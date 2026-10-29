México

Gatita se come las croquetas de la ofrenda del Día de Muertos y termina con las cejas y los bigotes quemados

La felina encontró comida en el altar dedicado a las mascotas fallecidas, pero terminó con parte del pelaje afectado después de acercarse demasiado a una vela encendida

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En México, el 27 de octubre es una fecha dedicada a recordar a los animales de compañía que fallecieron y que dejaron una huella en la vida de sus familias. Como parte de esta tradición, algunas personas colocan ofrendas con croquetas, agua y otros alimentos para recibir simbólicamente a sus perros, gatos y demás mascotas. Sin embargo, una gatita llamada Lola terminó protagonizando una escena inesperada cuando intentó aprovechar la comida de sus compañeros fallecidos.

El caso se difundió en redes sociales a través de un video en el que la dueña de la felina descubre que el animal perdió parte de sus bigotes y sus cejas después de acercarse a la ofrenda. La grabación llamó la atención de los usuarios por la reacción de la mujer, quien no pudo ocultar su sorpresa al observar las consecuencias de la travesura de su mascota.

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(TikTok video viral)
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Lola se acerca a la ofrenda y termina con los bigotes quemados

En el video viral, la mujer se dirige a Lola mientras observa los daños en su pelaje. De acuerdo con su relato, la gatita se comió las croquetas que habían colocado para recordar a los perros fallecidos de la familia, pero terminó quemándose al acercarse demasiado a una veladora encendida.

La dueña reaccionó entre reclamos y risas al darse cuenta de que la felina también había perdido parte de las cejas. Su comentario quedó registrado en la grabación, que rápidamente comenzó a circular entre los internautas.

(TikTok video viral)
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“Ve nada más. Pero hasta te quemaste los bigotes, Lola, no mames. ¿Eh? Ya te comiste la comida de los perritos. Ve nada más, ve nada más esto. No, pero hasta las cejas te quemaste, Lola. No mames. Muerta de hambre”, expresó la mujer mientras examinaba a la gatita.

La escena provocó reacciones entre quienes vieron la publicación. Aunque la situación fue compartida con un tono humorístico, el incidente también recordó que los animales pueden acercarse a los alimentos sin comprender los riesgos que representan las veladoras y otros elementos encendidos de una ofrenda.

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Las bromas sobre la gatita Lola inundan las redes sociales

(TikTok video viral)
(TikTok video viral)

Como suele ocurrir con los videos de mascotas que se vuelven populares, los usuarios encontraron distintas maneras de describir la conducta de Lola. Algunos recurrieron a dichos populares para bromear sobre su decisión de comer las croquetas destinadas a los animales que ya no están.

Entre los comentarios que aparecieron en la publicación destacaron: “el verdadero “el muerto al pozo y el vivo al gozo” jajajajaja pobre”; “el michi: huele a chicharrón, dónde está el chicharrón?”; “ella aplicó la de: “que disfruten los vivos””.

Las respuestas combinaron la sorpresa por el aspecto de la gatita con bromas sobre su apetito. La grabación también abrió espacio para recordar las precauciones que deben tomarse al preparar altares en hogares donde viven perros, gatos u otros animales curiosos.

¿Por qué se coloca comida para las mascotas fallecidas?

El video compartido en TikTok alcanzó más de 1.2 millones de reproducciones, con comentarios de usuarios que expresaban su admiración y pedían incluir a sus mascotas fallecidas. (TikTok / @elizabethbuckles)
El video compartido en TikTok alcanzó más de 1.2 millones de reproducciones, con comentarios de usuarios que expresaban su admiración y pedían incluir a sus mascotas fallecidas. (TikTok / @elizabethbuckles)

En México, el 27 de octubre se ha popularizado como una fecha para recordar simbólicamente a los animales de compañía fallecidos, en vísperas de las celebraciones tradicionales del Día de Muertos. Las familias que participan en esta costumbre suelen colocar fotografías, recipientes con agua, juguetes y alimentos que disfrutaban sus mascotas.

Estas ofrendas representan una forma de conservar el recuerdo de los animales que acompañaron a sus dueños durante distintas etapas de la vida. Para muchas personas, perros y gatos forman parte de la familia, por lo que dedicarles un espacio especial permite expresar el cariño que permanece después de su muerte.

El caso de Lola mostró el lado inesperado de esta tradición: mientras sus dueños preparaban un homenaje para sus compañeros de cuatro patas, la gatita encontró una oportunidad para comer. No obstante, el acercamiento a la veladora terminó con parte de su pelaje chamuscado y sus bigotes afectados.

Aunque las bromas dominaron las reacciones en internet, es importante mantener las velas fuera del alcance de las mascotas y evitar que tengan acceso a las ofrendas sin supervisión. De esa manera, los homenajes pueden realizarse sin poner en riesgo a los animales que todavía comparten el hogar con sus familias.

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