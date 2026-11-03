México

Laura Itzel Castillo defiende su patrimonio de 15.7 millones de pesos tras señalamientos sobre un aumento de 437.3%

La secretaria de las Mujeres atribuyó el incremento de sus bienes a herencias, ahorros y operaciones de compraventa

La secretaria de las Mujeres sostuvo que los valores de sus declaraciones responden a formatos oficiales y no al valor comercial de los inmuebles. Crédito: X / @mujeresgobmx
La secretaria de las Mujeres sostuvo que los valores de sus declaraciones responden a formatos oficiales y no al valor comercial de los inmuebles. Crédito: X / @mujeresgobmx
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La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, defendió el origen de su patrimonio declarado de 15.7 millones de pesos y aseguró que proviene de su trayectoria laboral, ahorros, dos inmuebles recibidos por herencia y operaciones de compraventa, luego de que una investigación señalara un aumento de sus bienes y posibles diferencias entre sus declaraciones patrimoniales.

En un comunicado fechado este 3 de noviembre, Castillo afirmó que sus declaraciones reflejan la evolución de sus recursos conforme a las disposiciones aplicables. También sostuvo que los valores registrados responden a los criterios de los formatos oficiales y no necesariamente al valor comercial actualizado de los inmuebles.

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La funcionaria declaró en octubre de 2026 un patrimonio 437.3% mayor al que informó seis años antes, de acuerdo con la revisión de Froji. En 2019 reportó bienes por aproximadamente 2.9 millones de pesos y, para octubre de este año, la cifra ascendió a 15.7 millones.

Castillo indicó que las adquisiciones no deben revisarse de forma aislada, pues deben considerarse las ventas de propiedades, las herencias y los recursos acumulados que dieron origen a cada operación. Añadió que reconoce el derecho de la sociedad a examinar los bienes de quienes tienen responsabilidades públicas.

Dos departamentos fueron adquiridos entre 2023 y 2024

Una investigación documentó que la funcionaria compró dos departamentos al contado por un total de 13.4 millones de pesos entre 2023 y 2024. (Archivo Infobae)
Una investigación documentó que la funcionaria compró dos departamentos al contado por un total de 13.4 millones de pesos entre 2023 y 2024. (Archivo Infobae)

La investigación de Froji documentó la compra de dos departamentos pagados al contado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, por un monto conjunto de 13.4 millones de pesos.

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El primer inmueble fue adquirido el 6 de diciembre de 2023, cuando Castillo era consejera independiente de Pemex. Se trata de un departamento de 60 metros cuadrados con un valor declarado de 2.5 millones de pesos.

Por su parte, el segundo departamento fue comprado el 12 de diciembre de 2024 por 10.9 millones de pesos. La propiedad tiene una superficie de 262 metros cuadrados y fue adquirida poco más de tres meses después de que Castillo asumió un escaño en el Senado.

El Congreso colocó en el centro de su agenda los cambios en materia electoral.
Castillo precisó que no presentó declaraciones patrimoniales como consejera de Pemex porque la legislación no la consideraba servidora pública. (Cuartoscuro)

La secretaria explicó que no presentó declaración patrimonial por su encargo como consejera independiente de Pemex, cargo que ejerció de diciembre de 2020 a febrero de 2024.

Argumentó que el artículo 15, fracción III, de la entonces vigente Ley de Petróleos Mexicanos establecía que esos consejeros desempeñaban funciones de tiempo parcial y no tenían carácter de servidores públicos.

En 2019, cuando fue nombrada directora general de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Castillo informó que poseía tres departamentos, una casa, un terreno y dos vehículos de las marcas Suzuki y Hyundai, con valor aproximado de 2.9 millones de pesos.

Al llegar al Senado en 2024, declaró bienes por 5.1 millones de pesos. En ese documento mantuvo cinco propiedades registradas previamente e incorporó una casa recibida por herencia, el departamento comprado en 2023 y un automóvil Kia valuado en 427 mil pesos.

La declaración de octubre de 2026 incluyó el departamento de 2.5 millones de pesos, dos casas valuadas en 900 mil y 500 mil pesos, otro departamento con valor de 400 mil pesos, el automóvil Kia y el inmueble adquirido en diciembre de 2024 por 10.9 millones de pesos.

Reportaje señala ausencias temporales de bienes e ingresos por ventas

El reportaje de Froji señaló que las propiedades de la legisladora aparecieron con la leyenda de ninguno en mayo de 2026. (Archivo Infobae)
El reportaje de Froji señaló que las propiedades de la legisladora aparecieron con la leyenda de ninguno en mayo de 2026. (Archivo Infobae)

La revisión de Froji también señaló que en la declaración presentada en mayo de 2026, cuando Castillo presidía la Mesa Directiva del Senado, los apartados de bienes inmuebles, vehículos y bienes muebles aparecieron con la leyenda ninguno.

Cinco meses después, las propiedades volvieron a figurar en su declaración como titular de la Secretaría de las Mujeres. El reportaje también refirió que en mayo de 2025 dejaron de aparecer dos casas, dos departamentos y un automóvil que habían sido declarados previamente, aunque posteriormente fueron incluidos otra vez en el documento de octubre de 2026.

Dicha investigación indicó que, en mayo de 2025, Castillo informó la venta de un departamento valuado en 200 mil pesos y una casa que recibió como herencia. Según la revisión, en el apartado de ingresos no detalló el dinero obtenido por esas operaciones y solo registró las percepciones de su actividad como senadora.

Laura Itzel Castillo viste un saco azul intenso y camisa clara frente a un micrófono en una mesa de trabajo
Los registros oficiales de transparencia indicaron que Castillo percibía una dieta neta mensual de 131 mil 874 pesos al presidir el Senado. (Laura Itzel Castillo)

La Ley General de Responsabilidades Administrativas considera falta grave ocultar información o proporcionar datos falsos en las declaraciones patrimoniales y de intereses. Entre las sanciones previstas están la suspensión, destitución, sanciones económicas e inhabilitación para desempeñar cargos públicos.

Castillo sostuvo que ha actuado bajo los principios de transparencia, honestidad y rendición de cuentas. También expresó su disposición a realizar las aclaraciones necesarias ante las instancias correspondientes.

Los señalamientos sobre su patrimonio surgieron días después de que compareció ante la Cámara de Diputados para defender las acciones de la Secretaría de las Mujeres frente a la violencia de género y los recursos destinados a refugios para mujeres.

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