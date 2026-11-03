La historia detrás de los discos que llevaron a los grandes artistas mexicanos a Centroamérica

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La música en español encontró en los discos de vinilo una de sus principales herramientas para cruzar fronteras y conquistar nuevos públicos. Detrás de ese crecimiento estuvo una compañía discográfica que, mediante la fabricación, comercialización y distribución de álbumes, contribuyó a que las canciones de reconocidos intérpretes mexicanos y latinoamericanos llegaran a miles de hogares en Centroamérica.

Esta expansión estuvo vinculada con el trabajo empresarial de José Antonio Hütt, quien encabezó un proyecto que logró establecer relaciones comerciales con importantes sellos internacionales y construir una infraestructura para atender distintos mercados de la región.

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Figuras como José José, Juan Gabriel, Emmanuel, Angélica María, Lucía Méndez, Rocío Dúrcal y Camilo Sesto formaron parte del repertorio que circuló gracias a estas operaciones. Sus grabaciones permitieron que el público centroamericano tuviera acceso a producciones de artistas que marcaron distintas generaciones y dejaron una huella en la música popular.

Una fábrica que abrió las puertas a la expansión musical

Uno de los acontecimientos importantes de esta historia ocurrió en 1965, cuando se inauguró una planta automatizada para fabricar discos en San Salvador, El Salvador. La revista Billboard documentó el acontecimiento e identificó a José Antonio Hütt como presidente de la compañía, mientras que Arthur Lerner, representante de Cardinal Export Corp. de Nueva York, aparecía como accionista principal y vicepresidente.

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Las instalaciones estaban preparadas para producir materiales de RCA Victor, London Records, Discos Fuentes y el sello propio DCA. A la ceremonia acudieron el presidente de El Salvador, el embajador estadounidense y un ejecutivo de RCA México, lo que reflejó el alcance de las relaciones comerciales que acompañaron el proyecto.

Con el paso de los años, las operaciones dejaron de concentrarse únicamente en la fabricación de vinilos. La distribución se extendió hacia Guatemala, Honduras, México y otros territorios centroamericanos, dando forma a una estructura regional que facilitó la comercialización de producciones musicales.

Billboard reconoció su presencia en la industria

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El crecimiento de este proyecto también quedó registrado en publicaciones especializadas. El 6 de agosto de 1977, Billboard incluyó a José Antonio Hütt en un reportaje dedicado a México y Centroamérica.

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En aquella edición apareció una fotografía del empresario junto a su hijo Alejandro. La publicación lo identificó como presidente de la compañía y de la Federación Latinoamericana de Productores de Fonogramas y Videogramas (FLAPF), una referencia a su participación en el desarrollo de la industria discográfica regional.

Años después, el directorio de Billboard de 1989 volvió a consignar información sobre las actividades comerciales de la empresa y sus relaciones con reconocidas firmas como RCA/Ariola, Motown, Walt Disney y Velvet. En esos registros, José Antonio Hütt aparecía como presidente, mientras Eduardo Hütt desempeñaba responsabilidades directivas.

Los grandes nombres que formaron parte de esta historia

José José murió a los 71 años en Miami, tenía cáncer de páncreas (Foto: Cuartoscuro)

La distribución de discos permitió acercar al público centroamericano a algunas de las voces más representativas de la música latina.

José José, conocido como «El Príncipe de la Canción», destacó por sus interpretaciones románticas; Emmanuel se convirtió en uno de los referentes del pop en español, mientras Angélica María consolidó su popularidad como cantante y actriz. A ellos se sumaron Lucía Méndez, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Laureano Brizuela y Mocedades.

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MEX02 - CANCUN (MÉXICO) 22/02/04.- La cantante española Rocío Dúrcal durante el carnaval Cancún 2004, en el caribe mexicano. EFE/Archivo/Elizabeth Ruiz

La presencia de estos intérpretes en los catálogos y canales de distribución contribuyó a que sus producciones encontraran seguidores en nuevos países. Así, los álbumes físicos se convirtieron en un vehículo para compartir tendencias musicales, fortalecer la relación entre artistas y audiencias y ampliar el alcance de la música en español.

Una trayectoria familiar que continúa en distintos ámbitos

La historia empresarial también tuvo continuidad en las siguientes generaciones. Eduardo Hütt Dorado desarrolló una trayectoria dentro de la industria musical internacional: fue presidente y director general de EMI Music Argentina y actualmente encabeza el Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación, organización responsable de los Latin GRAMMY. Además, ocupa la presidencia de Bain & Company.

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Otros integrantes de la familia también han construido carreras en el entretenimiento y el deporte. Fátima y Andrea, junto con Josémaría Torre Hütt, han destacado en el ámbito de la actuación. Por su parte, Alejandro Hütt se ha desarrollado en la gestión deportiva, con experiencia como director general de Monarcas Morelia y posteriormente como Host City Manager de Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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José Antonio Hütt también mantuvo una estrecha relación con el deporte. Su afición por el futbol lo llevó a formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Nacional de Costa Rica y a jugar con el Atlante durante su estancia en México, país donde residió gran parte de su vida.

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La evolución de esta empresa representa un capítulo de la historia comercial y cultural de Centroamérica. Su capacidad para establecer acuerdos internacionales, desarrollar instalaciones de producción y distribuir grabaciones en distintos países permitió que las canciones de grandes figuras latinoamericanas llegaran a nuevas generaciones y permanecieran en la memoria de miles de familias.