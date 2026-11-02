¿Cuándo se quita el altar de muertos y qué alimentos de la ofrenda podemos comer tras retirarla?

Un pan de muerto tradicional reposa en una ofrenda adornada con flores de cempasúchil, velas encendidas y papel picado para las celebraciones del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda en México el Día de Muertos es una fecha emblemática, y aunque de manera oficial los días más importantes son el 1 y 2 de noviembre la tradición ha hecho que las ofrendas comiencen a colocarse en algunos casos desde el 27 de octubre.

Y es que ahora hay fechas especiales para las visitas de las mascotas, de los niños no nacidos e incluso para personas que fallecieron de forma trágica.

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Y aunque la fecha en que se coloca la ofrenda puede variar para las personas, también existen dudas con respecto a cuándo es el día en que debe retirarse.

Una ofrenda tradicional de Día de Muertos con retratos, velas, flores de cempasúchil y alimentos permanece instalada junto a una ventana con gotas de lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se quita la ofrenda?

No hay una fecha única para todo México. Depende de la región y de la costumbre familiar; sin embargo, lo habitual suele ser retirar la ofrenda al terminar el 2 de noviembre o durante el 3 de noviembre, cuando concluye la visita simbólica de los difuntos.

En algunas comunidades se deja unos días más aunque Profeco señala que el altar suele permanecer hasta el 2 o 3 de noviembre.

Además de que muchas personas se preguntan cuál es el día correcto para retirar la ofrenda también suelen existir dudas sobre los alimentos que se preparan para los difuntos.

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Qué alimentos sí se pueden comer

Las ofrendas se caracterizan por llevar alimentos que eran del agrado de los difuntos. Además de otros elementos como las calaveritas de azúcar.

Debido a esto también hay quienes pueden tener dudas sobre si es posible consumir estos alimentos.

Si bien existen leyendas y mitos sobre que esta comida ya no tiene sabor, debido a que los difuntos absorben su esencia, lo cierto es que muchos de ellos son alimentos en buen estado que sin duda se deben aprovechar.

Pueden aprovecharse los alimentos no perecederos que hayan estado protegidos de polvo, humo de veladoras, insectos y manipulación:

Pan de muerto, dulces y calaveritas de azúcar.

Fruta entera con cáscara, si no presenta moho, golpes profundos o insectos.

Semillas, nueces y alimentos empacados que sigan cerrados.

Bebidas embotelladas o enlatadas sin abrir.

Productos secos, como galletas o chocolate, si se conservaron en buen estado.

En muchas familias es tradición compartir o repartir la comida de la ofrenda entre parientes, una vez que se levanta el altar.

Qué es mejor desechar

No conviene comer platillos que estuvieron a temperatura ambiente durante horas o días, en especial:

Mole, tamales, guisados, arroz, carne, pollo, pescado, huevo, lácteos y postres con crema.

Fruta ya cortada.

Agua, atole, café, refresco o alcohol que se dejó servido en vasos abiertos.

Cualquier alimento con olor extraño, moho, insectos, ceniza, cera o polvo.

La regla de seguridad alimentaria indica desechar comida perecedera que permaneció fuera de refrigeración más de dos horas; si el ambiente supera los 32 °C, el límite baja a una hora. Recalentarla no elimina necesariamente los riesgos.

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Como criterio práctico: si el alimento estuvo en el altar varios días y requería refrigeración, no lo consumas.

Una ofrenda del Día de Muertos con veladoras encendidas, flores de cempasúchil y fotografías permanece montada sobre una mesa frente a una ventana abierta durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Catrina monumental no se va del Zócalo: hasta qué día de noviembre podrás verla en la CDMX

Si bien las festividades por Día de Muertos concluido la catrina gigante que fue instalada en el centro de la ciudad ha causado tanto revuelo que permanecerá algunos días más.

La Catrina monumental de 33.41 metros permanecerá en el Zócalo de la CDMX dos semanas más, luego de que su presencia y difusión en redes sociales llevaron a extender la exhibición que el Gobierno capitalino instaló como pieza central de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026.

El desmontaje estaba previsto para este martes 3 de noviembre, pero el Taller de Arte Xibalbá calcula que ocurrirá entre el 13 y el 16 de noviembre. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que todavía no cuenta con una fecha exacta para retirar la estructura.

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Carlos Báez, director del Taller de Arte Xibalbá, confirmó la prórroga en entrevista con Canal Once. Explicó que recibieron la petición apenas el sábado por la mañana, un día antes de la fecha originalmente contemplada para comenzar el retiro.

“Se desmontaba a partir de mañana. Pero el sábado me hablan por la mañana y debido al éxito y al impacto mediático que ha tenido la pieza nos pidieron dejarla dos semanas más”, relató Báez.

La figura se mantiene frente a Palacio Nacional como parte de la instalación montada en la Plaza de la Constitución, que fue inaugurada el 29 de octubre. El acceso a la Catrina y a la Ofrenda Monumental es gratuito para quienes visiten el Centro Histórico.

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A more than 30-metre (98-foot) tall "Catrina" sculpture, a skeletal figure associated with Mexico's Day of the Dead traditions, is displayed at Mexico City's Zocalo square ahead of Day of the Dead celebrations, in Mexico City, Mexico, October 30, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La estructura supera por más de cinco metros la marca anterior

La Catrina de la CDMX obtuvo el récord mundial Guinness como la figura de este tipo más alta, de acuerdo con la organización certificadora. La marca anterior correspondía a una pieza de 28.15 metros presentada en Puerto Vallarta, Jalisco, durante 2023.

La escultura capitalina supera aquella altura por más de cinco metros y coloca a la cartonería mexicana en una escala poco habitual para este tipo de obras. Su fabricación tomó nueve meses y reunió a cerca de 180 personas, entre artistas, ingenieros, arquitectos, herreros, cartoneros y pintores.

El proceso combinó técnicas artesanales con cálculos estructurales para mantener en pie la figura durante semanas en la explanada del Zócalo, expuesta a las condiciones del clima. La obra fue encargada por el Gobierno de la CDMX para la ofrenda de este año.

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Báez explicó que las piezas elaboradas con cartonería suelen tener un carácter temporal. “Tienen una vida, un propósito, lo cumplen y después se reciclan o se descomponen, sobre todo cuando son de cartonería”, señaló.

El taller busca evitar que la estructura se deseche de inmediato después de concluir su exhibición. Su director indicó que aún no existe un plan definido sobre su destino, el almacenamiento de la figura o el posible reciclaje de sus materiales.

“Lo que tengo entendido es que la vamos a guardar y luego veremos qué hacemos con ella”, dijo el responsable de Xibalbá.

La escala de la Catrina también generó montajes y videos en redes sociales. Usuarios la compararon con Godzilla y con personajes de Attack on Titan, como Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Levi Ackerman, además de hacer referencias a Neon Genesis Evangelion.

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Entre las publicaciones más difundidas apareció un cortometraje improvisado en el que los voladores de Papantla enfrentan a la figura monumental. La alta afluencia de visitantes durante los primeros días de la instalación también fue documentada por medios locales.