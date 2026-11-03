“Se fue de hocico”: Bellakath acusa a Yeri Mua de ‘rajarse’ y pone en duda su pelea en Ring Royale 2

Posible pelea entre Yeri Mua y Bellakath en el Ring Royale del próximo año? (Jesúe Avilés / Infobae)

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El posible enfrentamiento entre Bellakath y Yeri Mua volvió a generar polémica luego de que la intérprete de “Gatita” hablara sobre las negociaciones para participar en Ring Royale 2. La reguetonera aseguró que todavía existen conversaciones para subir al cuadrilátero, pero dejó claro que necesita que la otra persona también esté convencida de concretar el combate. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de indirectas y comentarios contundentes hacia quien sería su rival.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Bellakath fue cuestionada sobre el supuesto enfrentamiento con Yeri Mua y respondió sin disimular su molestia: “Estaba cante y cante el tiro y a la mera hora, mira, se fue de hocico porque, pues no, no quiso”. Cuando una reportera le preguntó si consideraba que la influencer había desistido por miedo, la cantante contestó entre risas: “Pues yo creo que sí, ¿verdad? Porque estuvo primero como que hable y hable y luego ya no quiso”.

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La polémica aumentó cuando le preguntaron si se sentía capaz de vencer a Yeri Mua en una pelea. Bellakath respondió con una frase que no pasó inadvertida: “Yo... Un acomodón de dientes, ¿no?”. Aunque todavía no existe una confirmación oficial del combate, la reguetonera dejó claro que no descarta participar en el espectáculo organizado por Poncho de Nigris y que espera una propuesta que realmente le convenza.

Bellakath lanza fuertes indirectas contra Yeri Mua

Pelea entre Bellakath y Yeri Mua escala de nivel; famosas se amenazan y filtran VIDEOS (Fotos: Instagram)

La cantante fue todavía más directa cuando le preguntaron por qué consideraba que Yeri Mua no quería enfrentarse a ella. “Pues porque es una collona habladora. Por eso Dios le dio el hocico tan grande pa hablar. Sí, la verdad. Y que se ataque quien se tiene que atacar”, lanzó, en una declaración que podría reavivar la rivalidad entre ambas figuras del reguetón mexicano.

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Otro de los puntos que mencionó fue la diferencia física entre las dos. Bellakath consideró que Yeri Mua tendría que aumentar de peso para equilibrar las condiciones del enfrentamiento y señaló que, desde su perspectiva, existe una diferencia de entre cinco y seis centímetros de estatura. “Si ella quiere pelear... pues que se ponga a la altura, que se ponga al peso y hacemos eso”, expresó.

Cuando le preguntaron si ya había comenzado a prepararse físicamente, la intérprete aclaró que todavía no entrena con la boxeadora Mariana Juárez, conocida como la Barbie Juárez, aunque reconoció que le encantaría recibir su orientación. “Todavía no hemos entrenado, pero sería un gusto entrenar con la Barbie Juárez, la verdad. Sí la conozco, es mi amiga”, explicó.

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Poncho de Nigris anuncia a los primeros participantes de Ring Royale 2

El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

Mientras Bellakath habla sobre las negociaciones, Poncho de Nigris ya comenzó a calentar motores para la segunda edición de Ring Royale. El organizador compartió un primer cartel promocional con los nombres de Wendy Guevara, Nicola Porcella, Marcela Mistral, Marie Claire Harp, Óscar Burgos, Ernesto Chavana y Konan Big.

La lista también incluye a Masad Altamimi, Aquivaldo Mosquera, Crista Montes de Oca, conocida como Sargento Matute, Oliver Moreno, Pedro Osuna, El Mario Brox y Maza Clan. Sin embargo, hay dos ausencias que llaman la atención en medio de la conversación sobre el posible combate: ni Bellakath ni Yeri Mua aparecen en esta primera selección de participantes.

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La segunda edición está programada para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey. Aunque ya se conocen los primeros nombres, todavía faltan por anunciar los enfrentamientos y otros detalles de la cartelera, por lo que la posibilidad de incorporar nuevas figuras permanece abierta.