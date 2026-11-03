México

Denise Dresser acude a San Lázaro para presentar denuncia de juicio político contra Guadalupe Taddei respaldada por 13 mil firmas

La politóloga formalizó la solicitud de juicio político que había anunciado una semana antes y pidió a Morena demostrar con votos si realmente se deslinda de la exconsejera presidenta del INE

Denise Dresser formalizó la solicitud de juicio político contra Guadalupe Taddei.
Denise Dresser formalizó la solicitud de juicio político contra Guadalupe Taddei.
Guardar

La periodista y politóloga Denise Dresser acudió este martes 3 de noviembre a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), acompañada de más de 13 mil firmas ciudadanas.

La académica busca que se investiguen los presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y posibles irregularidades registrados durante la gestión de la exfuncionaria.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Dresser informó sobre la entrega del documento y explicó que la iniciativa fue promovida a título personal.

También señaló que el número de firmas continúa aumentando, por lo que consideró necesario que los señalamientos relacionados con la administración del organismo electoral tengan consecuencias por las vías institucionales.

La politóloga sostuvo que la renuncia de Taddei a la presidencia del INE no debe representar el cierre de las investigaciones y pidió que se determinen las posibles responsabilidades por los hechos denunciados.

Comunicado de Denise Dresser.
Comunicado de Denise Dresser.

Denise Dresser acusa presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei en el INE

En su publicación, Dresser enumeró distintos señalamientos contra la expresidenta del organismo electoral, entre ellos presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y un supuesto uso patrimonialista de la institución.

PUBLICIDAD

Asimismo, cuestionó las condiciones en las que se encontraba la autonomía del INE y acusó a Morena de intentar influir en el funcionamiento del organismo.

La académica también dirigió un mensaje a los legisladores del partido oficialista, a quienes planteó que, si realmente no mantienen vínculos políticos con Taddei, deberían respaldar el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados.

Dresser afirmó que Morena cuenta con los votos suficientes para impulsar el proceso y pidió que esa postura se refleje en acciones legislativas.

Dresser señaló presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias durante la gestión de Taddei. REUTERS/Henry Romero/File Photo
Dresser señaló presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias durante la gestión de Taddei. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La periodista había anunciado la solicitud una semana antes

La presentación de la denuncia ocurrió después de que, el pasado 29 de octubre, Dresser adelantara que acudiría a San Lázaro para promover el juicio político contra Taddei.

En una entrevista con Aristegui Noticias, la politóloga explicó que la separación de la funcionaria de la presidencia del INE no era suficiente para atender los señalamientos sobre su administración.

En esa ocasión, planteó que el procedimiento debía servir para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes, incluida una posible inhabilitación para ocupar cargos públicos.

También convocó a organizaciones civiles, especialistas, académicos y ciudadanos a respaldar la iniciativa, al considerar que la rendición de cuentas debe continuar incluso cuando una persona señalada ya dejó sus funciones.

Su declaración generó comentarios divididos
Dresser había adelantado desde el 29 de octubre que presentaría una solicitud de juicio político contra Taddei. |Crédito: Cuartoscuro
  • Entre los puntos que Dresser busca que sean esclarecidos se encuentran:
  • Los presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del INE.
  • Las contrataciones de empresas vinculadas con personas cercanas a funcionarios del organismo.
  • El posible uso irregular de recursos públicos.
  • Las relaciones entre proveedores y personal que ocupó cargos dentro de la institución.
  • El deslinde de responsabilidades por las decisiones administrativas tomadas durante la gestión de Taddei.

Guadalupe Taddei renunció al INE en medio de señalamientos por contratos

La solicitud de juicio político se presenta después de la renuncia de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE a finales de octubre de 2026, luego de que se difundieran diversas investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles vínculos con proveedores.

La presidenta del organismo electoral anunció el pasado 25 de octubre que se separaría del puesto
La presidenta del INE informó que prioriza las elecciones y la fortaleza del INE sobre cualquier interés personal. Crédito: X/@RicardoMonrealA (Captura de video)

Entre los casos señalados se encuentran contratos por 514 millones de pesos relacionados con empresas vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, de acuerdo con la información difundida sobre las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Uno de los expedientes involucra a Corporativo Zeg, empresa que tenía registrados cinco empleados y recibió contratos por 184 millones de pesos. De ese monto, 167 millones habrían sido transferidos a otras compañías, operaciones que fueron señaladas por una posible triangulación de recursos.

