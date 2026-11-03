Cae en Atizapán a El Mariachi, narcotraficante ecuatoriano vinculado a cárteles mexicanos: lo detuvieron por manejar ebrio

Alex Fernando Izquierdo Bueno, alias El Mariachi o El Mexicano, fue detenido cuando condicía ebrio y con las llantas de su auto ponchadas.

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Alex Fernando Izquierdo Bueno, alias El Mariachi o El Mexicano, un narcotraficante internacional de origen ecuatoriano, fue detenido el pasado lunes por la noche en Atizapán, Estado de México, cuando manejaba ebrio su automóvil y con las llantas ponchadas.

Así lo dio a conocer el periodista especializado en narcotráfico y nota roja Carlos C4 Jiménez, quien compartió una fotografía de Izquierdo Bueno detenido por policías de Atizapán.

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Infobae México consultó la información con la Fiscalía del Estado de México (Edomex), quien conformó la detención del extranjero.

Ya había sido detenido en 2021

Cabe destacar que en enero de 2021, Izquierdo Bueno fue detenido por la Dijín de la Policía en el aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, en Antioquia. De acuerdo con la información difundida en ese momento, el sujeto, de acuerdo con su historial criminal, tenía nexos con cárteles criminales mexicanos, y creaba rutas estratégicas para el tráfico de sustancias estupefacientes entre México y Estados Unidos.

Con el apoyo de las autoridades ecuatorianas y estadounidenses, se dio a conocer en esa ocasión, el hombre, que trabajaba en acciones criminales bajo la fachada de ser empresario de conciertos, cayó en manos de las autoridades cuando se disponía a circular por el departamento de Antoquia para lograr crear lazos criminales con el Clan del Golfo. Su objetivo era crear rutas para el tráfico de cocaína desde la costa caribe colombiana hacia México y Estados Unidos.

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El Mariachi: expediente de un narcotraficante internacional Alex Fernando Izquierdo Bueno, detenido en Atizapán, Edomex 📅 Cronología 🗺️ Ruta del tráfico 🎭 La fachada

“Durante la investigación se logró determinar que este individuo, que funge como prestigioso empresario de conciertos de talla mundial, utilizaba como fachada eventos y espectáculos para llevar a cabo el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas que adquiría en laboratorios ubicados en el departamento de Nariño”, señaló en ese momento la Policía Nacional de Colombia, que también mencionó que Izquierdo tiene a su nombre una empresa en Ecuador bajo el concepto de “ferias y espectáculos de carácter recreativo, con juegos de azar y apuestas”

El Mariachi, como se conoce al individuo, estaba siendo solicitado mediante ficha roja de la Interpol, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos, acusado de delitos como conspiración con fines de narcotráfico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y blanqueo de capitales.

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Información otorgada por la Policía Nacional de Colombia en 2021, aseguraba que Izquierdo ya había recibido dos golpes de la justicia durante 2019. En enero, autoridades en Nueva York le incautaron cerca de un millón de dólares, que pretendía, supuestamente, enviar a Colombia y Ecuador dividido en cifras menores y a varias cuentas bancarias para evitar sospechas.

En febrero de ese mismo año, las autoridades estadounidenses en el estado de Ohio, le incautaron 40 kilogramos de cocaína, heroína y otro millón de dólares.

Investigaciones de autoridades colombianas, ecuatorianas y estadounidenses señalaron que el funcionamiento de la red de El Mariachi consistía en hacerse pasar como un empresario de talla mundial en el mundo del entretenimiento, compraba droga, en este caso, de Colombia, para luego llevarla a Ecuador y allí enviarla a países centroamericanos como Guatemala y Costa Rica. Luego, personas pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación las enviaban a Nueva York, Estados Unidos.

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(X @c4jimenez)

Tras la captura del capo ecuatoriano en 2021, la Policía Nacional colombiana dijo que “con esta gran Ofensiva contra el Narcotráfico en Colombia que busca debilitar la producción y tráfico de narcóticos, perseguir y capturar cabecillas, desarticular estructuras dedicadas al crimen organizado y efectuar la incautación de estupefacientes en todos los rincones del país”. Sin embargo, se desconoce la razón por la cual fue liberado y cómo fue que llegó a México, donde radicaba actualmente.