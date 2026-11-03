Karol G, Corona Capital y Coca-Cola Flow Fest: los conciertos que llegan en noviembre a CDMX, Guadalajara y Monterrey

Noviembre se perfila como uno de los meses más activos del año para la música en vivo en México. Con una oferta que abarca desde grandes festivales masivos cómo el Corona Capital, el Coca-Cola Flow Fest, hasta la llegada de esperados conciertos internacionales.
La agenda arranca con el esperado concierto de Karol G que encabeza una agenda musical que pondrá ritmo a las principales ciudades del país.
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A esto se suman opciones sin costo y grandes conciertos tanto nacionales cómo internacionales, entre los más destacados están dos en el Zócalo capitalino que mezclan esa misma mezcla local e internacional, con bandas como Enjambre y Garbage y en Guadalajara con un evento gratuito con grandes talentos llamado Titanes en Concierto en el centro de la perla tapatía.
Video promocional de la gira Tropitour de la cantante Karol G. (Ocesa/Redes sociales)
Karol G abre el mes con seis noches entre dos ciudades
La superestrella colombiana Karol G encabeza la actividad musical de noviembre con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, con una residencia de tres noches en Monterrey y otras tres en la Ciudad de México.
6, 7 y 8 de noviembre: Karol G, Estadio BBVA, Monterrey
13, 14 y 15 de noviembre: Karol G, Estadio GNP Seguros, CDMX
Festivales multitudinarios
7 y 8 de noviembre: Ultra México 2026, Estadio Banorte
20, 21 y 22 de noviembre: Corona Capital (Gorillaz, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes y más de 65 bandas), Autódromo Hermanos Rodríguez
28 y 29 de noviembre: Coca-Cola Flow Fest (Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo), Autódromo Hermanos Rodríguez
Conciertos gratuitos en la Ciudad de México
6 de noviembre: El Haragán y Compañía, con Resorte, Out of Control Army, Johnny Nasty Boots, Calaverx y Perra Brava, Monumento a la Revolución
8 de noviembre, desde las 16:00 horas: Vitae Fest, Zócalo capitalino
- 17:20 horas: Mau y Ricky
- 18:40 horas: Enjambre
- 20:10 horas: Alexander Acha
- 21:15 horas: Banda Los Recoditos
14 de noviembre
- 20:00 horas: Garbage, Zócalo capitalino
Agenda en los principales recintos de la Ciudad de México
Auditorio Nacional
5, 6 y 7 de noviembre: Aitana
10 de noviembre: Ricardo Montaner
11 de noviembre: ZZ Top
12 de noviembre: Elefante
13 de noviembre: Majo Aguilar
15 de noviembre: Daniel Boaventura Sinfónico
17 de noviembre: Jerry Rivera
18 de noviembre: Emmanuel y Mijares
19 de noviembre: Los Cafres y Los Estrambóticos
20 y 21 de noviembre: Los Ángeles Azules
22 de noviembre: LP
25 de noviembre: Love of Lesbian
26 de noviembre: Hayley Williams
27 de noviembre: Caloncho
28 de noviembre: Gloria Trevi
29 de noviembre: Rodrigo de la Cadena
Palacio de los Deportes
3 de noviembre: Omar Courtz
6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre: Morat
19 y 20 de noviembre: Dimash Qudaibergen
21 de noviembre: Cuarteto de Nos
23 de noviembre: Soda Stereo
25 de noviembre: Babasónicos
27 y 28 de noviembre: Katseye
Arena CDMX
11 de noviembre: Opeth
15 de noviembre: Mägo de Oz
19 de noviembre: God Save the Queen
20 de noviembre: CD9
21 de noviembre: Bostich & Fussible, Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective
24 de noviembre: Boynextdoor
27 de noviembre: Alejandra Guzmán
28 de noviembre: Matute
Teatro Metropólitan
1 de noviembre: Akira Yamaoka
3 de noviembre: Leire Martínez
5 de noviembre: Puma Blue
6 de noviembre: Serbia
8 de noviembre: Los Panchos
