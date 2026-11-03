Ya son 30 los funcionarios que han renunciado al INE tras los escándalos protagonizados por Guadalupe Taddei

Ya son 30 los funcionarios que han renunciado tras la salida de Guadalupe Taddei. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg

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La salida de Guadalupe Taddei a la presidencia del consejero general del Instituto Nacional Electoral (INE) ha derivado en una ola de renuncias al interior del órgano autónomo.

Hasta este martes 3 de noviembre, las bajas de funcionarios en el INE por los escándalos de presunta corrupción de Taddei Zavala continúan, y suman 30.

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30 funcionarios han renunciado al INE tras la salida de Guadalupe Taddei

En medio del escándalo y mientras las investigaciones siguen su curso, hoy, los consejeros del organismo electoral sostuvieron una reunión de manera privada, y se prevé que el número de renuncias crezca en las próximas horas y días.

No obstante, los consejeros aseguraron que, hasta el momento, de los 17 integrantes de la Junta General Ejecutiva únicamente tres han presentado su renuncia:

Iliana Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género.

José Alberto Pérez de Acha , coordinador de Servicios de Informática.

Sergio Uzeta, coordinador de Comunicación Social.

A director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional le solicitan su renuncia

El pasado fin de semana, un diario de circulación nacional informó que al director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional, Jorge Egren Moreno, también le solicitaron su renuncia.

Sin embargo, como aún tiene asuntos pendientes, no la ha presentado.

Una grabación del 16 de febrero muestra a la expresidenta del INE y a su contratista revisando en una libreta los montos que les tocarían de un contrato de 71 millones de dólares, vigente hasta 2031. (Cuartoscuro/Redes sociales)

Así se distribuyen las bajas en el INE

Cabe señalar que las bajas en la presidencia del INE pasaron de 12 a 17, y en la Secretaría Ejecutiva van dos; mientras que otros cuatro son directores de segundo y tercer nivel.

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También se tiene previsto que las y los consejeros pedirán la renuncia a otros cuatro directores de la Junta General Ejecutiva, incluyendo a María Fernanda Romo, quien fue cercana a Taddei en Sonora.

Otra persona a la que le pedirán su renuncia, es Anaí Silva, directora de Asuntos Jurídicos, quien aseguran se dedicó a bloquear el trabajo de las consejerías. Además, causarían baja Liliana Díaz de León, exvocal local, y Mario Alberto Alejo, titular de la Unidad de Fiscalización.

Mientras tanto, el INE compartió un comunicado en el que específico los puestos y nombres de quiénes ha renunciado.

“17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el Jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas .

“Tres cargos de nivel directivo: José Alberto Pérez de Acha, Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Araque, Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, Coordinador Nacional de Comunicación Social.

“Una baja en la Dirección de Recursos Materiales: Alfonso Burciaga Esparza.

“La renuncia de Juan Manuel Vázquez Barajas, Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

“Dos personas operativas de la oficina de la expresidencia.

“Una renuncia adicional de Pedro Pablo Chirinos Benítez , quien fue Titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente Coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

“Por último, se recibieron las renuncias del Subdirector de Transporte y Administración de Riesgos (Dirección Ejecutiva de Administración), del Líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular (Dirección Ejecutiva de Administración), de la Coordinadora de Procesos Registrales (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores), del E.D. de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos (Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores) y del Subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados (Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos)“.

La consejera presidenta provisional del INE se compromete a colaborar con las investigaciones abiertas tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. (Captura de pantalla)

Diputados aún no logran consenso para elegir la presidencia del INE

Hoy, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados Ricardo Monreal reveló que aún no hay un acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE, luego de que Guadalupe Taddei renunció al cargo tras escándalos de corrupción.

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Monreal explicó, en declaraciones a la prensa, que legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) plantearon varias modificaciones a la convocatoria propuesta. Esas adiciones retrasaron la aprobación del dictamen y llevaron a los diputados a discutirlo de nuevo.

“Yo esperaba que ahora sacara el acuerdo, pero el PAN me propone, creo que ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales que serían complejas, difíciles. Y voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso. Yo quiero el consenso”, afirmó frente a medios de comunicación el legislador.

Monreal prefiere el consenso ante la crisis que vive el INE

Ricardo Monreal destacó la importancia de determinar a la nueva persona que será presidenta consejera del INE en un contexto en el que el órgano electoral atraviesa una crisis tras señalamientos de irregularidades en contratos con materiales electorales.

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“A mí me gustaría que saliera por consenso, no por mayoría, porque es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE o que vivió el INE, que me parecería pertinente que lográramos el consenso en todo.

“No es fácil porque hay una desconfianza total de todos contra todos. Es una desconfianza que surge de este despropósito, de este cúmulo de irregularidades y corrupción que ahora la ciudadanía y los partidos, sobre todo los partidos, tienen sus dudas y están escépticos y plantean cosas que la ley y la Constitución no previenen”, agregó el legislador zacatecano.

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Hasta una semana más para poder lograr acuerdos

Ante la falta de consenso entre los diputados, Ricardo Monreal informó que decidió ampliar el plazo de negociación antes de llevar la convocatoria a discusión ante la Junta de Coordinación Política, luego de las observaciones que planteó el PAN.

El legislador reconoció que ve con simpatía las negociaciones sobre el esquema pensionario, pero insistió en que las modificaciones deben cumplir con el procedimiento legislativo.

El legislador adelantó que, por las adiciones propuestas por el partido blanquiazul, la publicación de la convocatoria y, en consecuencia, la elección de la nueva consejera presidenta del INE se retrasará algunas semanas respecto de lo previsto. “Estábamos pensando sacarlo 8 o 9, se corre al 13 o 14, es lo que sucede, nada más”, precisó Monreal.

Asimismo, el legislador reconoció diferencias entre las fuerzas políticas y admitió que algunas posturas asumidas por Acción Nacional dificultan el acercamiento. Pese a ello, sostuvo que esa estrategia no descarta la posibilidad de aprobar la convocatoria mediante un acuerdo.

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Monreal señaló que, durante una reunión con su bancada, Morena le otorgó autorización para conducir las negociaciones. Su objetivo, afirmó, es que el acuerdo no surja de una votación dividida o de recurrir a la mayoría.

Las consecuencias del escándalo en el que metió al INE Guadalupe Taddei continúan, pues ya suman 30 renuncias al interior del árbitro electoral, al tiempo que no hay acuerdo para que en San Lázaro avance la designación de su reemplazo.