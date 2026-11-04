México

“A él lo aplauden por ser papá”: el mensaje con el que Paola Dalay cuestiona la doble moral contra las madres

Recientemente se dio a conocer que Tessa vive con José Eduardo Derbez, mientras la madre de la menor prepara el sitio en donde la llevará tras la separación

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)
Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)
Guardar

Paola Dalay enfrenta críticas en redes sociales luego de explicar que su hija Tessa permanece temporalmente con José Eduardo Derbez mientras ella acondiciona el departamento al que se mudó.

Un mensaje difundido por la cuenta Sobreviviendo al caos cuestionó la diferencia entre los elogios que recibe el actor y los señalamientos dirigidos a la influencer.

PUBLICIDAD

La publicación puso el foco en una discusión sobre la crianza compartida tras la separación de la pareja. El texto defendió que la maternidad no debería obligar a una mujer a dejar de lado su vida sentimental, sus proyectos personales o su identidad para evitar cuestionamientos públicos.

Paola Dalay no informó que haya dejado de vivir definitivamente con su hija. Según explicó, Tessa está con su padre de forma provisional porque la influencer prepara su nueva vivienda. Cuando concluyan esos trabajos, la niña tendrá su residencia habitual con ella, mientras José Eduardo Derbez podrá convivir con su hija sin un calendario fijo de visitas.

PUBLICIDAD

Un hombre con gorra y suéter gris sostiene una tarjeta junto a una mujer con chaqueta de estampado animal frente a botellas iluminadas
Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

El post cuestionó los elogios a José Eduardo Derbez y las críticas a Paola Dalay

La cuenta Sobreviviendo al caos compartió una ilustración en la que contrastó las reacciones hacia ambos padres. En la imagen, José Eduardo Derbez aparece junto a su hija bajo frases como “¡Qué gran papá!”, “¡Admirable!” e “¡Increíble!”.

Del lado de Paola Dalay, la publicación incluyó cuestionamientos como “¿Y su hija?”, “Qué rápido tiene nueva pareja” y “No debería estar con otra persona”. El mensaje cerró con una frase que resumió su postura: “A él lo aplauden por ser papá. A ella la critican por seguir siendo mujer”.

El texto planteó que un padre presente no debe ser considerado un héroe por cumplir con responsabilidades que le corresponden. También afirmó que una madre con proyectos, una nueva relación o una vida propia no debería ser presentada como una villana.

La publicación señaló que la crianza es una responsabilidad compartida. Desde esa mirada, los elogios hacia Derbez por cuidar a Tessa contrastan con los reclamos que recibió Dalay por su relación con el futbolista César Romo y por el proceso de instalarse en una nueva vivienda.

paola dalay
(captura de pantalla/IG)

La maternidad no debería exigir renunciar a la identidad, al amor ni a los proyectos personales”, expuso el post. La cuenta también cuestionó por qué la paternidad recibe reconocimiento extraordinario cuando se trata de una obligación de ambos padres.

El mensaje evitó afirmar que conoce los acuerdos privados de la expareja. Aun así, destacó que los comentarios en redes sociales parecen aplicar criterios distintos a cada uno frente a la separación y a las decisiones que tomaron alrededor del cuidado de su hija.

Paola Dalay explicó que Tessa vivirá con ella tras la mudanza

La influencer aclaró que Tessa está con José Eduardo Derbez mientras concluye la preparación del departamento al que se trasladó. Dalay indicó que el proceso de dejar lista la vivienda requiere tiempo y que busca tener el espacio acondicionado antes de que su hija se instale allí.

En cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, dijo Paola Dalay en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. La creadora de contenido no informó cuándo terminará esa etapa ni precisó una fecha para el cambio de residencia de la menor.

La expareja decidió no establecer días ni horarios determinados para los encuentros entre José Eduardo Derbez y Tessa. Dalay explicó que el actor podrá verla, visitarla o llevársela cuando quiera, sin restricciones previamente pactadas de forma pública.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)
José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

La influencer también negó las versiones que sugerían que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo buscaría quitarle a su hija. “José Eduardo no me la va a quitar”, afirmó al referirse a los comentarios que circularon en plataformas digitales.

