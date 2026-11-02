Aerolínea impone nuevo requisito a pasajeros mexicanos que quieran viajar a Estados Unidos (EFE/Lourdes Cruz)

Guardar

Aquellas personas que tengan planeado un viaje a Estados Unidos en noviembre o en próximas fechas tendrán que tomar precauciones en la planificación de su traslado, pues una aerolínea mexicana informó sobre el nuevo requisito que deben cumplir todos los turistas que ingresen al país sin importar su nacionalidad.

Este lunes 2 de noviembre compartieron la información sobre la solicitud que implementaron las autoridades norteamericanas. La medida es un requisito sanitario que aplicará a partir de las 23:59, hora del Este (EST), del martes 3 de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

Los pasajeros deberán presentar una declaración solicitada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), relacionada con el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo.

¿Cuál es el nuevo requisito para viajar a Estados Unidos?

Estados Unidos implementó nuevo filtro sanitario para viajar a su país a todos los visitantes sin importar su nacionalidad ( REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con la información difundida por Volaris, por disposición oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tanto mexicanos como extranjeros que pasen por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tendrán que presentar un documento denominado *CDC Ebola Passenger Disclosure and Attestation Form*.

La aerolínea que opera en todos los aeropuertos mexicanos aplicará esta medida para quienes tengan un viaje programado a Estados Unidos en días próximos. De acuerdo con la actualización de la OMS con datos al 20 de octubre de 2026 reporta 9 mil 704 casos confirmados y 4,687 muertes en 66 zonas de salud de ocho provincias. La letalidad estimada es de 48.3 por ciento. El brote se concentra en la República Democrática del Congo, sobre todo en el noreste del país.

PUBLICIDAD

Este formato requerido se trata de una declaración jurada mediante la cual los pasajeros deberán proporcionar la información solicitada y certificar que no permanecieron en la República Democrática del Congo dentro del periodo establecido por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, el cual es de 21 días previos a su solicitud de viaje a Estados Unidos.

Este es el nuevo requisito que todos los mexicanos y extranjeros deberán de tener para viajar a Estados Unidos (X/ @viajaVolaris)

La medida se aplicará a todos los viajeros, sin importar su nacionalidad. El documento exige confirmar que el pasajero no estuvo físicamente en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al abordaje del vuelo con destino a territorio estadounidense.

Quienes tengan vuelos internacionales hacia Estados Unidos deberán consultar y descargar el formato del CDC, imprimirlo y completar los datos antes de acudir al aeropuerto. La declaración deberá llevarse en formato físico a la puerta de abordaje el día del viaje.

PUBLICIDAD

La aerolínea recomendó realizar el procedimiento antes de llegar al aeropuerto, con el objetivo de evitar contratiempos durante el proceso de abordaje. La presentación del documento será necesaria a partir de la hora establecida el 3 de noviembre de 2026 para los pasajeros que viajen desde otro país hacia Estados Unidos.

“A partir del 3 de noviembre de 2026, por disposición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, todas las personas que viajen a ese país, sin importar su nacionalidad, deberán completar una declaración física o digital en la que confirmen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos a su vuelo. Te recomendamos consultar los detalles de este requisito y completar la declaración correspondiente antes de tu viaje”, publicó la aerolínea en sus redes sociales oficiales.

PUBLICIDAD

Las personas que viajarán deberán imprimir y llenar de manera física el documento (REUTERS/Jorge Dueñas)

¿Cómo tramitar la declaración CDC Ebola Passenger para viajar a Estados Unidos?

De acuerdo con lo compartido por la página oficial de Volaris, todos los turistas deberán de hacer una declaración de no haber estado físicamente en la República del Congo durante los 21 previos a su viaje a Norteamérica. Y para ello deberán visitar la página: https://cms.volaris.com/es/informacion-util/antes-de-tu-vuelo/documentos-y-requisitos-de-viaje/#Ebola para descargar el formulario.

Las personas que viajarán deberán imprimir y llenar de manera física el documento, es importante llevar el papel al momento del viaje para entregarlo al momento del abordaje.

Para este requisito, haber estado en la República Democrática del Congo incluye:

Haber ingresado o viajado por el país por vía aérea, terrestre o marítima.

Haber realizado una conexión en un aeropuerto de la República Democrática del Congo, incluso si no bajaste del avión o no saliste del aeropuerto.

Los sobrevuelos sobre el país están excluidos de esta definición.

En caso de haber estado en República Democrática del Congo deberás contactar a la aerolínea para atender tu caso.