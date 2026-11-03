Ignacio Mier descarta que la crisis en el INE ponga en riesgo las elecciones de 2027: “No se preocupen, amigos”

Ignacio Mier respaldó que se investiguen las presuntas irregularidades sin otorgar privilegios a los involucrados.

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El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que las investigaciones y los cuestionamientos contra la gestión de Guadalupe Taddei no comprometen la organización de las elecciones de 2027.

El legislador pidió a los partidos políticos y a los medios de comunicación distinguir entre las posibles responsabilidades administrativas o judiciales y los trabajos que debe realizar el Instituto Nacional Electoral (INE) para preparar los próximos comicios.

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Durante una conferencia de prensa este 3 de noviembre, el senador llamó a mantener la atención en la organización del proceso electoral y evitar que las controversias relacionadas con la expresidenta del organismo interfieran en las actividades institucionales.

“No se preocupen, amigos”, expresó Mier al referirse a las condiciones para celebrar las elecciones de 2027, en las que, sostuvo, debe garantizarse la participación democrática de candidatos y partidos políticos.

Ignacio Mier pidió no distraer la organización de las elecciones de 2027 por la crisis que enfrenta el INE. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

Ignacio Mier pide separar las investigaciones de la organización electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado consideró que los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el INE deben seguir su curso por las vías correspondientes, sin que ello implique detener la preparación de los comicios.

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En ese sentido, respaldó que las instancias fiscalizadoras y de control revisen las operaciones del instituto y determinen si existen responsabilidades entre los funcionarios involucrados.

Mier mencionó a la Comisión de Fiscalización del propio INE, al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación como las instancias que deben participar en la revisión.

También señaló que las investigaciones deben realizarse sin privilegios ni tratos diferenciados para las personas que pudieran resultar responsables.

Ignacio Mier aseguró que la crisis del INE no pone en riesgo las elecciones de 2027.

El senador sostuvo que la prioridad es garantizar un proceso electoral participativo, organizado y con condiciones de legalidad, certeza, transparencia, equidad y máxima publicidad.

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Elecciones de 2027 requerirán instalar más de 170 mil casillas

Al defender la continuidad de los trabajos del organismo electoral, Mier destacó la dimensión de los comicios que se realizarán en 2027 y las tareas logísticas que deberá cumplir el INE.

El legislador recordó que será necesario organizar la instalación de más de 170 mil casillas, además de desarrollar las actividades de capacitación y coordinación para garantizar la participación ciudadana.

Entre los aspectos que consideró prioritarios se encuentran:

La organización de las elecciones federales y los trabajos preparatorios.

La capacitación necesaria para instalar más de 170 mil casillas .

La participación de candidatos y partidos políticos en condiciones democráticas.

La revisión de posibles irregularidades administrativas y financieras.

La aplicación de las disposiciones legales sin privilegios para los involucrados.

Más de 170 mil casillas deberán instalarse para garantizar la participación ciudadana en las elecciones de 2027. (AP Foto/Marco Ugarte)

Por ello, insistió en que las controversias relacionadas con la anterior administración del instituto no deben desplazar la atención de las responsabilidades que tiene el organismo frente al próximo proceso electoral.

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Mier responsabiliza al Pacto por México de la crisis actual del INE

Además de referirse a las elecciones de 2027, el coordinador de Morena en el Senado atribuyó el origen de los problemas actuales del INE al modelo institucional establecido a partir del Pacto por México y la reforma político-electoral de 2014.

Según Mier, esa modificación concentró en el organismo nacional la facultad de designar a los consejeros de los institutos electorales locales, una decisión que, desde su perspectiva, afectó la soberanía de las entidades federativas.

El senador consideró necesario revisar las reglas y los mecanismos administrativos que rigen al instituto, particularmente los relacionados con las contrataciones públicas.

Ignacio Mier atribuyó al Pacto por México el origen de los problemas que enfrenta actualmente el INE.

En ese contexto, planteó que el INE examine sus procedimientos de adjudicación y licitación para evitar la participación de intermediarios y grupos reducidos de proveedores privados, a los que se refirió como empresas coyotes.

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Crisis por la gestión de Guadalupe Taddei acumula renuncias e investigaciones

Las declaraciones de Mier ocurren en medio de los cuestionamientos que surgieron tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE, formalizada el 26 de octubre, luego de la difusión de materiales periodísticos sobre su relación con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y presuntos negocios vinculados con contratos del organismo.

Uno de los videos difundidos el 2 de noviembre muestra a Taddei y Hernández Casillas revisando cálculos relacionados con un contrato para fabricar credenciales para votar, cuyo monto máximo fue establecido en 71 millones de dólares.

La salida de Guadalupe Taddei estuvo acompañada de renuncias de funcionarios y nuevas investigaciones dentro del INE. Crédito: Cuartoscuro

Los señalamientos derivados de estas publicaciones están sujetos a las investigaciones correspondientes.

A la revisión de posibles irregularidades se suman las salidas de funcionarios vinculados con la anterior administración y los cuestionamientos de legisladores de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano sobre los mecanismos de vigilancia interna del instituto.

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Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio para revisar posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.