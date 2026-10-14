Donald Trump elogia a Sheinbaum durante mitin en Arizona: “Tiene una voz hermosa”. REUTERS/Evan Vucci

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Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recordar aquella llamada que tuvo con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum por el tema del cambio de nombre del Golfo de México a Golfo de América, donde destacó que su homóloga “tiene la voz más hermosa”.

Donald Trump vuelve a hablar de Sheinbaum

Sus palabras fueron parte del discurso que dio durante un mitin de campaña en el estado de Arizona, rumbo a los comicios que se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre. Frente a los asistentes de la entidad fronteriza, volvió a recordar el episodio que representó tensiones entre ambos gobiernos:

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“La Presidenta de México me cae muy bien. Es una mujer elegante y tiene una voz hermosa. Siempre le digo: ‘Usted tiene la voz más hermosa’”.

Desde el aeropuerto de Bullhead City en Arizona, donde se encontraba protegido por un cristal antibalas, continuó con su mensaje:

“Espero que eso no resulte ofensivo. Se sabe que hoy en día, si uno dice algo así, se considera un gran insulto y supone el fin de su carrera política. Yo le dije: ‘Señora Presidenta, si me permite decírselo, usted tiene una voz hermosa’”.

A medida que se acercan los comicios donde los estadounidenses definirán la composición del Congreso, el mandatario ha sumado a su discurso en diferentes mitines desde marzo la buena relación que mantiene con la presidenta de México.

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