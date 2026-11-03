Nació por la adicción al juego y casi causa una tragedia en el espacio: Los datos más insólitos del sándwich en su día mundial

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich en homenaje al nacimiento del aristócrata británico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, nació un 3 de noviembre de 1718 en Inglaterra, y su afición a las partidas de cartas terminó por darle nombre a uno de los alimentos más consumidos del planeta. Dos siglos y medio después, ese mismo invento estuvo a punto de generar un problema serio durante una misión de la NASA.

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich en homenaje al nacimiento del aristócrata británico. Detrás de la fecha hay una historia que combina anécdota cortesana, un antecedente bíblico, un incidente espacial que llegó al Congreso de Estados Unidos y una serie de récords que van de lo gourmet a lo extremo.

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Un conde, las cartas y un pedido que cambió la gastronomía

La anécdota se sitúa hacia 1746, en una tarde de juego que se extendió más de lo previsto. El conde encontró en ese plato una forma de seguir jugando sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la versión más difundida, Montagu era un jugador empedernido de cartas. Para no tener que levantarse de la mesa ni ensuciarse las manos mientras comía, pidió a su cocinero que le sirviera carne entre dos rebanadas de pan.

La anécdota se sitúa hacia 1746, en una tarde de juego que se extendió más de lo previsto. El conde encontró en ese plato una forma de seguir jugando sin interrupciones.

El sándwich del conde de Sandwich resume el origen de este alimento: en el siglo XVIII, el aristócrata inglés John Montagu pidió que le llevaran carne entre dos panes para poder comer sin dejar su partida de cartas. La anécdota le dio nombre a la preparación y, siglos después, se convirtió en el motivo de su celebración mundial cada 3 de noviembre.

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Aunque existían preparaciones similares en otras culturas, el nombre quedó ligado para siempre al noble inglés y a la ciudad homónima del condado de Kent. La Real Academia Española (RAE) incorporó la palabra “sándwich” a su diccionario recién en 1927.

La receta ganó popularidad primero entre la aristocracia inglesa y luego se extendió a todas las clases sociales. Su atractivo era simple: no requería cubiertos ni demandaba demasiado tiempo de preparación, algo que los restaurantes no tardaron en aprovechar al incluirlo en sus menús.

Un antecedente de hace más de dos mil años

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia del sándwich no se limita al siglo XVIII. Existen registros de preparaciones similares mucho más antiguas, atribuidas al rabino Hillel el Viejo, en el siglo I antes de Cristo.

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Según esa tradición, Hillel colocaba cordero, nueces, hierbas amargas y vino entre dos piezas de pan sin levadura. La combinación formaba parte de los alimentos rituales del Séder de Pascua, la cena judía que conmemora el éxodo de Egipto.

Ese antecedente muestra que la idea de combinar ingredientes entre panes existía mucho antes de que Montagu le diera nombre a la preparación moderna. La diferencia está en que fue el conde inglés quien popularizó el formato y le dio la identidad que hoy se reconoce en todo el mundo.

El sándwich que llegó al espacio y provocó un escándalo en el Congreso

A partir de Gemini IV, la NASA exigió a las tripulaciones presentar una lista de los objetos que planeaban llevar a bordo, y los sándwiches quedaron expresamente prohibidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio más insólito ligado al sándwich ocurrió el 23 de marzo de 1965, durante la misión Gemini III de la NASA. El astronauta John Young introdujo a escondidas un sándwich de pastrón en el bolsillo de su traje espacial, antes del despegue.

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El sándwich fue comprado por el astronauta Walter “Wally” Schirra, conocido como un bromista dentro del cuerpo de astronautas, en un restaurante de Cocoa Beach, Florida, llamado Wolfie’s Restaurant and Sandwich Shop.

Casi dos horas después del lanzamiento, Young sacó el sándwich y se lo ofreció a su compañero de misión, Gus Grissom. El diálogo quedó registrado en las transcripciones oficiales de la misión.

“¿Qué es eso?”, preguntó Grissom. “Un sándwich de pastrón”, respondió Young, y agregó: “Lo traje conmigo. Veamos a qué sabe”. Grissom lo probó, pero el pan de centeno comenzó a desmoronarse y las migas quedaron flotando dentro de la cabina.

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El problema no era menor: en gravedad cero, cualquier partícula suelta podía alojarse detrás de los paneles de instrumentos o interferir con el funcionamiento del equipo de la nave. Grissom guardó rápidamente el resto del sándwich en su propio bolsillo para contener las migas.

De la prohibición de la NASA al menú oficial del transbordador

El representante George E. Shipley comparó la cabina de Gemini III con “el quirófano de un cirujano” y calificó de imprudente la decisión de Young. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incidente, que duró apenas treinta segundos de una misión de casi seis horas, derivó en una audiencia del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto de la NASA para 1966.

El representante George E. Shipley comparó la cabina de Gemini III con “el quirófano de un cirujano” y calificó de imprudente la decisión de Young. La prensa de la época bautizó el episodio como “el sándwich de 30 millones de dólares”, en referencia al costo estimado de la misión.

