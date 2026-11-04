“A él lo aplauden por ser papá”: el mensaje con el que Paola Dalay cuestiona la doble moral contra las madres

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

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Paola Dalay enfrenta críticas en redes sociales luego de explicar que su hija Tessa permanece temporalmente con José Eduardo Derbez mientras ella acondiciona el departamento al que se mudó.

Un mensaje difundido por la cuenta Sobreviviendo al caos cuestionó la diferencia entre los elogios que recibe el actor y los señalamientos dirigidos a la influencer.

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La publicación puso el foco en una discusión sobre la crianza compartida tras la separación de la pareja. El texto defendió que la maternidad no debería obligar a una mujer a dejar de lado su vida sentimental, sus proyectos personales o su identidad para evitar cuestionamientos públicos.

Paola Dalay no informó que haya dejado de vivir definitivamente con su hija. Según explicó, Tessa está con su padre de forma provisional porque la influencer prepara su nueva vivienda. Cuando concluyan esos trabajos, la niña tendrá su residencia habitual con ella, mientras José Eduardo Derbez podrá convivir con su hija sin un calendario fijo de visitas.

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Última colaboración de José Eduardo Derbez y Paola Dalay antes de su separación. (YouTube)

El post cuestionó los elogios a José Eduardo Derbez y las críticas a Paola Dalay

La cuenta Sobreviviendo al caos compartió una ilustración en la que contrastó las reacciones hacia ambos padres. En la imagen, José Eduardo Derbez aparece junto a su hija bajo frases como “¡Qué gran papá!”, “¡Admirable!” e “¡Increíble!”.

Del lado de Paola Dalay, la publicación incluyó cuestionamientos como “¿Y su hija?”, “Qué rápido tiene nueva pareja” y “No debería estar con otra persona”. El mensaje cerró con una frase que resumió su postura: “A él lo aplauden por ser papá. A ella la critican por seguir siendo mujer”.

El texto planteó que un padre presente no debe ser considerado un héroe por cumplir con responsabilidades que le corresponden. También afirmó que una madre con proyectos, una nueva relación o una vida propia no debería ser presentada como una villana.

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La publicación señaló que la crianza es una responsabilidad compartida. Desde esa mirada, los elogios hacia Derbez por cuidar a Tessa contrastan con los reclamos que recibió Dalay por su relación con el futbolista César Romo y por el proceso de instalarse en una nueva vivienda.

(captura de pantalla/IG)

“La maternidad no debería exigir renunciar a la identidad, al amor ni a los proyectos personales”, expuso el post. La cuenta también cuestionó por qué la paternidad recibe reconocimiento extraordinario cuando se trata de una obligación de ambos padres.

El mensaje evitó afirmar que conoce los acuerdos privados de la expareja. Aun así, destacó que los comentarios en redes sociales parecen aplicar criterios distintos a cada uno frente a la separación y a las decisiones que tomaron alrededor del cuidado de su hija.

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Paola Dalay explicó que Tessa vivirá con ella tras la mudanza

La influencer aclaró que Tessa está con José Eduardo Derbez mientras concluye la preparación del departamento al que se trasladó. Dalay indicó que el proceso de dejar lista la vivienda requiere tiempo y que busca tener el espacio acondicionado antes de que su hija se instale allí.

“En cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, dijo Paola Dalay en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. La creadora de contenido no informó cuándo terminará esa etapa ni precisó una fecha para el cambio de residencia de la menor.

La expareja decidió no establecer días ni horarios determinados para los encuentros entre José Eduardo Derbez y Tessa. Dalay explicó que el actor podrá verla, visitarla o llevársela cuando quiera, sin restricciones previamente pactadas de forma pública.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija y enfrentan los rumores sobre una supuesta separación (Redes Sociales)

La influencer también negó las versiones que sugerían que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo buscaría quitarle a su hija. “José Eduardo no me la va a quitar”, afirmó al referirse a los comentarios que circularon en plataformas digitales.

El acuerdo revelado por Dalay contempla una crianza compartida, aunque ninguno de los dos ha dado a conocer un convenio legal de custodia. Tampoco detallaron públicamente cómo repartirán las responsabilidades económicas vinculadas al cuidado de Tessa.

La separación se hizo pública el 1 de noviembre

Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaron su separación mediante un video conjunto difundido el 1 de noviembre. La pareja explicó que la ruptura había ocurrido meses antes, pero que no se sentían preparados para comunicarla.

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La influencer sostuvo que su relación con César Romo comenzó después del fin de su vínculo con Derbez. También negó que la separación estuviera relacionada con una infidelidad o con la intervención de terceras personas.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

José Eduardo Derbez relató a El Junket que ambos atravesaron un periodo de distancia para intentar resolver sus diferencias. El actor señaló que no consiguieron solucionar los problemas de la relación, aunque aseguró que mantienen una convivencia amistosa.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo remarcó que Tessa seguirá siendo el motivo por el que ambos permanecerán unidos. Su madre, Victoria Ruffo, pidió a los reporteros evitar que la niña quede involucrada en la cobertura mediática de la ruptura.

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El debate reavivado por el post apunta a los juicios que se emiten sobre Paola Dalay por rehacer su vida mientras organiza el hogar en el que vivirá su hija. La publicación sostuvo que reconocer el rol de un padre no debería implicar exigir a una madre que abandone sus vínculos, sus planes o su autonomía.