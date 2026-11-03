México

EEUU acusa a 8 mexicanos de delitos electorales: Sheinbaum pide a SRE aclarar caso

El Departamento de Justicia difundió el lunes imputaciones contra 63 extranjeros por registro fraudulento o sufragio ilegal; los reportes difieren entre tres y ocho connacionales señalados

El Departamento de Justicia difundió el lunes imputaciones contra 63 extranjeros por registro fraudulento o sufragio ilegal; los reportes difieren entre tres y ocho connacionales señalados en el caso federal
El Departamento de Justicia difundió el lunes imputaciones contra 63 extranjeros por registro fraudulento o sufragio ilegal; los reportes difieren entre tres y ocho connacionales señalados en el caso federal
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que no tenía conocimiento de los cargos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó contra 63 extranjeros por presuntos delitos electorales, entre ellos entre siete y ocho mexicanos.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre si tenía algún reporte del caso, la mandataria respondió: “No tenía conocimiento. Si Roberto puede informar”.

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¿Qué anunció el Departamento de Justicia?

El DOJ informó el lunes que formuló cargos por voto ilegal y registro fraudulento de votantes. Las imputaciones incluyen declarar falsamente tener la ciudadanía estadounidense para registrarse o votar, así como presentar de forma fraudulenta una solicitud de registro en otro estado.

El fiscal general Todd Blanche sostuvo que se trata del mayor incremento en detenciones por fraude electoral desde que Trump regresó al cargo.

Entre los acusados hay personas de origen latinoamericano, además de ciudadanos de Canadá, Europa, Asia y África.

¿Quiénes son los mexicanos señalados?

Las imputaciones abarcan declaraciones falsas de ciudadanía para inscribirse o sufragar, así como solicitudes fraudulentas en otro estado; siete residentes legales y un indocumentado figuran en reportes sobre el caso. REUTERS/Evan Vucci/Archivo
Las imputaciones abarcan declaraciones falsas de ciudadanía para inscribirse o sufragar, así como solicitudes fraudulentas en otro estado; siete residentes legales y un indocumentado figuran en reportes sobre el caso. REUTERS/Evan Vucci/Archivo

Según los reportes, los mexicanos acusados son:

  • Diego Benavides Rodríguez, de 29 años, en Texas.
  • José Vásquez-Mendoza, de 51 años, en Texas.
  • Karen Hinojosa-Martínez, de 37 años, en Texas.
  • Saida Adali Hirachete Olivarez, César Sánchez Correa, Krystel Capi Valle y Juan Manuel Gudino, todos residentes permanentes.
  • Benito Covarrubias Iniguez, identificado como indocumentado.

Hay discrepancias en el conteo: la nota original de EFE detalla a tres mexicanos en Texas, pero otros medios elevan la cifra a ocho. Se trata de acusaciones, no de sentencias, y los señalados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.

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También hay acusados de otros países

El caso incluye a personas de varias nacionalidades. Entre ellas, la colombiana Patricia Elena Valencia Cardona, de 56 años, acusada de afirmar falsamente que era ciudadana estadounidense para votar y de votar siendo extranjera en Carolina del Norte.

En ese mismo estado enfrentan cargos la argentina Yamila Avalos y el cubano Juan Florencio Ramos. En Tennessee fue acusada la hondureña Mariela Elizabeth Ávila Ortiz, por presuntamente votar en las elecciones de 2024.

Una ofensiva que crece

El anuncio se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump. En las últimas nueve semanas, Estados Unidos ha imputado a 195 extranjeros en 25 estados por delitos relacionados con la votación y el registro electoral ilegales.

En el segundo mandato del republicano, el DOJ suma 239 personas con cargos por fraude electoral.

El Ejecutivo estadounidense también ha enfrentado reveses judiciales. Mantuvo un pulso legal con California para apartar más de 20 mil papeletas enviadas por correo que, según el DOJ, correspondían a personas no autorizadas para votar. Perdió ante al menos cuatro tribunales, incluido el Supremo.

Lo que dicen los análisis

Manos de persona introduciendo sobre blanco en urna electoral negra con bandera de Estados Unidos y texto "OFFICIAL BALLOT BOX".
La presentación de cargos contra 63 personas de múltiples nacionalidades, incluidos ocho mexicanos, cobra especial relevancia política en un momento en que la renovación del Congreso convierte el debate sobre el fraude electoral en terreno de disputa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas han advertido que el voto de no ciudadanos en Estados Unidos es casi nulo frente al padrón electoral:

  • Un estudio de la conservadora Heritage Foundation identificó 23 casos de votación de no ciudadanos entre 2003 y 2022.
  • El Brennan Center for Justice estimó que apenas el 0.0001 % de los 23.5 millones de votos emitidos en 42 jurisdicciones en 2016 fueron presuntamente de no ciudadanos. Solo dos jurisdicciones reportaron posibles casos.

Contexto: elecciones intermedias en EU

Los cargos se dieron a conocer en vísperas de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en las que se renueva el Congreso. Por ello, el tema del voto de extranjeros ocupa un lugar central en el debate político.

Sheinbaum ha sostenido en otras ocasiones que, ante señalamientos de autoridades estadounidenses contra mexicanos, su gobierno exige pruebas claras y no protegerá a nadie que haya cometido un delito.

¿Qué sigue?

Por ahora no se ha informado si la Secretaría de Relaciones Exteriores o la red consular brindará asistencia a los mexicanos imputados. Los casos seguirán su curso en los tribunales federales de Estados Unidos.

Palabras clave sugeridas: Sheinbaum, mexicanos acusados fraude electoral, Departamento de Justicia, delitos electorales EU, voto ilegal, Todd Blanche.

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