de las disputas más profundas sobre inmigración y seguridad fronteriza. REUTERS/Toya Sarno Jordan

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El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la noche de este martes, mediante un mensaje y un video en su cuenta de X, el peso del voto latino en las elecciones intermedias del 3 de noviembre. En esa jornada, según proyecciones de medios estadounidenses, el Partido Demócrata se hizo con la mayoría de la Cámara de Representantes y del Senado.

En su publicación, el exdiplomático escribió que los votantes latinos son una de las fuerzas más poderosas de la política estadounidense y que tienen el poder de decidir elecciones en todo el país. Añadió: “Esta noche celebramos. Mañana nos ponemos a trabajar”.

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Lo que dijo Salazar sobre ICE, economía e inmigración

La reacción del exembajador ante los resultados del 3 de noviembre subraya cómo el electorado hispano, con 39 millones de votantes habilitados, se ha convertido en árbitro de las disputas más profundas sobre inmigración y seguridad fronteriza

De acuerdo con el mensaje, las familias latinas votaron por lo que viven a diario: el costo de los alimentos y la gasolina, la atención médica y lo que Salazar describió como la “crueldad” de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En el video, Salazar afirmó que los votantes del país están “listos para poner un freno” al poder del presidente Donald Trump. Describió su política como de “caos, corrupción y borrado”. Citó a latinos de Texas, Arizona, Nevada, Colorado e Iowa como parte de ese electorado.

Según Salazar, los latinos, “como todos”, esperan resultados en estos temas:

Financiamiento escolar y atención médica.

Costo de los alimentos y la gasolina.

Rendición de cuentas para un ICE “fuera de control”.

Reforma migratoria, seguridad fronteriza y vías legales para los dreamers.

Cerró con el propósito de construir una América “más inclusiva y más unida”. El mensaje no cita cifras de participación ni de preferencia del electorado latino.

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El contexto: el peso del electorado latino

Durante su intervención, el exsenador citó los precios de alimentos y gasolina, la salud, la reforma migratoria, la seguridad fronteriza y las vías legales para los dreamers como demandas electorales. REUTERS/Raquel Cunha

Alrededor de 39 millones de latinos estaban habilitados para votar en 2026, cerca del 16 % del electorado, según un análisis del Pew Research Center. Una encuesta de The New York Times y Siena, a ocho días de los comicios, indicaba que 61 % de los votantes hispanos consultados apoyaría a candidatos demócratas.

En enero, un sondeo de Reuters/Ipsos halló que 58 % de los estadounidenses consideraba que las acciones de ICE habían ido demasiado lejos. Entre los resultados reportados figuran victorias demócratas en Texas, Kansas, Carolina del Sur, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Maine. Medios reportaron además que Trump dijo que aceptará los resultados. Los conteos finales de escaños pueden variar entre medios mientras avanza el escrutinio.

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Un demócrata con críticas a Biden y a Trump

La encuesta de The New York Times y Siena, levantada ocho días antes de los comicios, señala que 61% de los hispanos consultados respaldaría a candidatos del Partido Demócrata en la contienda. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Salazar fue senador por Colorado y secretario del Interior con Barack Obama. Fue confirmado como embajador en México en 2021 y dejó el cargo en enero de 2025, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

En sus memorias, Borderlands: My Fight for an Inclusive America, publicadas en EU el 28 de julio de 2026, expresó frustración porque la administración Biden-Harris no atendió su petición de nombrar a un “zar de la frontera”. También escribió que el cruce fronterizo estaba en mal estado y que, en eso, Trump tenía razón.

En la presentación de su libro en México, afirmó que Trump busca dividir a su país como no se había visto antes y propuso una alianza duradera entre México, Canadá y Estados Unidos. Tras dejar el cargo, también calificó de “arrogante” la idea de Trump sobre el “Golfo de América”. Salazar declinó precisar si el libro es parte de una plataforma para una eventual candidatura en 2028.

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La polémica de Salazar en México

La mandataria señala que una aeronave fue exhibida por el FBI como parte de sus operativos, pese a que el exdiplomático negó en 2024 la participación de agencias de Estados Unidos en el traslado

En 2022, Salazar defendió su cercanía con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tras críticas publicadas por The New York Times. En noviembre de 2024 criticó abiertamente la estrategia de “abrazos, no balazos”, lo que derivó en una “pausa” diplomática decretada por López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores envió entonces una nota diplomática a la embajada.

El caso más reciente es la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida en julio de 2024. Sheinbaum recordó que Salazar aseguró entonces que ninguna agencia estadounidense participó, y cuestionó esa versión tras un reportaje sobre el avión usado para trasladar a Zambada. La presidenta preguntó en su conferencia si el embajador había mentido.

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Salazar negó haber mentido y sostuvo que no fue un avión ni una operación de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República cuestionó públicamente sus explicaciones en una conferencia de prensa. Salazar planteó que el caso debe verse como una victoria compartida y pidió dejar atrás la controversia. Sheinbaum rechazó esa petición y dijo que antes se requieren respuestas.

En su libro, Salazar afirma que López Obrador temía lo que Zambada pudiera revelar a autoridades estadounidenses. Sheinbaum defendió al expresidente. En entrevista con N+ y Univisión, Salazar dijo no tener evidencias de vínculos entre funcionarios mexicanos y grupos criminales.

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El 14 de octubre, en la Ciudad de México, respondió a preguntas sobre el caso que “todo está en el libro” y que lo importante es mirar hacia adelante. Ese día afirmó que, desde la llegada de Sheinbaum, México hace bastante para combatir la violencia.