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Cómo quitar el olor a comida del microondas con un solo ingrediente

El mal olor que queda tras recalentar pescado, guisos o palomitas quemadas no desaparece solo

Una mujer con la mano sobre la nariz junto a un horno microondas abierto del que sale una nube de humo verde en una cocina.
El limón es una alternativa sencilla para desodorizar el microondas después de comidas con olores moderados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El limón, el vinagre y el bicarbonato de sodio pueden reducir el olor a comida del microondas si se usan con agua caliente para producir vapor y si después se retiran los residuos con un paño suave.

El método sirve tras recalentar pescado, comidas condimentadas o alimentos quemados, porque la grasa y las salpicaduras adheridas liberan olor cada vez que el aparato vuelve a calentarse.

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La elección depende de la intensidad del aroma: el limón se adapta a olores moderados, el vinagre blanco se reserva para quemados persistentes y el bicarbonato ayuda cuando el olor se ha impregnado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, y el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del USDA, el FSIS, coinciden en una precaución: no deben utilizarse abrasivos ni limpiadores de hornos.

El olor aparece cuando quedan restos de comida en la cavidad

La causa del mal olor no suele estar en el funcionamiento habitual del microondas, sino en partículas de comida, grasa y líquidos que se secan sobre las paredes, el techo, el plato giratorio o la puerta.

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The Spruce explica que el vapor liberado durante los siguientes usos vuelve a humedecer esos restos. Ese proceso reactiva los compuestos que producen el olor, incluso si el interior parece limpio a primera vista.

Horno microondas abierto con manchas de salsa en las paredes interiores y un plato hondo con fideos sobre la bandeja de vidrio.
La causa del mal olor no suele estar en el funcionamiento habitual del microondas, sino en partículas de comida, grasa y líquidos que se secan sobre las paredes, el techo, el plato giratorio o la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos con aromas intensos, como el pescado, los guisos especiados y las palomitas quemadas, dejan un rastro más persistente. Las zonas cercanas a las juntas y los rincones de difícil acceso también pueden acumular salpicaduras.

La limpieza debe centrarse en eliminar esa suciedad antes de intentar perfumar o desodorizar el aparato. El agua caliente y el vapor facilitan el trabajo porque ablandan los residuos sin necesidad de raspar las superficies.

La FDA recomienda limpiar con frecuencia la cavidad, el borde externo y la puerta con agua y un detergente suave. El organismo aclara que no hace falta comprar un producto especial destinado al microondas.

El limón es una alternativa para olores cotidianos

El jugo de limón es una de las opciones respaldadas por el FSIS para ayudar a eliminar olores de comida y aflojar restos adheridos. Su uso se basa en calentar la mezcla con agua hasta que hierva y aprovechar el vapor dentro de la cavidad cerrada.

La guía del FSIS indica que se puede mezclar media taza de jugo de limón con una taza de agua en un recipiente de vidrio apto para microondas. El líquido debe calentarse hasta la ebullición y permanecer dentro del aparato hasta que enfríe.

Después, las superficies deben limpiarse con un paño suave o papel de cocina. El objetivo no es solo que el interior tenga un aroma cítrico, sino retirar los restos que originaron el olor.

Un limón cortado en dos mitades y un cuchillo sobre una mesada clara de lavadero con un grifo y una lavadora al fondo.
El jugo de limón es una de las opciones respaldadas por el FSIS para ayudar a eliminar olores de comida y aflojar restos adheridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Spruce describe una preparación parecida: exprimir limón en un cuenco, añadir agua y calentar la mezcla durante unos minutos hasta que aparezca vapor. La publicación aconseja esperar brevemente antes de sacar el recipiente, ya que el vapor necesita tiempo para actuar sobre las salpicaduras secas.

El limón resulta útil para olores moderados que quedan después de recalentar comidas habituales. También puede ser una opción para quienes prefieren evitar el aroma más penetrante del vinagre blanco.

El tratamiento exige precaución al retirar el cuenco. El agua y el recipiente pueden estar muy calientes, por lo que conviene esperar a que la temperatura baje antes de limpiar el interior.

El vinagre blanco puede actuar ante el olor a quemado

El vinagre blanco se cita como una alternativa para olores más difíciles, entre ellos los que dejan las palomitas quemadas y ciertos platos de pescado. Su olor es intenso durante la limpieza, pero puede ayudar a neutralizar los aromas que han quedado atrapados en el microondas.

The Spruce recomienda colocar agua en un recipiente apto y añadir una o dos cucharadas de vinagre. La mezcla se calienta durante unos cuatro minutos para producir vapor y desprender la suciedad acumulada.

La publicación señala que, cuando el olor persiste, puede usarse una preparación con más vinagre y dejar el cuenco dentro unos minutos adicionales con la puerta cerrada. Después del procedimiento, conviene abrir el microondas para ventilarlo.

