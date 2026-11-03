AEK vs Real Madrid: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México la Champions League

(Ilustración: Infobae México)

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La UEFA Champions League continúa con su actividad y uno de los encuentros que acaparará la atención de los aficionados será el enfrentamiento entre AEK de Atenas y Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga. El conjunto español viajará a Grecia con la intención de prolongar su buen paso en el certamen continental y conseguir su cuarta victoria consecutiva.

Para el equipo griego, recibir al cuadro merengue representa una ocasión especial, pues tendrá enfrente a una de las instituciones más importantes del futbol mundial. La expectativa entre sus seguidores es considerable, especialmente porque el partido se disputará en el Allwyn Arena, recinto inaugurado en 2022 que vivirá una de sus noches más relevantes desde su apertura.

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Del otro lado estará un Real Madrid que llega con confianza y resultados positivos. Los dirigidos por su cuerpo técnico atraviesan una de sus mejores etapas de la campaña, luego de conseguir seis triunfos consecutivos en todas las competiciones.

¿Cómo llegan AEK y Real Madrid a la Champions League?

El conjunto español se presenta en territorio griego después de protagonizar una racha destacada tanto en el campeonato nacional como en Europa. Uno de sus resultados más importantes fue la victoria frente al Barcelona en el Clásico disputado en el Camp Nou, un resultado que fortaleció sus aspiraciones en LaLiga.

Además, durante su compromiso más reciente, los blancos consiguieron imponerse por 3-0 al Racing de Santander en El Sardinero. Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande fueron los encargados de marcar en el encuentro.

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Gracias a estos resultados, el Madrid ocupa la tercera posición de LaLiga con 27 unidades, a tres puntos del Barcelona. Su desempeño en la Champions también ha sido sobresaliente, pues acumula nueve puntos después de superar al Inter, la Roma y el RB Leipzig.

Fútbol - LaLiga - Racing Santander vs Real Madrid - Campos de Sport de El Sardinero, Santander, España - 1 de noviembre de 2026. Kylian Mbappé, del Real Madrid, celebra el primer gol de su equipo con Dean Huijsen. REUTERS/Vincent West

La situación del AEK es diferente. El representante griego llega después de sufrir dos tropiezos consecutivos en sus competencias locales: primero perdió ante PAOK en la Copa y posteriormente cayó frente al Panathinaikos durante el derbi.

En el torneo europeo suma tres unidades. Su camino comenzó con una victoria por 1-0 contra el LASK, pero después sufrió derrotas frente al Shakhtar por 3-1 y ante el Manchester City por un contundente 5-1.

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¿Qué se espera del partido entre AEK y Real Madrid?

Fotografía del pasado 9 de abril, en la que puede verse al defensa del AEK Filipe Relvas (d), durante un partido. EFE/ Kiko Huesca

El equipo de Atenas buscará aprovechar la localía para complicarle la noche al conjunto español. La presión de sus aficionados y la intensidad que pueda imprimir desde los primeros minutos serán elementos fundamentales para intentar competir ante uno de los favoritos al título.

En el apartado ofensivo, el AEK tendrá que aprovechar las oportunidades que consiga generar mediante Luka Jović y las incorporaciones de Marin, especialmente si encuentra espacios en la defensa madridista.

Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Sin embargo, el desafío será importante, ya que sus recientes actuaciones han evidenciado dificultades cuando enfrenta equipos de mayor jerarquía.

Por su parte, el Real Madrid intentará imponer condiciones mediante su capacidad ofensiva, con Mbappé como uno de los futbolistas a seguir. Aunque parte como favorito, deberá mantener la concentración durante todo el encuentro para evitar sorpresas en una cancha que promete un ambiente complicado.

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¿Cuándo, a qué hora y dónde ver AEK vs Real Madrid EN VIVO desde México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir este compromiso de la cuarta jornada de la Champions League durante la mañana del miércoles. Estos son los detalles de la transmisión:

Partido: AEK de Atenas vs Real Madrid.

Competencia: UEFA Champions League 2026-2027.

Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Allwyn Arena, Atenas, Grecia.

Dónde ver EN VIVO: Fox One.

El Real Madrid buscará extender su racha positiva y conservar su paso perfecto en la competición europea, mientras que el AEK intentará aprovechar el respaldo de su afición para conseguir un resultado que le permita recuperar terreno en la clasificación.