Calendario lunar noviembre 2026: fechas exactas de la Luna llena y los mejores días para ver las estrellas

Noviembre 2026 trae cuatro fases lunares bien definidas, una Luna llena el 24 de noviembre conocida como la Luna del Castor, y al menos tres lluvias de meteoritos activas que convierten al mes en uno de los mejores del año para salir a mirar el cielo nocturno.
La Luna nueva cae el 9 de noviembre a las 7:02 UTC, lo que equivale a la 1:02 a.m. hora del centro de México.
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Esa noche y las dos siguientes son las más oscuras del mes: sin luz lunar que interfiera, el cielo permite ver galaxias lejanas, cúmulos de estrellas y nebulosas a simple vista desde cualquier lugar alejado de la contaminación lumínica.
La Luna llena del 24 de noviembre es una Superluna
La Luna llena de noviembre alcanza su pico de iluminación el martes 24 a las 14:53 UTC, es decir, a las 8:53 a.m. hora del centro de México.
Se la llama Luna del Castor porque, según la tradición, en esta época del año los castores se vuelven especialmente activos construyendo sus presas antes del invierno. También recibe los nombres de Luna de la Escarcha, Luna Helada y Luna Comerciante.
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Este año la Luna del Castor es además una Superluna, lo que significa que la Luna está en el punto de su órbita más cercano a la Tierra.
Se ve ligeramente más grande y brillante de lo habitual, aunque la diferencia no es dramática a simple vista. La mejor estrategia para apreciarla es salir justo después del atardecer del 24 y observarla cerca del horizonte, cuando el contraste con el paisaje la hace parecer aún más imponente.
Las cuatro fases del mes, fecha por fecha
El ciclo lunar de noviembre comienza con el Cuarto Menguante el 1 de noviembre a las 20:28 UTC. A partir de ese momento, la Luna reduce su iluminación hasta desaparecer con la Luna nueva del 9.
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Luego crece de nuevo: el Cuarto Creciente llega el 17 de noviembre a las 11:47 UTC, y la Luna llena cierra el ciclo el 24. Todas las horas están en Tiempo Universal Coordinado; para México, resta seis horas en horario estándar del centro.
El 9 de noviembre, la mejor noche del mes para ver estrellas
La noche de la Luna nueva es la más favorable para observar objetos débiles: la ausencia total de luz lunar deja el cielo completamente oscuro.
Las noches del 7 al 11 de noviembre forman la ventana más útil para quienes quieren ver nebulosas o cúmulos estelares sin equipo especializado. Solo hace falta alejarse de las ciudades, recostarse mirando hacia arriba y esperar unos 20 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.
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Tres lluvias de meteoros en noviembre: cuándo y cómo verlas
Táuridas del Sur: su pico ocurre la noche del 4 al 5 de noviembre. Producen apenas entre cinco y diez meteoros por hora, pero compensan en calidad: son famosas por sus bolas de fuego lentas y brillantes, con estelas largas. La Luna está iluminada al 22%, lo que favorece la observación. Los meteoros parecen salir de la constelación de Tauro, que sube por el este poco después del atardecer.
Táuridas del Norte: su pico es la noche del 11 al 12 de noviembre, con la Luna apenas al 5% de iluminación, condiciones casi perfectas. También producen alrededor de cinco meteoros por hora con posibilidad de bolas de fuego. Se observan igual que las del Sur: mirando hacia Tauro, cerca de las Pléyades.
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Leónidas: es la lluvia más activa de noviembre. Su pico ocurre la noche del 17 al 18 de noviembre, cuando puede verse entre diez y quince meteoros por hora bajo condiciones ideales. Los meteoros provienen de los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, que tiene una órbita de 33 años.
El radiante, el punto del cielo del que parecen salir, está en la constelación de Leo, justo al lado de Marte y Júpiter. La parte trasera de la noche, entre la medianoche y el amanecer del 18, es la más productiva porque el radiante alcanza su mayor altura en el cielo.
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Cómo prepararse para observar el cielo en noviembre
Para cualquiera de estas noches aplican las mismas reglas básicas. Primero, elegir un lugar oscuro lejos de ciudades: cuanto menos contaminación lumínica, más estrellas y meteoros se pueden ver. Si se está en una ciudad, estar en algún punto alto, como una azotea, otorga mejores posibilidades de observación.
Segundo, no usar el celular ni linternas blancas durante al menos 20 minutos antes de empezar, para que los ojos se adapten a la oscuridad.
Tercero, abrigarse bien: las noches de noviembre son frías en gran parte del territorio mexicano y la humedad aumenta la sensación de frío. Cuarto, no se necesita ningún telescopio ni binoculares para ver meteoros; basta con acostarse boca arriba y mirar el cielo en su conjunto, sin enfocarse en un punto fijo.
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