Ascenso y descenso de la Liga MX: Sheinbaum se deslinda de discusión en el Congreso y destaca avances en promoción del deporte

Los equipos de la Liga de Expansión han mostrado su descontento con la decisión de la Liga MX y la FMF sobre cerrar la puerta al ascenso y descenso. (X/ @LeonesNegrosCF)

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La controversia sobre la abolición del ascenso y descenso en el fútbol profesional mexicano escaló hasta el Palacio Nacional. Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el debate que actualmente rodea a la Liga MX y a los foros de discusión en el Congreso de la Unión.

La mandataria federal marcó una clara línea divisoria institucional frente a las iniciativas parlamentarias y los litigios deportivos, subrayando que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) opera con autonomía y que cualquier resolución jurídica corresponde a los tribunales pertinentes, aunque no dudó en externar su punto de vista sobre la anomalía que representa el formato actual a escala global.

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Al ser consultada sobre las comparecencias y mesas de trabajo que legisladores han impulsado para revisar las estructuras comerciales y de competencia del balompié nacional, la titular del Ejecutivo federal aclaró que el gobierno no tiene injerencia en las determinaciones operativas ni en las batallas legales que se dirimen en instancias internacionales como el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Yo creo que debemos ser el único país del mundo en donde la liga principal no tiene ascenso ni descenso. Lo que decida (el TAS), son independientes la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no depende del gobierno, yo soy una opinión personal”, enfatizó Sheinbaum, reconociendo el carácter atípico del sistema mexicano frente al resto de las ligas adscritas a la FIFA, pero delimitando estrictamente el alcance de la administración pública.

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CIUDAD DE MÉXICO, 03NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia matutina dedicada al tema de Salud que se lleva a cabo en Palacio Nacional. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Equipos buscan el apoyo de instituciones externas

La postura de la presidenta coincidió con el momento crítico que atraviesa el balompié mexicano en los tribunales internacionales de Lausana, Suiza. El TAS mantiene fijada una audiencia definitoria para resolver la demanda interpuesta por diversos clubes de la Liga de Expansión MX —entre ellos instituciones como Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y Cancún FC— en contra de la resolución de la Asamblea de Dueños de la FMF que suspendió de manera prolongada la movilidad deportiva entre categorías.

El litigio ante el tribunal suizo representa la última carta legal para las directivas del circuito de plata, las cuales argumentan que la eliminación del premio deportivo quebranta principios fundamentales de la FIFA, asfixia las inversiones regionales y devalúa el valor de las franquicias en los estados del país.

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Para los integrantes de la Liga MX, la medida se justificó originalmente bajo el argumento de sanear las finanzas, implementar estrictas certificaciones de control económico y blindar a las instituciones contra problemas de insolvencia. No obstante, el fallo arbitral inminente obligará al fútbol nacional a acatar una resolución vinculante que podría ordenar la restitución inmediata del sistema tradicional de ascenso o ratificar el modelo corporativo cerrado.

Varios equipos han alzado la voz para pedir que autoridades internacionales atiendan esta problemática. (VisualesIA ScribNews)

Gobierno de México busca promover los semilleros de atletas

Más allá del ámbito profesional y de los intereses corporativos que convergen en la Liga MX, Sheinbaum Pardo centró el eje de su mensaje en la responsabilidad social y formativa que las organizaciones atléticas deben retribuir a la ciudadanía. La presidenta recordó los acercamientos que han tenido directivos y clubes con el gobierno, insistiendo en que el verdadero impacto del deporte radica en el desarrollo comunitario de base y no únicamente en el espectáculo de élite.

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“Aquí los equipos vinieron con el objetivo de que se promovieran las escuelas de futbol y, desde mi punto de vista, cualquier deporte debe tener una parte social y de ahí salir los talentos para las olimpiadas, campeonatos mundiales; es decir, desde abajo crear semilleros para llegar a los países más altos. Todos los países del mundo que tienen más semilleros, tienen más medallas, pero además ayuda para formar a niñas y niños. Entonces, la CONADE ya está haciendo su parte, todo lo que se hizo para el Mundial Social se va a repetir para el próximo año”, detalló la mandataria.

El énfasis presidencial en la masificación del deporte y la creación de infraestructura formativa contrasta de fondo con la lógica mercantil que ha marginado a divisiones inferiores en el país. Mientras la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) redobla sus programas de captación comunitaria y da continuidad a iniciativas territoriales, el debate en el Congreso de la Unión busca presionar para que las ligas privadas rindan cuentas en materia de transparencia fiscal, derechos laborales de los atletas y fomento a la competencia justa.

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De este modo, el escenario del fútbol mexicano queda dividido en dos frentes simultáneos: por un lado, la resolución jurídica en el TAS que definirá el futuro de la competencia profesional y la viabilidad del ascenso deportivo; por el otro, la exigencia política y social desde el gobierno federal para que la estructura deportiva del país trascienda el negocio de unos cuantos y se traduzca en semilleros formativos reales para la juventud mexicana.

La mandataria pidió que se apoye el deporte en México desde sus bases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué demandan los afectados?

Los clubes de la Liga de Expansión MX que acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) —encabezados por directivas como la de Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Venados de Mérida y Correcaminos de la UAT, entre otros— fundamentaron su demanda contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en torno a violaciones estatutarias, afectación patrimonial y contravención de la normativa internacional de FIFA:

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Violación al principio de mérito deportivo de la FIFA: El pilar central de la apelación se sostiene en los estatutos y directrices de la FIFA, los cuales establecen que la participación en los campeonatos nacionales debe determinarse primordialmente por méritos deportivos mediante sistemas abiertos de ascenso y descenso, prohibiendo los modelos de franquicias cerradas que limitan la competencia justa entre divisiones afiliadas.

Modificación unilateral e indebida del sistema de competencia: Los demandantes argumentaron que la Asamblea de Dueños y los directivos de la FMF suprimieron el ascenso de forma unilateral y mediante procedimientos colegiados viciados, sin el consenso ni la representación equitativa de los equipos que integraban la división de plata al momento de la votación en 2020.

Incumplimiento del plazo original de suspensión: Se expuso que la cancelación temporal del ascenso se pactó originalmente bajo el argumento de contingencia financiera por un periodo transitorio de seis años (o hasta sanear economías); no obstante, acusaron que la federación extendió indefinidamente la restricción mediante trabas reglamentarias sucesivas, rompiendo el acuerdo original.

Proceso de certificación arbitrario y desproporcionado: Los clubes impugnaron los criterios del llamado «Comité de Certificación» de la Liga MX, calificándolo de mecanismo discriminatorio y diseñado para hacer imposible el ascenso en la práctica. Señalaron requisitos financieros, de aforo e infraestructura desmedidos que ni siquiera varios clubes de Primera División cumplían a cabalidad, utilizándose como un filtro discrecional para frenar la promoción deportiva.

Daño patrimonial y devaluación de activos: En materia mercantil y civil, las instituciones acreditaron una pérdida sustancial en el valor económico de sus franquicias, activos intangibles y derechos de transmisión. Al retirar la posibilidad de ascender al máximo circuito, se evaporaron patrocinios, contratos comerciales y la rentabilidad de las inversiones realizadas en infraestructura y fuerzas básicas.

Falta de certeza jurídica para los inversionistas: Alegaron que el cambio arbitrario de reglas atenta contra el principio de confianza legítima, ya que muchos propietarios adquirieron franquicias o invirtieron en proyectos deportivos bajo el marco legal de un torneo con derecho legítimo a disputar la Primera División.