Una botella de vinagre blanco sin marcas con tapa plateada sobre una mesa de madera, junto a un cuenco de cerámica y un paño, con luz de ventana de fondo.
El vinagre blanco se cita como una alternativa para olores más difíciles, entre ellos los que dejan las palomitas quemadas y ciertos platos de pescado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cooperativa española Consum también recomienda el vinagre blanco ante un olor a quemado. Su indicación consiste en calentar un cuenco con el producto durante unos cinco minutos y secar luego las paredes interiores.

El secado es una parte necesaria del método. La humedad que queda dentro puede retener nuevas partículas y hacer que el olor reaparezca durante la siguiente cocción.

El vinagre no sustituye la limpieza previa. Si hay restos carbonizados visibles, primero deben retirarse con un paño suave, agua y un detergente de uso doméstico compatible con el aparato.

El bicarbonato ayuda cuando el olor quedó impregnado

El bicarbonato de sodio absorbe olores y figura entre las recomendaciones del FSIS para limpiar el microondas cuando existe suciedad más adherida. También aparece en las indicaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, y en métodos divulgados por The Spruce.

El FSIS propone disolver seis cucharadas de bicarbonato en una taza de agua. La mezcla se coloca en un recipiente apto, se calienta hasta que hierva y se deja dentro hasta que se enfríe.

El vapor ayuda a soltar la comida seca y facilita la limpieza posterior. Una vez retirado el cuenco, se deben pasar un paño suave o papel de cocina por las paredes, el techo y el plato giratorio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El bicarbonato de sodio absorbe olores y figura entre las recomendaciones del FSIS para limpiar el microondas cuando existe suciedad más adherida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OCU aconseja usar una pequeña cantidad de bicarbonato en agua caliente y mantener el cuenco dentro del microondas con la puerta cerrada hasta que el líquido pierda temperatura. El paso final vuelve a ser el secado de toda la cavidad.

The Spruce menciona que el bicarbonato puede utilizarse también como desodorizante pasivo. Tras la limpieza, un cuenco con bicarbonato seco puede dejarse dentro durante la noche, siempre que se retire antes de encender el microondas.

Esta alternativa puede resultar útil cuando el olor no procede de un incidente reciente, sino de una acumulación de aromas de comidas preparadas durante varios días. El bicarbonato no elimina por sí solo las manchas o la grasa: su función complementa la retirada mecánica de los residuos.

Los posos de café son una opción complementaria

Los posos de café usados aparecen como una alternativa menos extendida que el limón, el vinagre y el bicarbonato. TastingTable los presenta como un recurso para olores persistentes, especialmente cuando los métodos más habituales no han resuelto el problema por completo.

La publicación plantea mezclar posos con agua en un cuenco apto y calentarlos hasta que produzcan vapor. Cuando el interior se enfría, se limpian las paredes, el techo, el plato y la puerta con un paño.

El mismo medio recoge otra posibilidad: secar por completo los posos usados y dejarlos en un recipiente abierto dentro del microondas apagado durante la noche. Antes de volver a utilizar el aparato, el cuenco debe retirarse.

Cuidado con los posos de café en el jardín (Pexels)
Los posos de café usados aparecen como una alternativa menos extendida que el limón, el vinagre y el bicarbonato. (Pexels)

El café funciona como absorbente de compuestos volátiles, según los estudios citados por la publicación. Aun así, el método requiere una limpieza previa, ya que los posos no eliminan las salpicaduras que permanecen adheridas al interior.

La preparación de los posos tiene una precaución adicional: no deben guardarse húmedos durante horas dentro del aparato. El secado previo evita que la humedad se convierta en un nuevo problema de limpieza.

El agua sola sirve para evitar que el problema se acumule

El agua también puede utilizarse sin otro ingrediente activo para generar vapor y ablandar los residuos. La FDA sostiene que basta agua y detergente suave para la limpieza periódica del microondas.

Este método es más adecuado para el mantenimiento habitual o para olores leves. Cuando la cavidad está limpia después de cada uso, disminuye la posibilidad de que la grasa y las partículas carbonizadas se conviertan en una fuente persistente de mal olor.

FoodSafety.gov recuerda que los alimentos pueden calentarse de manera desigual dentro del microondas. Cubrir los recipientes, remover la comida o girarla cuando corresponde ayuda a limitar las salpicaduras y evita que se acumulen restos en el aparato.

El uso de tapas aptas para microondas también reduce la suciedad en las paredes internas. Esa medida preventiva puede ser más eficaz que esperar a que el olor se instale y obligue a aplicar un tratamiento más intenso.

Infografía con dibujos de un microondas, una campana para comida, un paño, un cuenco con vapor, un limón, una botella de vinagre y una caja.
Pautas para limpiar el microondas y eliminar olores según organismos de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA y el FSIS desaconsejan la lana de acero, los estropajos abrasivos y los limpiadores diseñados para hornos convencionales. Esos productos pueden rayar la superficie y dejar residuos que no deben entrar en contacto con los alimentos.

El método más adecuado combina vapor, limpieza y secado. El limón puede resolver olores cotidianos, el vinagre blanco se adapta mejor a los quemados y el bicarbonato ofrece una opción para aromas que permanecen después de varios usos.

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