Karol G, Corona Capital y Coca-Cola Flow Fest: los conciertos que llegan en noviembre a CDMX, Guadalajara y Monterrey

Con una oferta que abarca desde grandes festivales masivos cómo el Corona Capital, el Coca-Cola Flow Fest, hasta la llegada de esperados conciertos internacionales.(Composición: Reuters/@ozuna/@gorillaz)

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Noviembre se perfila como uno de los meses más activos del año para la música en vivo en México. Con una oferta que abarca desde grandes festivales masivos cómo el Corona Capital, el Coca-Cola Flow Fest, hasta la llegada de esperados conciertos internacionales.

La agenda arranca con el esperado concierto de Karol G que encabeza una agenda musical que pondrá ritmo a las principales ciudades del país.

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A esto se suman opciones sin costo y grandes conciertos tanto nacionales cómo internacionales, entre los más destacados están dos en el Zócalo capitalino que mezclan esa misma mezcla local e internacional, con bandas como Enjambre y Garbage y en Guadalajara con un evento gratuito con grandes talentos llamado Titanes en Concierto en el centro de la perla tapatía.

Video promocional de la gira Tropitour de la cantante Karol G. (Ocesa/Redes sociales)

Karol G abre el mes con seis noches entre dos ciudades

La oferta arranca con el esperado concierto de Karol G que encabeza una agenda musical que pondrá ritmo a las principales ciudades del país. REUTERS/Mario Anzuoni

La superestrella colombiana Karol G encabeza la actividad musical de noviembre con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”, con una residencia de tres noches en Monterrey y otras tres en la Ciudad de México.

6, 7 y 8 de noviembre: Karol G, Estadio BBVA, Monterrey

13, 14 y 15 de noviembre: Karol G, Estadio GNP Seguros, CDMX

Festivales multitudinarios

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

7 y 8 de noviembre: Ultra México 2026, Estadio Banorte

20, 21 y 22 de noviembre: Corona Capital (Gorillaz, Twenty One Pilots, The Offspring, The Strokes y más de 65 bandas), Autódromo Hermanos Rodríguez

28 y 29 de noviembre: Coca-Cola Flow Fest (Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo), Autódromo Hermanos Rodríguez

Conciertos gratuitos en la Ciudad de México

Vitae Fest 2026 - (Instagram)

6 de noviembre: El Haragán y Compañía, con Resorte, Out of Control Army, Johnny Nasty Boots, Calaverx y Perra Brava, Monumento a la Revolución

8 de noviembre, desde las 16:00 horas: Vitae Fest, Zócalo capitalino

17:20 horas: Mau y Ricky

18:40 horas: Enjambre

20:10 horas: Alexander Acha

21:15 horas: Banda Los Recoditos

14 de noviembre

20:00 horas: Garbage, Zócalo capitalino

Agenda en los principales recintos de la Ciudad de México

La banda mexicana Elefante presentará en vivo sus himnos del pop rock en español, incluyendo "Así es la vida" y "Durmiendo con la Luna"./(Redes de Elefante)