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George Mueller, entonces administrador asociado de Vuelos Espaciales Tripulados de la NASA, declaró ante el comité: “Hemos tomado medidas para evitar que se repitan los sándwiches de pastrón en futuros vuelos”. La agencia aclaró que el incidente no afectó ni el programa experimental ni el desarrollo de la misión.

A partir de Gemini IV, la NASA exigió a las tripulaciones presentar una lista de los objetos que planeaban llevar a bordo, y los sándwiches quedaron expresamente prohibidos, junto con otros elementos voluminosos, pesados o metálicos que pudieran interferir con el equipamiento de la nave.

Young nunca recibió una reprimenda formal, aunque la NASA dejó en claro su malestar. El desenlace tuvo un giro curioso: el pastrón se incorporó oficialmente al menú de la primera misión del transbordador espacial, en abril de 1981, comandada justamente por Young.

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Récords que combinan lujo y extremos

Una mujer aimara posa junto al Sándwich de chola más grande del mundo, este martes en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

El sándwich también dejó su huella en el Libro Guinness de los Récords, con marcas que van del lujo gastronómico a las dimensiones descomunales.

El restaurante Serendipity 3, en Nueva York, ofrece el sándwich más caro disponible comercialmente: un “Quintessential Grilled Cheese” con queso Caciocavallo Podolico, mayonesa, carne a la parmesana y bordes elaborados con champán Dom Pérignon y oro comestible de 24 quilates. Su precio ronda los 214 dólares.

En cuanto al tamaño, el récord del sándwich más grande se registró en 2005 en Wild Woody’s Chill and Grill, en Roseville, Michigan. Pesó cerca de 2 mil 500 kilos y contenía 460 kilos de carne, 118 kilos de queso, más de una tonelada de pan y 68 kilos de mostaza.

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El sándwich más largo del mundo se elaboró en Beirut en 2011, con una extensión de 735 metros y un peso estimado de 577 kilos. Otro registro histórico ubica un intento similar en Irán el mismo año, con más de mil 500 metros de longitud.

Existe también una marca relacionada con la velocidad de consumo: Peter Dowdeswell comió 40 sándwiches de jamón y manteca en 17 minutos y 53,9 segundos, el 17 de octubre de 1977.

Del Reino Unido a islas con su nombre

Una persona coloca una hoja de lechuga sobre pan tostado mientras arma un sándwich con ingredientes distribuidos en porciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apellido del conde trascendió la gastronomía. En 1778, el capitán James Cook bautizó un grupo de islas del Pacífico como “islas Sándwich”, en homenaje a Montagu, quien en ese momento ocupaba un cargo de relevancia en la Marina británica.

El consumo actual del sándwich confirma su alcance global. En el Reino Unido se consumen más de 12 mil millones de sándwiches al año, una de las cifras per cápita más altas del mundo.

En Estados Unidos, se estima que se consumen más de 300 millones de sándwiches por día, una cantidad que equivale aproximadamente a uno por cada habitante del país.

La primera referencia escrita del sándwich en un libro de cocina estadounidense data de 1815, momento que se considera clave para su difusión internacional. Se calcula que existen alrededor de 2 mil 800 recetas distintas de esta preparación, que hoy combina autenticidad, comodidad y rapidez, las mismas características que llevaron a un conde del siglo XVIII a pedirle a su cocinero que le llevara algo de carne entre dos rebanadas de pan.

La torta, el primo del sandwich más popular en México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural documenta distintas variantes regionales que forman parte de la gastronomía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la versión más extendida del sándwich es la torta, un pan relleno con identidad propia que combina carnes, quesos, verduras y salsas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural documenta distintas variantes regionales que forman parte de la gastronomía del país.

En Guadalajara, la torta ahogada es uno de los emblemas de Jalisco. Se prepara con birote, un pan de corteza firme que resiste la inmersión en salsa, se rellena de carnitas y se baña con salsa de jitomate.

En Puebla, la cemita tiene identidad propia: un pan cubierto de ajonjolí que se acompaña con quesillo, aguacate, chipotle, pápalo y distintos tipos de carne. Su historia está ligada al antiguo mercado La Victoria, donde se vinculó con la alimentación de trabajadores y comerciantes, según documenta la revista Cuetlaxcoapan, editada por el Ayuntamiento de Puebla.

En la Ciudad de México, una de las variantes más particulares es la guajolota, que consiste en colocar un tamal dentro de un bolillo o telera. Otras expresiones regionales incluyen las chanclas poblanas, los pambazos y los lonches, denominación usada en algunas zonas del país para los panes rellenos.

El reconocimiento de estas preparaciones trascendió las fronteras mexicanas. Según el ranking 50 Best Sandwiches de Taste Atlas de 2025, la torta ocupó el séptimo lugar entre los sándwiches callejeros del mundo, con una calificación de 4.4 estrellas, mientras que la cemita se ubicó en el puesto 46, con 4.2 estrellas.

Una investigación de Kantar Worldpanel publicada en 2017 relevó además los hábitos de consumo del sándwich de pan de caja en los hogares mexicanos: nueve de cada diez sándwiches registrados eran de jamón, y sus principales consumidores no eran los niños, sino los adultos mayores de 41 años.