Narco disfraces y falsos embolsados dejan 125 detenidos en Los Mochis y Mazatlán

Las caravanas de motociclistas recorrerán diversas vialidades de ocho alcaldías. Crédito: X, @david_ordaz

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La Secretaría de Segguridad Pública (SSPC) de Ahome informó que el operativo de Día de Muertos y Halloween dejó 100 detenciones en Los Mochis y comunidades rurales, principalmente por conducir bajo los efectos del alcohol y alterar el orden público durante los festejos del pasado fin de semana.

Carlos Francisco Rodríguez Ponce, secretario de Seguridad Pública de Ahome, indicó este lunes 2 de noviembre de 2026 que los elementos mantuvieron recorridos de vigilancia en calles y plazas, además de instalar dos puntos de control para realizar pruebas de alcoholimetría.

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Del total de personas detenidas durante el operativo, 20 fueron aseguradas por manejar bajo los influjos del alcohol. Otras 66 fueron remitidas en Los Mochis por alterar el orden público y faltas diversas, mientras que 14 detenciones ocurrieron en la zona rural.

Rodríguez Ponce explicó que la vigilancia se concentró en los puntos con mayor afluencia durante Halloween. “Estuvimos trabajando en recorridos constantes por las diversas plazas, principalmente, el operativo de alcoholimetría con sus dos puntos de control. Los resultados del Día de Halloween fueron detenidas 66 personas por faltas diversas”.

Diversops operativos se llevaron a cabo en panteones por la festividad de Día de muertos en Sinaloa y todo el país Foto: Secretaría de seguridad Sinaloa

Los reportes de disparos en Las Delicias fueron por un auto modificado

Durante la jornada de Halloween, el número de emergencias 911 recibió reportes sobre presuntos disparos de arma de fuego en el sector Las Delicias, en Los Mochis. La revisión permitió determinar que el ruido provenía de un vehículo con el motor modificado.

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También se registró una concentración de automóviles con motores modificados en una plaza comercial de la ciudad. Los vehículos emitían ruidos que provocaron la movilización de elementos de Tránsito Municipal.

Los agentes solicitaron a los asistentes evitar conductas que alteraran el orden público. La intervención ocurrió ante la concentración de autos y el ruido generado por sus modificaciones mecánicas.

Los recorridos de las fuerzas del orden se llevaron a cabo en panteones, plazas públicas, sitios turísticos entre otras áreas para cuidar a la población Foto: Seretaria de seguridad Sinaloa

El despliegue de seguridad continuó durante las actividades del Día de Muertos. Los elementos de la corporación realizaron rondines de vigilancia afuera de los panteones para mantener presencia en las zonas con visitantes.

El operativo del Día de Muertos dejó 78 personas remitidas en Ahome

Durante el operativo del Día de Muertos fueron detenidas seis personas por conducir bajo los influjos del alcohol, quienes fueron trasladadas a Barandilla. En la zona urbana se remitió a 56 personas por faltas administrativas y otras 16 fueron detenidas en comunidades rurales.

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Las detenciones de ambos operativos reflejaron la vigilancia desplegada por la corporación en Los Mochis y el resto del municipio. La autoridad mantuvo los recorridos en plazas, vialidades y zonas cercanas a los panteones.

En Día de muertos y fiestas de Halloween policías acudieron para resguardar el orden y a la población Foto: Secretraía de seguridad Sinaloa

En Mazatlán, el operativo de seguridad por Halloween dejó 25 personas detenidas y nueve vehículos asegurados, de acuerdo con Gabino Ulises Jacobo Guerrero, secretario de Seguridad Pública Municipal. Las remisiones estuvieron relacionadas con faltas administrativas, en particular conductas que alteraban el orden público o ponían en riesgo a otras personas.

Entre las incidencias reportadas en ese municipio hubo ocho personas detenidas por conducir de forma riesgosa, seis por alterar el orden público y seis más por circular en motocicleta sin la documentación correspondiente. El funcionario señaló que durante los recorridos también localizaron vehículos decorados con referencias a actividades delictivas.

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Vehículos con referencias delictivas quedaron bajo resguardo de la autoridad

Jacobo Guerrero explicó que una persona habría portado un chaleco táctico como parte de su vestimenta durante los festejos. Las personas involucradas fueron remitidas a Barandilla por faltas administrativas y el juez cívico debía determinar las sanciones aplicables.

Las caravanas de motociclistas recorrerán diversas vialidades de Cuernavaca Morelos Crédito: Cuartoscuro

El secretario precisó que los automóviles no fueron enviados a la pensión municipal, sino que quedaron a disposición en las instalaciones correspondientes. “En los festejos de Halloween sí hubo detenidos por faltas administrativas. Únicamente algunos por hacer alusión al delito, vehículos que hacían alusión al delito únicamente. Creo que me reportaron ahí un detenido que traía un chaleco táctico”.

La callejoneada del domingo 1 de noviembre en Mazatlán no registró personas detenidas por alterar el orden público. La celebración tuvo una amplia afluencia de asistentes y transcurrió sin incidentes en materia de orden público.

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En Sinaloa, hacer apología del delito o de la violencia —como utilizar decoraciones de Halloween que simulan escenas del crimen organizado, disfraces con chalecos tácticos o alusiones directas al narcotráfico no se castiga principalmente como un delito penal grave, sino como una falta administrativa bajo los Bandos de Policía y Buen Gobierno.

Honraron a compañeros caídos

Policías hornraron a sus compañeros caídos Foto: Secretaría de seguridad Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, por el Día de Muertos, policías estatales recordaron y honraron a compañeros con altares y ofrendasEntre veladoras, flores y otros objetos que recuerdan a policías estatales que han partido, compañeros de la Policía Estatal Preventiva (PEP) conmemoraron su vida con un emotivo altar de muertos, el cual fue realizado con respeto y cariño.

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Como parte de las actividades que preservan nuestras tradiciones mexicanas durante el Día de Muertos y honran la memoria de quienes ya partieron de esta vida, policías estatales hicieron un emotivo altar para recordar a los compañeros que se adelantaron en el camino.

La encargada de trabajo social de la PEP explicó que, con esta ofrenda decidieron venerar la memoria de quienes ya no están con nosotros, comentando que los elementos que participaron para hacer y colocar cada uno de los elementos y objetos del altar se mostraron motivados y entusiasmados al recordar las vivencias con sus compañeros. Para llevar a cabo este homenaje, se invitó a familiares para que formaran parte de esta muestra de cariño.

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Al llegar las familias y observar el altar, los sentimientos estuvieron a flor de piel entre los asistentes, que no pudieron evitar brindar un abrazo, asimismo, hijos, esposas y padres agradecieron el trabajo y tiempo para realizar la ofrenda y sobre todo mantenerlos vivos en su memoria.