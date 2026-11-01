México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 1 de noviembre: lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Guardar
06:00 hsHoy

El pronóstico del clima para este domingo 1 de noviembre prevé lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y Sonora, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur y chubascos en Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Un río atmosférico, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos, favorecerá las precipitaciones en el noroeste de México.

En el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país también se esperan chubascos por la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos litorales y el mar Caribe.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

  • Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro) y Sonora (norte y oeste)
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (norte)
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos

Temas Relacionados

Clima en MéxicoPronóstico del tiempoEn vivoÚltima horaConaguaServicio Meteorológico Nacionalmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Ariadna Montiel desmiente video de supuesto encuentro privado con Ernestina Godoy

La dirigente nacional de Morena cuestionó la difusión de imágenes sin verificar

Ariadna Montiel desmiente video de supuesto encuentro privado con Ernestina Godoy

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de noviembre de 2026

Sheinbaum juega al límite: ordenó detener a un fiscal por un operativo anti narco en Chihuahua

Jáuregui Moreno fue acusado de “traición a la patria” por la Fiscalía General que responde a la Presidenta. El partido Morena, aseguran, quiere silenciarlo para que cese con operativos contra bandas criminales con los cuales tendrían vínculos

Sheinbaum juega al límite: ordenó detener a un fiscal por un operativo anti narco en Chihuahua

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 31 de octubre? Desalojan la Línea 8 del STC; se implementa servicio provisional

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 31 de octubre? Desalojan la Línea 8 del STC; se implementa servicio provisional

Detienen a dos policías de Tránsito de Ixtapaluca por secuestrar a transportista y exigirle 40 mil pesos

Se logro a la detención de los uniformados por la denuncia de la hija del transportista

Detienen a dos policías de Tránsito de Ixtapaluca por secuestrar a transportista y exigirle 40 mil pesos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Destrozos, heridos y granizo: así quedaron Río Negro y Córdoba tras el paso de un temporal

Proteínas vegetales: cuáles son, cómo incorporarlas y el mito que todavía confunde a muchos

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Salud intestinal y sueño: cómo la microbiota influye en el descanso y qué hábitos ayudan a dormir mejor

INFOBAE AMÉRICA

Trump afirmó que todavía debe “encargarse” de uno o dos objetivos en Irán: “Podemos hacerlo en 10 minutos”

Trump afirmó que todavía debe “encargarse” de uno o dos objetivos en Irán: “Podemos hacerlo en 10 minutos”

Bulgaria vota presidente en una segunda vuelta marcada por amenazas de seguridad nacional y la tensión en el mar Negro

Un nuevo mapa revela qué zonas concentran el mayor riesgo para la biodiversidad por la presión humana

Restos del streamer salvadoreño El Komanche llegan a su pueblo natal para su último adiós

Fuerza de Supresión de Pandillas negó bombardeos en Haití y afirmó que el contingente salvadoreño no utiliza explosivos

DEPORTES

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Quién es Lucas Silva, el pibe de un pueblo de 2.000 habitantes al que apostaría Leo Ponzio en River Plate para jugar el Superclásico

Las cinco virtudes de Arruabarrena que llevaron a Boca Juniors a pelear en todos los frentes

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual