Morena exige investigar contratos del INE y se deslinda de Guadalupe Taddei: “No fue una designación nuestra”

Morena exigió esclarecer las presuntas irregularidades en las finanzas del INE durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei. Crédito: INE

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Morena exigió investigar las presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, y sostuvo que deben esclarecerse las contrataciones y determinarse responsabilidades sin importar quiénes estén involucrados.

En un posicionamiento, el partido afirmó que los señalamientos sobre el uso de recursos públicos no deben limitarse a la administración más reciente del organismo, sino que también deben revisarse los antecedentes de gobiernos y autoridades electorales anteriores.

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Además, rechazó que la llegada de Taddei a la presidencia del INE, en 2023, haya sido una designación de Morena.

El pronunciamiento ocurre en medio de los cuestionamientos sobre contratos para adquirir materiales electorales, así como de las acusaciones cruzadas entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova y la propia Taddei.

Morena señala irregularidades en las gestiones de Córdova y Taddei

El partido sostuvo que las presuntas anomalías en el INE no comenzaron con la administración de Guadalupe Taddei y recordó que durante la gestión de Lorenzo Córdova también existieron cuestionamientos sobre el manejo de recursos.

Como antecedente, Morena mencionó un contrato celebrado en 2015 con la empresa Jet Van para el arrendamiento de vehículos, cuyo monto se acercó a los mil millones de pesos y que, de acuerdo con el comunicado, fue cuestionado por la entonces Contraloría del instituto.

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También recordó los señalamientos políticos relacionados con las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, al mencionar las denuncias de fraude electoral y compra de votos que su movimiento sostuvo durante esos procesos.

El partido aclara cómo llegó Taddei a la presidencia del INE

Uno de los puntos centrales del posicionamiento fue la trayectoria de Guadalupe Taddei y el mecanismo mediante el cual llegó a encabezar el organismo electoral.

Morena recordó que Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, cuando el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), encabezado por Lorenzo Córdova, aprobó su designación.

Posteriormente, en marzo de 2023, llegó a la presidencia del INE mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que los legisladores no consiguieron la mayoría calificada necesaria para realizar los nombramientos.

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Con esta explicación, Morena buscó deslindarse de su llegada al cargo y subrayó que no se trató de una designación directa del partido.

Aunque Taddei no tiene una militancia formal conocida en Morena, su entorno familiar ha estado relacionado con cargos públicos dentro de gobiernos y estructuras vinculadas con la Cuarta Transformación, un aspecto que también ha generado cuestionamientos políticos.

Morena exige conocer quién autorizó los contratos del INE

En su comunicado, el partido pidió esclarecer las condiciones en las que se realizaron las contrataciones y establecer quiénes participaron en ellas, así como identificar a los posibles beneficiarios.

Entre los puntos que Morena consideró necesario investigar están:

Quiénes autorizaron los contratos cuestionados .

Qué proveedores participaron y desde cuándo mantienen relaciones comerciales con el instituto.

Quiénes se beneficiaron de las contrataciones.

Por qué no se corrigieron las irregularidades que, según el partido, ya habían sido detectadas anteriormente.

Qué responsabilidades corresponden a funcionarios actuales y anteriores.

La fuerza política también sostuvo que la salida de una funcionaria no debe representar el cierre de las investigaciones ni impedir que se revisen las actuaciones de quienes ocuparon cargos anteriormente.

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Sheinbaum también pide revisar contratos de material electoral

Las exigencias de Morena coinciden con los cuestionamientos que Claudia Sheinbaum expresó sobre la concentración de contratos para producir materiales electorales en dos empresas proveedoras.

El 30 de octubre, la presidenta señaló que este esquema tiene antecedentes desde 1999 y que continuó durante distintas administraciones del organismo.

También responsabilizó a la gestión de Lorenzo Córdova de mantener los lineamientos de contratación que, según su planteamiento, favorecieron la continuidad de esas compañías.

Sheinbaum pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise los contratos y determine si existen elementos para iniciar investigaciones adicionales. Asimismo, planteó ampliar la capacidad de Talleres Gráficos de México y abrir las licitaciones a más proveedores.

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Córdova rechaza acusaciones y defiende su gestión

Por su parte, Lorenzo Córdova rechazó los señalamientos y calificó las críticas como una estrategia para desviar la atención de los problemas actuales del INE.

El exconsejero presidente afirmó que durante su administración, de 2014 a 2023, el instituto estuvo sujeto a auditorías de la ASF sin que se detectaran irregularidades graves, y pidió que se revisen nuevamente los contratos.

Morena, por su parte, aseguró que no defenderá a ningún funcionario involucrado en actos de corrupción, independientemente de sus nombres o relaciones personales.

El partido sostuvo que la autonomía del INE debe garantizar independencia, pero no impedir la rendición de cuentas.