Calendario lunar noviembre 2026: fechas exactas de la Luna llena y los mejores días para ver las estrellas

El ciclo lunar completo dura 29,5 días, razón por la que los meses de 30 y 31 días siempre tienen una fase extra o un desfase respecto al mes anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Noviembre 2026 trae cuatro fases lunares bien definidas, una Luna llena el 24 de noviembre conocida como la Luna del Castor, y al menos tres lluvias de meteoritos activas que convierten al mes en uno de los mejores del año para salir a mirar el cielo nocturno.

La Luna nueva cae el 9 de noviembre a las 7:02 UTC, lo que equivale a la 1:02 a.m. hora del centro de México.

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Esa noche y las dos siguientes son las más oscuras del mes: sin luz lunar que interfiera, el cielo permite ver galaxias lejanas, cúmulos de estrellas y nebulosas a simple vista desde cualquier lugar alejado de la contaminación lumínica.

La Luna no emite luz propia: lo que vemos es luz solar reflejada en su superficie. La cara iluminada siempre apunta hacia el Sol. REUTERS/Jon Nazca

La Luna llena del 24 de noviembre es una Superluna

La Luna llena de noviembre alcanza su pico de iluminación el martes 24 a las 14:53 UTC, es decir, a las 8:53 a.m. hora del centro de México.

Se la llama Luna del Castor porque, según la tradición, en esta época del año los castores se vuelven especialmente activos construyendo sus presas antes del invierno. También recibe los nombres de Luna de la Escarcha, Luna Helada y Luna Comerciante.

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Noviembre 2026 es uno de los meses más activos del año para la astronomía de aficionados: concentra tres lluvias de meteoros y una Superluna en el mismo calendario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este año la Luna del Castor es además una Superluna, lo que significa que la Luna está en el punto de su órbita más cercano a la Tierra.

Se ve ligeramente más grande y brillante de lo habitual, aunque la diferencia no es dramática a simple vista. La mejor estrategia para apreciarla es salir justo después del atardecer del 24 y observarla cerca del horizonte, cuando el contraste con el paisaje la hace parecer aún más imponente.

Las cuatro fases del mes, fecha por fecha

El ciclo lunar de noviembre comienza con el Cuarto Menguante el 1 de noviembre a las 20:28 UTC. A partir de ese momento, la Luna reduce su iluminación hasta desaparecer con la Luna nueva del 9.

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Todas las horas de este artículo están expresadas en UTC (Tiempo Universal Coordinado). México central opera en UTC−6 en horario estándar, lo que significa restar seis horas a cada dato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego crece de nuevo: el Cuarto Creciente llega el 17 de noviembre a las 11:47 UTC, y la Luna llena cierra el ciclo el 24. Todas las horas están en Tiempo Universal Coordinado; para México, resta seis horas en horario estándar del centro.

El 9 de noviembre, la mejor noche del mes para ver estrellas

La noche de la Luna nueva es la más favorable para observar objetos débiles: la ausencia total de luz lunar deja el cielo completamente oscuro.

La contaminación lumínica artificial borra hasta el 99% de las estrellas visibles en cielos urbanos. Alejarse 50 kilómetros de una ciudad grande puede multiplicar por diez los objetos visibles a simple vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las noches del 7 al 11 de noviembre forman la ventana más útil para quienes quieren ver nebulosas o cúmulos estelares sin equipo especializado. Solo hace falta alejarse de las ciudades, recostarse mirando hacia arriba y esperar unos 20 minutos para que los ojos se adapten a la oscuridad.

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Tres lluvias de meteoros en noviembre: cuándo y cómo verlas

Táuridas del Sur: su pico ocurre la noche del 4 al 5 de noviembre. Producen apenas entre cinco y diez meteoros por hora, pero compensan en calidad: son famosas por sus bolas de fuego lentas y brillantes, con estelas largas. La Luna está iluminada al 22%, lo que favorece la observación. Los meteoros parecen salir de la constelación de Tauro, que sube por el este poco después del atardecer.

Táuridas del Norte: su pico es la noche del 11 al 12 de noviembre, con la Luna apenas al 5% de iluminación, condiciones casi perfectas. También producen alrededor de cinco meteoros por hora con posibilidad de bolas de fuego. Se observan igual que las del Sur: mirando hacia Tauro, cerca de las Pléyades.

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Las noches del 7 al 11 de noviembre son las más útiles para observar objetos de cielo profundo: nebulosas, galaxias y cúmulos globulares que normalmente quedan borrados por la luz de la Luna en su fase creciente o llena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leónidas: es la lluvia más activa de noviembre. Su pico ocurre la noche del 17 al 18 de noviembre, cuando puede verse entre diez y quince meteoros por hora bajo condiciones ideales. Los meteoros provienen de los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, que tiene una órbita de 33 años.

El radiante, el punto del cielo del que parecen salir, está en la constelación de Leo, justo al lado de Marte y Júpiter. La parte trasera de la noche, entre la medianoche y el amanecer del 18, es la más productiva porque el radiante alcanza su mayor altura en el cielo.

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Las noches alrededor del 9 de noviembre son una de las mejores oportunidades del otoño para ver la Vía Láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prepararse para observar el cielo en noviembre

Para cualquiera de estas noches aplican las mismas reglas básicas. Primero, elegir un lugar oscuro lejos de ciudades: cuanto menos contaminación lumínica, más estrellas y meteoros se pueden ver. Si se está en una ciudad, estar en algún punto alto, como una azotea, otorga mejores posibilidades de observación.

Segundo, no usar el celular ni linternas blancas durante al menos 20 minutos antes de empezar, para que los ojos se adapten a la oscuridad.

Las noches de observación mejoran notablemente cuando el radiante de la lluvia está alto en el cielo. Para las Leónidas, eso ocurre entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada del 18, cuando la constelación de Leo está en su punto más alto sobre el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tercero, abrigarse bien: las noches de noviembre son frías en gran parte del territorio mexicano y la humedad aumenta la sensación de frío. Cuarto, no se necesita ningún telescopio ni binoculares para ver meteoros; basta con acostarse boca arriba y mirar el cielo en su conjunto, sin enfocarse en un punto fijo.

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