El acuerdo revelado por Dalay contempla una crianza compartida, aunque ninguno de los dos ha dado a conocer un convenio legal de custodia. Tampoco detallaron públicamente cómo repartirán las responsabilidades económicas vinculadas al cuidado de Tessa.

La separación se hizo pública el 1 de noviembre

Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación mediante un video conjunto difundido el 1 de noviembre. La pareja explicó que la ruptura había ocurrido meses antes, pero que no se sentían preparados para comunicarla.

La influencer sostuvo que su relación con César Romo comenzó después del fin de su vínculo con Derbez. También negó que la separación estuviera relacionada con una infidelidad o con la intervención de terceras personas.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

José Eduardo Derbez relató a El Junket que ambos atravesaron un periodo de distancia para intentar resolver sus diferencias. El actor señaló que no consiguieron solucionar los problemas de la relación, aunque aseguró que mantienen una convivencia amistosa.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo remarcó que Tessa seguirá siendo el motivo por el que ambos permanecerán unidos. Su madre, Victoria Ruffo, pidió a los reporteros evitar que la niña quede involucrada en la cobertura mediática de la ruptura.

El debate reavivado por el post apunta a los juicios que se emiten sobre Paola Dalay por rehacer su vida mientras organiza el hogar en el que vivirá su hija. La publicación sostuvo que reconocer el rol de un padre no debería implicar exigir a una madre que abandone sus vínculos, sus planes o su autonomía.

Temas Relacionados

Paola DalayTessaJosé Eduardo Derbezmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guerrero registra sismo de 4.5 de intensidad en San Marcos

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de 4.5 de intensidad en San Marcos

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

"El Cascanueces" llega gratis al centro histórico de la CDMX: fecha, horario y cómo llegar

Un clásico del ballet navideño llega gratis al corazón del centro histórico de la CDMX

"El Cascanueces" llega gratis al centro histórico de la CDMX: fecha, horario y cómo llegar

Javier Alarcón explica por qué Henry Martín debe ser titular con la Selección Mexicana

El capitán azulcrema suma 10 goles en 1,020 minutos, registro que lo coloca como el mexicano con más anotaciones del torneo

Javier Alarcón explica por qué Henry Martín debe ser titular con la Selección Mexicana

Hallan a hombre sin vida dentro de primaria en Caborca, Sonora: suspenden clases

La víctima fue identificada como Héctor “N”, quien contaba con un reporte de desaparición presentado por sus familiares un día antes del hallazgo

Hallan a hombre sin vida dentro de primaria en Caborca, Sonora: suspenden clases
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: detienen a exreo con droga en CDMX: cae en reo con droga

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

“Olympos”, el negocio de marihuana de Los Salazar promovido por influencers en Sonora

Las 4 razones por las que EEUU preferiría un acuerdo con Caro Quintero a un juicio, según experto

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

ENTRETENIMIENTO

El Potter Bazar regresa con experiencia navideña del mundo mágico y entrada gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

El Potter Bazar regresa con experiencia navideña del mundo mágico y entrada gratuita en CDMX: dónde y cuándo será

Cuál es el grado de estudios de Bobby Pulido, el cantante que ganó las elecciones intermedias en Texas

Poncho de Nigris advierte sobre Doña Alegría en La Mansión VIP y Karely Ruiz lanza inesperado mensaje: “No soporta a las encueradas”

“Jamás me atrevería a hablar mal de ella”: José Eduardo Derbez aclara cómo quedó su relación con Paola Dalay tras su separación

Inédito: Kunno se rapa en La Granja VIP para salvar el presupuesto y sus compañeras lo arruinan

DEPORTES

NBA celebra la pasión de México por el basquetbol tras el sold out de Nuggets vs Pacers en la Arena CDMX

NBA celebra la pasión de México por el basquetbol tras el sold out de Nuggets vs Pacers en la Arena CDMX

Rennes vs Olympiacos: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Hormiga González en la UEFA Europa League desde México

Liga MX modifica el horario del Tigres frente a Cruz Azul en el Estadio Universitario: así quedó la modificación

Gibran Araige adelanta novedades en convocatoria de Rafa Márquez: principales ausencias y jugadores que se integran a la Selección Mexicana

Javier Alarcón explica por qué Henry Martín debe ser titular con la Selección Mexicana