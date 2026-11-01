Paola Dalay se engancha con las críticas tras su separación con José Eduardo Derbez: “No sabía que vivían en mi casa”. (paodalay_2203)

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Paola Dalay respondió este domingo a los comentarios de hate que recibió tras confirmar su separación de José Eduardo Derbez, luego de que una usuaria la acusara en Instagram de buscar llamar la atención.

La pareja anunció a través de un video en conjunto en sus redes sociales, que la relación de 7 años había terminado, aunque destacaron que la decisión se tomó desde el cariño y el amor.

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Horas después del anuncio conjunto en redes, el hijo de Eugenio Derbez amplió ante los medios de comunicación los motivos detrás de la ruptura.

La pareja confirmó la separación con un video conjunto este 1 de noviembre

Este domingo, José Eduardo Derbez y Paola Dalay publicaron un video en redes sociales donde confirmaron el fin de su relación, grabado en la casa que compartían. Paola abrió el mensaje: “Lo decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

El actor completó la idea con una frase que atribuyó el silencio previo a la falta de claridad sobre cómo comunicarlo. “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, señaló.

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Ambos dejaron claro que su vínculo como padres de Tessa, su hija de dos años, continuará sin cambios. “Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, afirmó Derbez, mientras Dalay agregó: “Y nos seguirán viendo juntos también, a veces”. El actor cerró el mensaje con una frase breve: “Hasta aquí nuestro reporte”.

José Eduardo Derbez detalló a los medios el proceso que llevó a la ruptura

Tras la publicación del video, José Eduardo Derbez habló con la prensa y reconoció que la decisión de separarse se analizó durante tiempo antes de hacerse pública. “Obviamente no es algo fácil, es una decisión que se tomó hace un rato. Se analizó, se platicó muchísimo y... Pues bueno, hay mucho amor, hay mucho cariño, pero hay cosas que también terminan, desgraciadamente”, declaró.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

El hijo de Eugenio Derbez detalló que durante meses evaluaron si la relación tenía arreglo, pese a los desmentidos públicos que ambos dieron en agosto pasado. “Pues estábamos en un momento de pensarlo, analizarlo y de ver qué se podía hacer, si se arreglaban las cosas, si mejoraba. Obviamente, las relaciones tienen subidas y bajadas. Pero, pues hay veces que las bajadas son más”, explicó.

José Eduardo admitió que los rumores que circulaban en redes no estaban del todo equivocados, aunque en su momento los negó ante la prensa. “Lo que pasaba de lo que se estipulaba, de que decían: ‘Ay, sí están bien, no están mal’. Pues sí, estábamos en un momento de subir y bajar y pues viendo cómo lo podíamos solucionar”, dijo.

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Los rumores comenzaron en julio con un viaje a España sin Paola

Las primeras señales de crisis surgieron a finales de julio, cuando Paola eliminó varias fotografías de la pareja en su cuenta de Instagram y José Eduardo viajó a España junto a Tessa sin la influencer. Al regresar a México en agosto, el actor negó en varias ocasiones que estuvieran separados y aseguró que la relación seguía sólida.

José Eduardo Derbez lleva a su hija en los hombros mientras caminan por un centro comercial moderno. (José Eduardo Derbéz/Instagram)

En octubre, Paola también desestimó las versiones de ruptura con un comentario que restaba importancia a las especulaciones constantes. “Se me resbalan con risa. Nos sacan un chisme nuevo cada semana”, dijo entonces, insistiendo en que mantenían una buena relación por su hija.

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La pareja comenzó su noviazgo en 2019 tras conocerse por Instagram, cuando José Eduardo viajó a Toluca para tener su primera cita con Paola. Estuvieron juntos cerca de siete años y en junio de 2024 nació Tessa, antes de que la relación llegara a su fin este noviembre.

Paola Dalay se engancha con comentarios de hate tras el anuncio

Tras confirmar la separación, Paola comenzó a responder comentarios negativos en Instagram, entre ellos uno vinculado a una publicación suya del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por el Gran Premio de México de Fórmula 1. Ahí, una usuaria escribió: “Ps como no si ya subía fotos con otros, se ve que le gusta llamar la atención”.

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Paola Dalay responde a las críticas de usuarios en una publicación de Instagram registrada en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez. (paodalay_2203)

Paola respondió de forma directa: “Qué joya que ahora resulta que son adivinos y saben por qué y cómo pasaron las cosas, nombre, pues no sabía que vivías metida en mi casa para saberlo todo”. La influencer ignoró otro comentario que cuestionaba si su relación con Derbez había sido una estrategia para figurar en los medios.

Quién es y qué edad tiene Paola Dalay

Paola Dalay es una creadora de contenido mexicana enfocada en moda y belleza, con más de 890,000 seguidores en Instagram. Es conocida públicamente por su relación con José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Nació el 22 de marzo de 2002, por lo que tiene 24 años de edad. La diferencia de edad con José Eduardo Derbez, nacido el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México, es de 10 años.

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Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez (Instagram/@paodalay_2203)

Cómo se conocieron y cuánto tiempo llevaban Paola Dalay y José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se conocieron a través de Instagram. El actor vio una fotografía de ella en la red social y decidió responder a una de sus historias, lo que dio inicio a una conversación entre ambos.

En ese momento, los dos tenían pareja. Paola terminó su relación anterior dos días después de comenzar a hablar con José Eduardo, mientras que él tardó alrededor de tres meses en hacerlo.

Tras varias semanas de conversación, José Eduardo viajó a Toluca, donde vivía Paola, para conocerla en persona. La influencer pidió a sus papás que la acompañaran a la primera cita porque tenía dudas de que realmente fuera el actor.

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Se desconoce al momento cuánto tiempo de gestación lleva el bebé (Foto: Instagram)

Su relación comenzó oficialmente el 20 de octubre de 2019. En diciembre de ese año ya aparecían juntos en publicaciones y, para marzo de 2020, compartieron sus primeras fotografías como pareja, poco después de que ella se mudara a la Ciudad de México.

El 30 de junio de 2024 nació Tessa, la primera hija de la pareja. Este 1 de noviembre de 2026, tras casi siete años de relación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación, aunque señalaron que seguirán presentes en la vida de su hija.