Timbiriche arremete contra su bioserie: “Desaprovecharon una historia extraordinaria”

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La polémica alrededor de la serie inspirada en Timbiriche continúa y ahora fueron los propios integrantes de la agrupación quienes fijaron su postura mediante un contundente comunicado publicado en redes sociales. Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha cuestionaron la manera en que se llevó su historia a la pantalla y dejaron claro que no se sienten representados por la producción. “La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, sentenciaron al comienzo de su mensaje.

Los artistas consideraron que la producción desaprovechó una historia que durante décadas ha estado acompañada de música, recuerdos y el cariño de distintas generaciones. En su posicionamiento señalaron que se eligió dar prioridad a un episodio profundamente doloroso, dejando de lado los elementos que hicieron de la agrupación un referente para sus seguidores. “Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones”, expresaron.

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La inconformidad también estuvo relacionada con la manera en que se abordó el tema del abuso infantil. Los integrantes señalaron que no cuestionan que se cuenten historias difíciles, sino la responsabilidad con la que deben presentarse. “No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, manifestaron, en uno de los fragmentos más contundentes del comunicado.

Timbiriche cuestiona el tratamiento de un episodio doloroso en su historia

Timbiriche - (Instagram)

En su mensaje, los integrantes criticaron que la producción, según su perspectiva, distorsionara las experiencias que compartieron durante su trayectoria. Consideraron que la historia de la agrupación tenía suficientes elementos para mostrar la importancia de su música y el vínculo que construyeron con el público, sin reducir el relato a un acontecimiento doloroso.

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Uno de los puntos más delicados del pronunciamiento fue la referencia al abuso infantil y a las consecuencias que puede tener su representación en productos de entretenimiento. “Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo”, señalaron, antes de cuestionar que un programa de televisión pueda convertir ese sufrimiento en contenido para el entretenimiento.

Además, advirtieron sobre el riesgo de revictimizar a quienes han atravesado experiencias de esa naturaleza. “Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió”, expresaron. Con estas palabras, los integrantes pusieron el foco en la responsabilidad de las producciones audiovisuales cuando abordan situaciones relacionadas con la violencia y el abuso.

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Sasha Sokol, la voz que llevó su caso contra Luis de Llano hasta la Suprema Corte

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

La referencia a la persona que alzó la voz corresponde a Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, quien en marzo de 2022 hizo pública su experiencia con el productor Luis de Llano. La cantante denunció que mantuvo una relación con él cuando tenía apenas 14 años y el productor 39. Su testimonio abrió una conversación sobre el abuso sexual durante la infancia y adolescencia, así como sobre las relaciones marcadas por diferencias de edad y poder.

El caso llegó a los tribunales después de que Sasha emprendiera acciones legales contra De Llano. En junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el amparo solicitado por el productor y dejó firme la condena civil en su contra. La resolución contempló la reparación del daño, una indemnización y una disculpa pública, además de establecer un criterio jurídico relevante: las acciones civiles por daño moral derivado de violencia sexual sufrida durante la minoría de edad no deben quedar sujetas a un plazo de prescripción.

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Por eso, cuando Timbiriche menciona en su comunicado que la lucha de quien alzó la voz llegó hasta la Suprema Corte y abrió un camino de justicia para otras víctimas, hace referencia al proceso encabezado por Sasha Sokol. “Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estaremos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó”. De esta manera, el grupo destaca la trascendencia de la lucha de su compañera más allá de la controversia televisiva.

Timbiriche agradece el cariño de sus seguidores y prepara su aniversario 45

Claudio Bermúdez, arriba a la derecha, ingresó a Timbiriche en 1989, tras la salida de Eduardo Capetillo (Foto: Archivo)

Pese a la controversia, los integrantes aprovecharon el comunicado para agradecer las muestras de apoyo que han recibido de sus seguidores. Recordaron que el vínculo con el público se ha mantenido durante décadas y que la reacción ante esta polémica les permitió comprobar nuevamente el cariño que existe alrededor de la agrupación.

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“A nosotros, que desde niños hemos tenido el privilegio de sentir su cariño, todo esto nos permitió constatar una vez más cuánto nos quieren. Y por eso ¡GRACIAS!”, expresaron. También destacaron la emoción que les produce saber que su música sigue conquistando a nuevas generaciones, además de quienes los han acompañado desde sus primeros años.

Finalmente, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha adelantaron que en 2027 celebrarán los 45 años de historia de Timbiriche, una trayectoria marcada por canciones que permanecen en la memoria de varias generaciones. “En 2027 celebraremos 45 años de una historia de complicidad y amor que, gracias a ustedes, sigue viva”, concluyeron. Así, mientras la polémica por la serie continúa generando conversación, los artistas reivindicaron el legado musical de la agrupación y el cariño de quienes han acompañado su recorrido.

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