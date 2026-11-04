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Rennes vs Olympiacos: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Hormiga González en la UEFA Europa League desde México

Después de anotar en la jornada pasada ante el Sparta Praga, el delantero mexicano busca incrementar su cuota goleadora en el torneo continental

Después de anotar en la jornada pasada ante el Sparta Praga, el delantero mexicano busca incrementar su cuota goleadora en el torneo continental. (REUTERS/Louiza Vradi)
Después de anotar en la jornada pasada ante el Sparta Praga, el delantero mexicano busca incrementar su cuota goleadora en el torneo continental. (REUTERS/Louiza Vradi)
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Rennes se enfrenta al Olympiacos este miércoles 4 de noviembre a las 9:30 horas (tiempo del centro de México) desde el Roazhon Park en juego correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Europa League.

La gran interrogante para este encuentro es si Armando González formará parte del once inicial tras el gol que anotó en la jornada anterior o si partirá desde la banca como en aquel partido contra el Sparta Praga.

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Cómo le ha ido a la Hormiga González

La Hormiga ha batallado para encontrar regularidad con el Olympiacos. (REUTERS/Louiza Vradi)
La Hormiga ha batallado para encontrar regularidad con el Olympiacos. (REUTERS/Louiza Vradi)

Después de varios partidos sin ser tomado en cuenta por Imanol Alguacil, Armando “La Hormiga” González vuelve a generar expectativa sobre su lugar en el equipo.

El delantero mexicano dejó de aparecer en la alineación inicial tras la Fecha FIFA de octubre y ha recibido pocos minutos en distintos compromisos desde entonces.

Sin embargo, González aprovechó la oportunidad que tuvo en la UEFA Europa League ante el Sparta Praga al ingresar de cambio en el segundo tiempo y anotó el gol de la victoria con un remate de cabeza.

En un principio, la página oficial del torneo registró la jugada como autogol, pero más tarde rectificó y le otorgó la anotación al atacante mexicano.

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Su actuación llevó al técnico español a incluirlo en el once inicial para el partido de liga frente al Kalamata FC. Aunque no marcó, colaboró en la goleada de 5-0 de su equipo en la liga griega.

Cuando parecía que ese desempeño le abriría más espacio en la rotación, el delantero volvió a quedar fuera. La semana pasada no fue convocado para el encuentro de copa y tampoco tuvo minutos en el compromiso de liga del fin de semana, lo cual despierta nuevamente la incertidumbre son cuál es exactamente el rol del mexicano.

Actualidad del Olympiacos

El Olympiacos acumula nueve victorias consecutivas. (REUTERS/Alexandre Dimou)
El Olympiacos acumula nueve victorias consecutivas. (REUTERS/Alexandre Dimou)

Olympiacos atraviesa una racha positiva. El equipo acumula nueve victorias consecutivas en todas las competencias, resultados que lo mantienen entre los protagonistas de la temporada.

En la liga griega, el conjunto dirigido por Imanol Alguacil ocupa el subliderato con 22 puntos. Se encuentra a dos unidades del Panathinaikos, que lidera la clasificación con 24.

El equipo también mantiene paso perfecto en la UEFA Europa League. Olympiacos suma nueve puntos de nueve posibles y busca prolongar esa racha en la siguiente jornada.

El reto será visitar al Rennes, una cancha que representa una prueba exigente para el cuadro griego. Olympiacos intentará sostener su momento para mantenerse en la pelea por la cima de la liga y avanzar con fuerza en el torneo continental.

Rennes busca hacerse fuerte en casa

Rennes busca hacerse fuerte en casa contra el Olympiacos. (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Rennes busca hacerse fuerte en casa contra el Olympiacos. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

Rennes ha tenido un comienzo competitivo en la Ligue 1, ya que el equipo se ubica en el quinto lugar de la clasificación con 16 puntos, a cuatro unidades del PSG, líder general del campeonato.

El cuadro francés se mantiene cerca de los primeros puestos y busca consolidarse en la pelea por las posiciones europeas. Su rendimiento en el torneo local le permite llegar con confianza al compromiso continental.

Dentro de la UEFA Europa League, Rennes presenta un paso más irregular. Suma cinco puntos tras conseguir una victoria y dos empates, por lo que todavía no conoce la derrota en la competencia.

El equipo francés intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado que le permita escalar posiciones. Una victoria ante Olympiacos lo acercaría a los lugares de clasificación directa y lo alejaría de la zona de playoffs.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro será transmitido exclusivamente a través de Claro Sports Premium.

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