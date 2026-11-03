CDMX recibe al Aki Matsuri 2026: la voz de Evangelion y la tradición otoñal japonesa llegan en noviembre

El Aki Matsuri '26 es el festival japonés de otoño más grande organizado por la Asociación México Japonesa en la Ciudad de México. Composición fotográfica. Fotos: Captura de pantalla tráiler oficial, Asociación México Japonesa, A. C.

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El festival Aki Matsuri regresa a la Ciudad de México con dos días de música, gastronomía y cultura japonesa encabezados por la cantante Yoko Takahashi, intérprete original del tema de apertura de Neon Genesis Evangelion.

Los boletos van de 70 a 200 pesos y el evento se realiza el 21 y 22 de noviembre en la Asociación México Japonesa, en la alcaldía Álvaro Obregón.

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La edición 2026 lleva el nombre “Aki Matsuri ’26” y celebra la temporada otoñal japonesa con una cartelera que combina artistas invitados desde Japón, puestos de comida, mercancía y actividades familiares. La organización confirma la participación de Ikenai Gundan y la guitarrista Yuki, además de Takahashi.

El evento se enmarca dentro del Mes de Japón 2026, respaldado por la Embajada de Japón en México. (Facebook/ Asociación México Japonesa, A. C.)

Yoko Takahashi interpreta el tema que abrió una era del anime en los noventa

Takahashi es reconocida por “A Cruel Angel’s Thesis”, el opening de Neon Genesis Evangelion, serie estrenada en 1995 que redefinió el género mecha y el anime psicológico.

La canción se mantiene como una de las más reconocibles del repertorio japonés fuera de Japón, reproducida en conciertos, karaokes y eventos de cultura pop alrededor del mundo.

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Su presencia en el Aki Matsuri marca una de las convocatorias más fuertes del festival en los últimos años, según describe la organización en la invitación difundida por la Asociación México Japonesa. El cartel oficial ubica su nombre junto al de Ikenai Gundan y Yuki bajo la leyenda “directamente desde Japón”.

Ikenai Gundan presenta a los mayordomos Yamashita y Hirose

El grupo Ikenai Gundan encabeza la propuesta escénica del festival con un acto basado en la estética de mayordomos japoneses, un formato popular en la cultura otaku que combina teatralidad, canto y coreografía. Los integrantes Yamashita y Hirose forman parte del elenco confirmado para ambas fechas.

La estética de "mayordomos" o butler cafe se popularizó en Japón a principios de los 2000 como contraparte masculina de los maid cafes. (Facebook/ Asociación México Japonesa, A. C.)

La guitarrista Yuki se suma como la tercera atracción internacional del cartel, con un estilo que la organización describe como versátil dentro del panorama musical japonés contemporáneo. Su participación se integra a los bloques musicales programados en ambos días del festival.

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La Asociación México Japonesa organiza eventos de cultura nipona de forma regular a lo largo del año. (Facebook/ Asociación México Japonesa, A. C.)

El cartel nacional suma más de una decena de agrupaciones

Junto a los artistas japoneses, la programación integra a agrupaciones mexicanas y grupos especializados en cultura nipona radicados en el país.

Entre los confirmados aparecen Coro Corazón, Saburo Iida, Annie K, Mauren Mendo, Bakemono, Ginreikai, Ryukyukoku Matsuri Daiko México, Gaby Vega, Akikompañía, Nina Hana, Akemi Endo & Animeband, Rabu Kyandi, Kenji Hiromoto, Hiroto Nyaa y Paola Allende.

El festival combina artistas llegados directamente desde Japón con agrupaciones mexicanas especializadas en cultura nipona. (Facebook/ Asociación México Japonesa, A. C.)

La lista de participantes locales refleja el crecimiento de comunidades dedicadas a la música, el folclor y la gastronomía japonesa en México, muchas de las cuales mantienen presencia constante en los eventos de la Asociación México Japonesa.

Gastronomía, artículos japoneses y actividades familiares completan la oferta

El festival ofrece gastronomía japonesa, venta de artículos importados y actividades pensadas para un público familiar.

La organización anuncia puestos de comida, mercancía temática y un ambiente diseñado para todas las edades durante ambas jornadas.

Los artículos de importación japonesa más vendidos en festivales de este tipo incluyen figuras de colección, papelería, snacks y cosméticos. (Facebook/ Asociación México Japonesa, A. C.)

Entre los patrocinadores figuran Friki Travel, Aki-Ta Producciones, Club Japonés, Toyo Foods, JFC de México y Passline, además de la Embajada de Japón en México, que respalda la celebración dentro del marco del Mes de Japón 2026.

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Los boletos van de 70 a 200 pesos según el día y la edad

Los boletos para adultos cuestan 140 pesos el sábado 21 de noviembre y 200 pesos el domingo 22. Para niños de 4 a 11 años, el costo es de 70 pesos el sábado y 100 pesos el domingo.

Niños menores de edad pagan un boleto a menor precio. (Facebook/ Asociación México Japonesa, A. C.)

La venta en línea opera a través de Passline, con enlaces separados para cada día. También hay puntos de venta física en la Asociación México Japonesa y en comercios como Súper Mikasa, Ramen Sairi, Mari’s Pastry, Wavi Café, Yuyo Onigiri y JapanTown MX.

Cómo llegar a la sede en Las Águilas

La Asociación México Japonesa se ubica en Fujiyama 144, colonia Las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón. La estación de metro más cercana es Barranca del Muerto, línea 7, a poco más de media hora caminando desde la sede.

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La estación Barranca del Muerto pertenece a la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, que va de El Rosario a Barranca del Muerto. (Gobierno de la Ciudad de México)

Para quienes prefieren transporte de superficie, las rutas de autobús 57 y Z2D conectan con la zona, con paradas a tres minutos a pie del recinto. La organización recomienda considerar el tiempo de traslado dado que el inmueble se encuentra en una zona residencial con acceso limitado de transporte masivo.

El Aki Matsuri es la celebración japonesa de agradecimiento por la cosecha de otoño

El término aki matsuri significa literalmente “festival de otoño” en japonés y forma parte del ciclo agrícola del sintoísmo, la religión tradicional de Japón.

Se celebra después de la cosecha de arroz para agradecer a los kami —las deidades sintoístas— por los frutos del año.

A diferencia de un festival único y centralizado, el aki matsuri es una categoría de celebraciones que se repite en santuarios de todo el país en fechas variables entre septiembre y noviembre.

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El sintoísmo es la religión tradicional de Japón; no tiene un fundador ni un texto sagrado único, y se basa en la veneración de los kami, fuerzas o espíritus de la naturaleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada localidad mantiene sus propias tradiciones, aunque comparten elementos como la música, la danza, la oración y la ofrenda de alimentos.

Entre los rituales nacionales vinculados a esta temporada está el Niinamesai, celebrado el 23 de noviembre, en el que la familia imperial ofrece los primeros granos de la cosecha a las deidades. También destaca el Kannamesai, celebrado en el santuario de Ise los días 15 y 16 de octubre, considerado uno de los ritos más antiguos del calendario sintoísta.

El ciclo agrícola sintoísta distingue cuatro tipos de festivales según la estación: los de primavera piden buena cosecha, los de verano protegen los cultivos, los de otoño agradecen la cosecha y los de invierno piden prosperidad para el año siguiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los festivales callejeros tradicionales, los puestos temporales conocidos como yatai ofrecen platillos como takoyaki, yakisoba y taiyaki. Las actividades incluyen tambores taiko, flauta shakuhachi y ceremonias de té, elementos que el Aki Matsuri CDMX retoma como referencia cultural en su programación.

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