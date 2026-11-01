EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 1 de noviembre: lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora

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El pronóstico del clima para este domingo 1 de noviembre prevé lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y Sonora, además de precipitaciones fuertes en Baja California Sur y chubascos en Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Un río atmosférico, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos, favorecerá las precipitaciones en el noroeste de México.
En el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del país también se esperan chubascos por la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos litorales y el mar Caribe.
Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:
- Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro) y Sonora (norte y oeste)
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (norte)
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos