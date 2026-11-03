Pensión del Bienestar 2027: de cuánto será el aumento para los Adultos Mayores el siguiente año

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tendrá un aumento en 2027 por encima de la inflación.

El anuncio se realizó el 9 de septiembre de 2026 en Palacio Nacional, durante la presentación del Paquete Económico 2027, junto con la Secretaría de Hacienda. La propuesta, enviada al Congreso un día antes, garantiza recursos superiores a un billón de pesos para los Programas de Bienestar.

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Es importante recordar que dicho aumento debe ocurrir confirme a lo establecido en la ley, específicamente en el articulo 4 de la Constitución, el cual señala que “el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo”.

Lo anterior significa que la Constitución obliga al gobierno federal a incrementar anualmente estos apoyos, al menos, conforme a la inflación.

Sheinbaum sostuvo que el ajuste propuesto para el próximo año rebasará el alza de precios, es decir, se estima que sea mayor que la inflación registrada en México este último año.

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“Se garantiza el incremento por encima de la inflación —que dice la Constitución— de todos los Programas de Bienestar. Son los programas existentes, garantizar su presupuesto y el incremento que corresponde a lo que dice la Constitución”, afirmó la mandataria.

Aunque el monto que recibirá cada beneficiario dependerá de la aprobación del presupuesto en el Congreso de acuerdo con lo dicho por la presidenta este debe ser de un mínimo sobre la inflación registrada en 2026.

Basado en estos datos te contamos de cuánto podría ser el aumento esperado el próximo año para los beneficiarios que cuentan con una Pensión del Bienestar.

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El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

De cuánto podría ser el aumento para 2027 de las Pensiones del Bienestar

Para saber de cuánto podría ser el aumento de la Pensiones del Bienestar tomamos en cuenta el último dato registrado de la Inflación Anual en México, el cual fue de 3.62% registrada por el INEGI en la primera quincena de octubre de 2026,

Si bien la inflación anual total de este 2026 aún no puede darse a conocer (al faltar dos meses del año) sí es posible tomar para el calculo la última referencia registrada.

Es importante recordar que los montos actuales de las Pensiones para el Bienestar vigentes en 2026 son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: entrega 6,400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante .

Pensión Mujeres Bienestar: otorga 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años .

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: da 3,300 pesos bimestrales a personas con discapacidad permanente que cumplen los criterios de edad y cobertura establecidos por el programa.

Como mencionamos antes, tomando como referencia la inflación general de 3.62% registrada por el INEGI en la primera quincena de octubre de 2026, y de acuerdo con los últimos montos de las Pensiones del Bienestar actuales (2026) los montos bimestrales aumentarían de forma proporcional de la siguiente manera:

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Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: pasaría de 6,400 pesos a 6,631.68 pesos bimestrales. Redondeado a pesos enteros: 6,632 pesos .

Pensión Mujeres Bienestar: subiría de 3,100 pesos a 3,212.22 pesos bimestrales. Redondeado: 3,212 pesos .

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: aumentaría de 3,300 pesos a 3,419.46 pesos bimestrales. Redondeado: 3,419 pesos.

Se trata de una estimación hipotética ya que todavía no existe una inflación anual acumulada definitiva para todo 2026. La tasa usada es la variación anual más reciente disponible del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INCP).

Por su parte, también es importante mencionar que el gobierno anunció que el incremento será mayor a la inflación por lo que los montos anteriores es el incremento mínimo que recibirán los beneficiarios, el cual en realidad se estima que sea ligeramente mayor.

El gobierno también prevé elevar los recursos de las becas, los apoyos para personas con discapacidad y los demás programas sociales ya vigentes.

El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

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Hacienda plantea recaudar casi 7 billones sin nuevos impuestos

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, explicó que el Paquete Económico 2027 se apoya en cinco ejes: crecimiento económico, protección de los Programas de Bienestar, mayor recaudación sin nuevos impuestos, gasto más eficiente y reducción del déficit público.

Jorge Mendoza, director de Banobras, expuso que el gobierno espera obtener cerca de 6 billones 995 mil millones entre impuestos y otros ingresos durante 2027. De ese total, más de un billón de pesos se destinaría directamente a los Programas de Bienestar.

Sheinbaum aseguró que el aumento del gasto social no se financiaría con nuevos impuestos ni con incrementos al precio de la gasolina. “No hay nuevos impuestos para la gente, no hay gasolinazos. Lo que hay son medidas para evitar la evasión fiscal”, declaró.

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El titular del SAT, Antonio Martínez, informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se detectaron y bloquearon más de 38 mil empresas que usaban facturas falsas para pagar menos impuestos.

El proyecto presupuestal también considera incrementos de 10.7% para educación, 11.3% para salud, 13% para ciencia y 11.5% para seguridad. Sheinbaum afirmó que esos aumentos equivalen a casi tres veces la inflación estimada.