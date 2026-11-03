Denise Dresser acude a San Lázaro para presentar denuncia de juicio político contra Guadalupe Taddei respaldada por 13 mil firmas

Denise Dresser formalizó la solicitud de juicio político contra Guadalupe Taddei.

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La periodista y politóloga Denise Dresser acudió este martes 3 de noviembre a la Cámara de Diputados para presentar una solicitud de juicio político contra Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), acompañada de más de 13 mil firmas ciudadanas.

La académica busca que se investiguen los presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y posibles irregularidades registrados durante la gestión de la exfuncionaria.

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A través de sus redes sociales, Dresser informó sobre la entrega del documento y explicó que la iniciativa fue promovida a título personal.

También señaló que el número de firmas continúa aumentando, por lo que consideró necesario que los señalamientos relacionados con la administración del organismo electoral tengan consecuencias por las vías institucionales.

La politóloga sostuvo que la renuncia de Taddei a la presidencia del INE no debe representar el cierre de las investigaciones y pidió que se determinen las posibles responsabilidades por los hechos denunciados.

Comunicado de Denise Dresser.

Denise Dresser acusa presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei en el INE

En su publicación, Dresser enumeró distintos señalamientos contra la expresidenta del organismo electoral, entre ellos presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y un supuesto uso patrimonialista de la institución.

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Asimismo, cuestionó las condiciones en las que se encontraba la autonomía del INE y acusó a Morena de intentar influir en el funcionamiento del organismo.

La académica también dirigió un mensaje a los legisladores del partido oficialista, a quienes planteó que, si realmente no mantienen vínculos políticos con Taddei, deberían respaldar el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados.

Dresser afirmó que Morena cuenta con los votos suficientes para impulsar el proceso y pidió que esa postura se refleje en acciones legislativas.

Dresser señaló presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y tráfico de influencias durante la gestión de Taddei. REUTERS/Henry Romero/File Photo

La periodista había anunciado la solicitud una semana antes

La presentación de la denuncia ocurrió después de que, el pasado 29 de octubre, Dresser adelantara que acudiría a San Lázaro para promover el juicio político contra Taddei.

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En una entrevista con Aristegui Noticias, la politóloga explicó que la separación de la funcionaria de la presidencia del INE no era suficiente para atender los señalamientos sobre su administración.

En esa ocasión, planteó que el procedimiento debía servir para investigar los hechos, deslindar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes, incluida una posible inhabilitación para ocupar cargos públicos.

También convocó a organizaciones civiles, especialistas, académicos y ciudadanos a respaldar la iniciativa, al considerar que la rendición de cuentas debe continuar incluso cuando una persona señalada ya dejó sus funciones.

Dresser había adelantado desde el 29 de octubre que presentaría una solicitud de juicio político contra Taddei. |Crédito: Cuartoscuro

Entre los puntos que Dresser busca que sean esclarecidos se encuentran:

Los presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del INE.

Las contrataciones de empresas vinculadas con personas cercanas a funcionarios del organismo.

El posible uso irregular de recursos públicos.

Las relaciones entre proveedores y personal que ocupó cargos dentro de la institución.

El deslinde de responsabilidades por las decisiones administrativas tomadas durante la gestión de Taddei.

Guadalupe Taddei renunció al INE en medio de señalamientos por contratos

La solicitud de juicio político se presenta después de la renuncia de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE a finales de octubre de 2026, luego de que se difundieran diversas investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles vínculos con proveedores.

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La presidenta del INE informó que prioriza las elecciones y la fortaleza del INE sobre cualquier interés personal. Crédito: X/@RicardoMonrealA (Captura de video)

Entre los casos señalados se encuentran contratos por 514 millones de pesos relacionados con empresas vinculadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, de acuerdo con la información difundida sobre las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Uno de los expedientes involucra a Corporativo Zeg, empresa que tenía registrados cinco empleados y recibió contratos por 184 millones de pesos. De ese monto, 167 millones habrían sido transferidos a otras compañías, operaciones que fueron señaladas por una posible triangulación de recursos.

La ASF informó que inició investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y movimientos de recursos relacionados con el INE, organismos electorales locales, empresas y servidores públicos.

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La renuncia de Taddei no detuvo las exigencias de investigación

Al presentar su renuncia, Taddei argumentó que su decisión buscaba proteger la estabilidad institucional del INE y permitir que el organismo continuara con sus funciones constitucionales.

La salida de Taddei del INE no puso fin a las exigencias para esclarecer los presuntos actos de corrupción. (X: @INEMexico)

Sin embargo, la salida de la funcionaria no detuvo las exigencias de distintos actores para que se revisaran los contratos y se esclarecieran los señalamientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que se auditaran las contrataciones del organismo, tanto las correspondientes al periodo de Taddei como las de administraciones anteriores, y que se transparentara la relación con las empresas proveedoras.

Con la entrega de más de 13 mil firmas, Denise Dresser formalizó la acción que había anunciado días antes y trasladó el planteamiento a la Cámara de Diputados, donde deberá darse seguimiento a la solicitud conforme al procedimiento legislativo correspondiente.

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La iniciativa busca que la salida de Taddei no impida investigar los hechos denunciados y que, en caso de acreditarse responsabilidades, se determinen las sanciones previstas en la ley.