Defensa de los Farías Laguna acusa contradicciones en la FGR por no investigar a Andy López Beltrán tras ser mencionado por testigo

La Fiscalía General de la República investiga a Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto, ambos ex altos mandos de la Marina, por encabezar una red de huachicol fiscal que operó en al menos cinco estados del país. Crédito: Especial

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La defensa de los hermanos Farías Laguna, encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de caer en contradicciones al afirmar que no cuenta con datos suficientes para investigar a Andrés Manuel López Beltrán por el caso de huachicol fiscal, esto pese a ser mencionado por un testigo protegido.

Luego de que la FGR reiteró en días pasados que no indaga al hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, ni a Adán Augusto López Hernández por este caso, así como de señalar que las personas que los mencionan solo son “testigos de oídas”, la defensa de los exmarinos acusó que las menciones también fueron expuestas por un representante del Ministerio Público durante una audiencia judicial.

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Y es que, en semanas pasadas, durante una diligencia en contra de Fernando Farías Laguna, el Ministerio Público de la FGR, Adín Jacobo Castellanos Franco, expuso ante la jueza de control los dichos de uno de sus testigos protegidos en el caso, a quien se identificó como “JCSP”, y quien hizo una referencia a “Andy”.

Los hermanos Farías Laguna son acusados de presuntamente liderar la red denominada “Los primos” para el tráfico ilegal de combustible. Captura de pantalla

De acuerdo con la defensa, esa mención corresponde a Andrés Manuel López Beltrán, a quien siempre se le ha apodado como “Andy”. En esa alusión se le vinculó con la descarga de combustible ilegal del buque TORM AGNES en Guaymas, Sonora, por lo que cuestionaron que los dichos del testigo sean suficientes para acusar a los exmarinos, pero no para indagar al hijo del expresidente.

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“La FGR no puede exigir como si fueran inexistentes pruebas que ya obran en su poder y, al mismo tiempo, pretender utilizarlas cuando convienen a su teoría del caso. La pregunta es inevitable: ¿por qué esos mismos elementos sirven para sostener una acusación contra los marinos, pero parecen insuficientes cuando se trata de esclarecer la participación de otros actores o reconstruir la cadena completa de responsabilidades?“, refutó la defensa.

Con esto, señalaron que la FGR no podría “confundir” la insuficiencia de testimonios para acreditar una responsabilidad penal con la inexistencia de motivos para verificar una posible línea de investigación en el caso.

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La defensa de Fernando Farías Laguna confirmó a Infobae que prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández

Ante la reiteración por parte de la FGR de no investigar a Andrés Manuel López Beltrán, la defensa cuestionó a la titular, Ernestina Godoy Ramos, si dichas referencias a “Andy” serán esclarecidas.

“Una cosa es que un señalamiento no esté aprobado y otra, muy distinta, que no merezca investigarse. Así que la pregunta para Ernestina Godoy es sencilla: ¿la Fiscalía va a esclarecer las referencias a ‘Andy’ que aparecen en los testimonios incorporados a sus propios expedientes, o va a dar el asunto por cerrado sin explicar qué verificó?”, sentenció.

“Los Primos”, la red de huachicol fiscal en el que se involucró la Marina

El caso se destapó tras el aseguramiento, en marzo de 2025, del buque tanque Challenge Procyon en la aduana del puerto de Altamira, Tamaulipas, tras detectar una operación de importación de combustible posiblemente irregular. La acción dejó un decomiso de millones de litros de hidrocarburo, armas, municiones, documentación de inmuebles, equipos de cómputo y vehículos.

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Tras las investigaciones, la FGR identificó que este decomiso estaba relacionado con una red de tráfico de hidrocarburos denominada “Los Primos”, que se dedicaba a introducir combustible a través de puertos mexicanos con documentación que lo identificaba como aceites, aditivos u otros productos derivados del petróleo para evadir el pago de impuestos.

Un miembro de la Marina de México permanece frente al buque petrolero Challenge Procyon, incautado por las autoridades en el puerto de Tampico tras su llegada desde Estados Unidos bajo sospecha de estar involucrado en el comercio ilícito de combustibles. Según autoridades de seguridad, la embarcación transportaba cerca de 63.000 barriles de diésel. Fotografía distribuida el 31 de marzo de 2025. Secretaría de Marina (SEMAR)/Material facilitado a través de REUTERS.

El caso también implicó a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), luego de que se dio a conocer que el contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, denunció en junio de 2024 presuntas irregularidades y presiones en la operación de las aduanas para el ingreso de huachicol.

Luego de su asesinato, y de otras más que ocurrieron en medio del destape del caso, se anunció la captura en septiembre de 2025 del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como presunto líder de la red de huachicol fiscal, así como de otras 13 personas.

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Por su parte, Fernando Farías Laguna fue arrestado en Argentina en el mes de abril de 2026, para luego ser trasladado a México en agosto para enfrentar acusaciones por este caso, al ser identificado también como presunto líder de la red.