12 de noviembre: María León
13 de noviembre: El Kanka
14 de noviembre: Little Jesus
15 de noviembre: Yolanda del Río
19 de noviembre: Arde Bogotá
21 de noviembre: Benny Ibarra
22 de noviembre: Taburete
24 de noviembre: Love of Lesbian
25 de noviembre: Giant Rooks
26 de noviembre: Nacho Vegas
27 de noviembre: Nasa Histories
28 de noviembre: Menudo
Lunario
3 de noviembre: Liana Flores
8 de noviembre: José y el Toro
12 de noviembre: Pancho Varona
13 de noviembre: Carlos Cuevas
18 de noviembre: Rainao
19 de noviembre: María San Felipe
21 de noviembre: Javier Corcobado
22 de noviembre: Los Calzones
26 de noviembre: Helado Tropical
29 de noviembre: Los Daniels y Electrify
La Maraka
5 de noviembre: Erick Brain
6 de noviembre: Yahir y Charlie Zaa
10 de noviembre: OneUs
12 de noviembre: Lifehouse
13 y 14 de noviembre: DLD
15 de noviembre: Milo Mae y Carlos Cortés
16 de noviembre: 8TUN
19, 20 y 21 de noviembre: Kalimba
26 de noviembre: Beto Cuevas
27 de noviembre: Kudai y Nikki Cla
28 de noviembre: Nicho Hinojosa
Pepsi Center WTC
13 de noviembre: Andrés Calamaro
15 de noviembre: Rapaparty
27 de noviembre: Roz
28 de noviembre: Gera MX
29 de noviembre: The Mars Volta
Otros recintos
14 de noviembre: Luis Ángel “El Flaco”, Monumental Plaza de Toros La México
27 de noviembre: Los Auténticos Decadentes, Estadio GNP Seguros
Agenda en Guadalajara y Zapopan
Auditorio Telmex (Zapopan)
6 de noviembre, 21:00 horas: El Lago de los Cisnes
7 de noviembre, 21:00 horas: Pedro Fernández
9 de noviembre, 21:00 horas: ZZ Top
11 de noviembre, 21:00 horas: Ricardo Montaner
17 de noviembre, 20:00 horas: Dimash Qudaibergen
19 de noviembre: David Bisbal
20 de noviembre, 21:00 horas: Enjambre
21 de noviembre, 21:00 horas: Los Parras
24 de noviembre, 21:00 horas: Trueno
26 de noviembre, 21:00 horas: Justin Quiles y Lenny Tavárez
28 de noviembre, 21:00 horas: Amanda Miguel
Arena Guadalajara
6 de noviembre, 21:00 horas: Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio
7 de noviembre, 21:00 horas: Mägo de Oz, “La Noche de las Brujas 2026”
13 de noviembre, 21:00 horas: God Save the Queen
20 de noviembre, 21:00 horas: Sin Bandera, “Escenas Tour”
21 de noviembre, 21:00 horas, y 22 de noviembre, 18:00 horas: Yuri
25 de noviembre, 21:00 horas: Pimpinela
27 y 28 de noviembre, 21:00 horas: Edén Muñoz
Teatro Diana
7 de noviembre, 21:00 horas: Fharina
11 de noviembre, 21:00 horas: Andrés Calamaro
13 de noviembre, 21:00 horas: Eslabón Armado
20 de noviembre, 21:00 horas: Alan Arrieta
21 de noviembre, 21:00 horas: Fenix X Aniversario
27 de noviembre, 21:00 horas: Porter, “Rituales Tour”
29 de noviembre, 18:00 horas: Los Ángeles Negros
Arena VFG (Tlajomulco de Zúñiga)
20 y 21 de noviembre: Morat
Teatro Degollado
8, 15, 22 y 29 de noviembre, 12:30 horas: Orquesta Filarmónica de Jalisco, Tercera Temporada
Conciertos gratuitos en Guadalajara
18 de noviembre, 17:00 horas: Titanes en Concierto, Plaza de la Liberación, con Aleks Syntek, Natalia Jiménez, Xavi, Paty Cantú y Polymarchs
Hasta el 15 de noviembre: actividades musicales gratuitas del Festival de las Almas en distintas sedes de Jalisco
Agenda en Monterrey
6, 7 y 8 de noviembre: Karol G, Estadio BBVA
7 de noviembre: Intocable, Estadio Borregos
16 y 17 de noviembre: Mon Laferte, Auditorio Citibanamex
20 de noviembre, 21:00 horas: LP, Escenario GNP Seguros
20 y 21 de noviembre: Banda MS, Arena Monterrey
21 de noviembre: David Bisbal, Auditorio Citibanamex
26 de noviembre: Trueno, Auditorio Citibanamex
27 de noviembre: María José, Auditorio Citibanamex
28 de noviembre: Carlos Rivera, Arena Monterrey
30 de noviembre: Yandel Sinfónico, Arena Monterrey
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