La ASF informó que inició investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y movimientos de recursos relacionados con el INE, organismos electorales locales, empresas y servidores públicos.

La renuncia de Taddei no detuvo las exigencias de investigación

Al presentar su renuncia, Taddei argumentó que su decisión buscaba proteger la estabilidad institucional del INE y permitir que el organismo continuara con sus funciones constitucionales.

La salida de Taddei del INE no puso fin a las exigencias para esclarecer los presuntos actos de corrupción. (X: @INEMexico)
La salida de Taddei del INE no puso fin a las exigencias para esclarecer los presuntos actos de corrupción. (X: @INEMexico)

Sin embargo, la salida de la funcionaria no detuvo las exigencias de distintos actores para que se revisaran los contratos y se esclarecieran los señalamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que se auditaran las contrataciones del organismo, tanto las correspondientes al periodo de Taddei como las de administraciones anteriores, y que se transparentara la relación con las empresas proveedoras.

Con la entrega de más de 13 mil firmas, Denise Dresser formalizó la acción que había anunciado días antes y trasladó el planteamiento a la Cámara de Diputados, donde deberá darse seguimiento a la solicitud conforme al procedimiento legislativo correspondiente.

La iniciativa busca que la salida de Taddei no impida investigar los hechos denunciados y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se determinen las sanciones previstas en la ley.

Temas Relacionados

Denise DresserINECámara de DiputadosGuadalupe TaddeiPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva presidencia del INE: el PAN propone modificar la convocatoria con criterios más estrictos

El grupo parlamentario entregó el planteamiento con medidas sobre independencia, transparencia y facultades internas del organismo

Nueva presidencia del INE: el PAN propone modificar la convocatoria con criterios más estrictos

Una bolsa de plástico y vinagre: el método casero para limpiar la regadera

El sarro, formado por minerales que quedan tras la evaporación, suele concentrarse en los orificios y requiere un tratamiento distinto al de la suciedad cotidiana o la desinfección

Una bolsa de plástico y vinagre: el método casero para limpiar la regadera

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

Sigue las noticias más destacadas sobre seguridad y narcotráfico en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

Sonora: procesan a los influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” por promover consumo de marihuana en redes

Los tres creadores de contenido deberán presentarse semanalmente ante el Juzgado y exhibir una garantía económica, entre otras medidas cautelares

Sonora: procesan a los influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” por promover consumo de marihuana en redes

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: abren circulación en División del Norte tras protesta de estudiantes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 3 de noviembre: abren circulación en División del Norte tras protesta de estudiantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: especialista adviertes que Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones

Sonora: procesan a los influencers “El Azlán”, “El Pelón Bajavión” y “El Doble Carne” por promover consumo de marihuana en redes

Así fue la vida de Antonio Oseguera, hermano de “El Mencho”: pobreza, trabajo infantil y adicciones hasta llegar al CJNG

“Tony Montana”, hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU

Qué dijo El Mayo Zambada de la crisis de los 130 mil desaparecidos en el país

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica experimenta presunta manifestación de su hijo Mauro en Día de Muertos

Aylín Mujica experimenta presunta manifestación de su hijo Mauro en Día de Muertos

La foto de José Eduardo Derbez que genera controversia en redes sociales: “Paola Dalay le puso los cuernos”

La historia detrás de los discos que llevaron a los grandes artistas mexicanos a Centroamérica

“Estaba intubada y casi en coma inducido”: Alfredo Adame recuerda el estado de salud de Laura Bozzo

Festival Artesanal de Café, Chocolate y más regresa con edición navideña durante noviembre: fechas, actividades y horarios

DEPORTES

Julián Quiñones tendría problemas para salir de Medio Oriente y reportar con la Selección Mexicana

Julián Quiñones tendría problemas para salir de Medio Oriente y reportar con la Selección Mexicana

Juan Manuel Márquez señala irregularidades en la pelea de Mbilli contra Canelo Álvarez: “Notó que tenía que seguir un guion”

Penta Zero Miedo podría cumplir su sueño de convertirse en campeón de la WWE: esto es lo que debe ocurrir en Crown Jewel

Carlos Hermosillo destapa presuntos adeudos en Chivas: asegura que la directiva nunca le liquidó su salario

Liga MX Femenil: conoce a los equipos clasificados a Liguilla y quiénes disputarán el boleto en la última jornada