Auditorio Nacional

5, 6 y 7 de noviembre: Aitana

10 de noviembre: Ricardo Montaner

11 de noviembre: ZZ Top

12 de noviembre: Elefante

13 de noviembre: Majo Aguilar

15 de noviembre: Daniel Boaventura Sinfónico

17 de noviembre: Jerry Rivera

18 de noviembre: Emmanuel y Mijares

19 de noviembre: Los Cafres y Los Estrambóticos

20 y 21 de noviembre: Los Ángeles Azules

22 de noviembre: LP

25 de noviembre: Love of Lesbian

26 de noviembre: Hayley Williams

27 de noviembre: Caloncho

28 de noviembre: Gloria Trevi

29 de noviembre: Rodrigo de la Cadena

Palacio de los Deportes

3 de noviembre: Omar Courtz

6, 7, 8, 13, 14, 15 y 17 de noviembre: Morat

19 y 20 de noviembre: Dimash Qudaibergen

21 de noviembre: Cuarteto de Nos

23 de noviembre: Soda Stereo

25 de noviembre: Babasónicos

27 y 28 de noviembre: Katseye

Arena CDMX

11 de noviembre: Opeth

15 de noviembre: Mägo de Oz

19 de noviembre: God Save the Queen

20 de noviembre: CD9

21 de noviembre: Bostich & Fussible, Kinky, Hello Seahorse! y Nortec Collective

24 de noviembre: Boynextdoor

27 de noviembre: Alejandra Guzmán

28 de noviembre: Matute

Teatro Metropólitan

1 de noviembre: Akira Yamaoka

3 de noviembre: Leire Martínez

5 de noviembre: Puma Blue

6 de noviembre: Serbia

8 de noviembre: Los Panchos

12 de noviembre: María León

13 de noviembre: El Kanka

14 de noviembre: Little Jesus

15 de noviembre: Yolanda del Río

19 de noviembre: Arde Bogotá

21 de noviembre: Benny Ibarra

22 de noviembre: Taburete

24 de noviembre: Love of Lesbian

25 de noviembre: Giant Rooks

26 de noviembre: Nacho Vegas

27 de noviembre: Nasa Histories

28 de noviembre: Menudo

Lunario

3 de noviembre: Liana Flores

8 de noviembre: José y el Toro

12 de noviembre: Pancho Varona

13 de noviembre: Carlos Cuevas

18 de noviembre: Rainao

19 de noviembre: María San Felipe

21 de noviembre: Javier Corcobado

22 de noviembre: Los Calzones

26 de noviembre: Helado Tropical

29 de noviembre: Los Daniels y Electrify

La Maraka

5 de noviembre: Erick Brain

6 de noviembre: Yahir y Charlie Zaa

10 de noviembre: OneUs

12 de noviembre: Lifehouse

13 y 14 de noviembre: DLD

15 de noviembre: Milo Mae y Carlos Cortés

16 de noviembre: 8TUN

19, 20 y 21 de noviembre: Kalimba

26 de noviembre: Beto Cuevas

27 de noviembre: Kudai y Nikki Cla

28 de noviembre: Nicho Hinojosa

Pepsi Center WTC

13 de noviembre: Andrés Calamaro

15 de noviembre: Rapaparty

27 de noviembre: Roz

28 de noviembre: Gera MX

29 de noviembre: The Mars Volta

Otros recintos

14 de noviembre: Luis Ángel “El Flaco”, Monumental Plaza de Toros La México

27 de noviembre: Los Auténticos Decadentes, Estadio GNP Seguros

Agenda en Guadalajara y Zapopan

La banda española se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición con su gira “La Noche de las Brujas”. (Infobae Perú)

Auditorio Telmex (Zapopan)

6 de noviembre, 21:00 horas: El Lago de los Cisnes

7 de noviembre, 21:00 horas: Pedro Fernández

9 de noviembre, 21:00 horas: ZZ Top

11 de noviembre, 21:00 horas: Ricardo Montaner

17 de noviembre, 20:00 horas: Dimash Qudaibergen

19 de noviembre: David Bisbal

20 de noviembre, 21:00 horas: Enjambre

21 de noviembre, 21:00 horas: Los Parras

24 de noviembre, 21:00 horas: Trueno

26 de noviembre, 21:00 horas: Justin Quiles y Lenny Tavárez

28 de noviembre, 21:00 horas: Amanda Miguel

Arena Guadalajara

6 de noviembre, 21:00 horas: Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio

7 de noviembre, 21:00 horas: Mägo de Oz, “La Noche de las Brujas 2026”

13 de noviembre, 21:00 horas: God Save the Queen

20 de noviembre, 21:00 horas: Sin Bandera, “Escenas Tour”

21 de noviembre, 21:00 horas, y 22 de noviembre, 18:00 horas: Yuri

25 de noviembre, 21:00 horas: Pimpinela

27 y 28 de noviembre, 21:00 horas: Edén Muñoz

Teatro Diana

7 de noviembre, 21:00 horas: Fharina

11 de noviembre, 21:00 horas: Andrés Calamaro

13 de noviembre, 21:00 horas: Eslabón Armado

20 de noviembre, 21:00 horas: Alan Arrieta

21 de noviembre, 21:00 horas: Fenix X Aniversario

27 de noviembre, 21:00 horas: Porter, “Rituales Tour”

29 de noviembre, 18:00 horas: Los Ángeles Negros

Arena VFG (Tlajomulco de Zúñiga)

20 y 21 de noviembre: Morat

Teatro Degollado

8, 15, 22 y 29 de noviembre, 12:30 horas: Orquesta Filarmónica de Jalisco, Tercera Temporada

Conciertos gratuitos en Guadalajara

ARCHIVO - El cantante estadounidense Xavi durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

18 de noviembre, 17:00 horas: Titanes en Concierto, Plaza de la Liberación, con Aleks Syntek, Natalia Jiménez, Xavi, Paty Cantú y Polymarchs

Hasta el 15 de noviembre: actividades musicales gratuitas del Festival de las Almas en distintas sedes de Jalisco

Agenda en Monterrey

Los miembros de la agrupación Intocable posan frente a una gráfica promocional con el logotipo oficial del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6, 7 y 8 de noviembre: Karol G, Estadio BBVA

7 de noviembre: Intocable, Estadio Borregos

16 y 17 de noviembre: Mon Laferte, Auditorio Citibanamex

20 de noviembre, 21:00 horas: LP, Escenario GNP Seguros

20 y 21 de noviembre: Banda MS, Arena Monterrey

21 de noviembre: David Bisbal, Auditorio Citibanamex

26 de noviembre: Trueno, Auditorio Citibanamex

27 de noviembre: María José, Auditorio Citibanamex

28 de noviembre: Carlos Rivera, Arena Monterrey

30 de noviembre: Yandel Sinfónico, Arena Monterrey