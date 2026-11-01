México

Conade ignoró su propio reglamento al anunciar a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026 sin respetar la convocatoria

El titular de la dependencia Rommel Pacheco está envuelto en una nueva polémica

Rommel Pacheco negó confrontación de Conade con el COM (X/ @Rommel_Pacheco)
Rommel Pacheco protagoniza una nueva polémica al frente de la Conade (X/ @Rommel_Pacheco)
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El pasado jueves, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunció a los ganadores del Premio Nacional de Deportes (PND) 2026.

Pero la revelación de los ganadores estuvo bajo un proceso viciado y que desatendió la convocatoria del certamen por segundo año consecutivo bajo la gestión de Rommel Pacheco al frente de la dependencia.

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Conade ignora las reglas y anuncia a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026

La resolución del PND, máxima distinción que otorga el Estado mexicano en el ámbito deportivo, aparentemente volvió a incurrir en inconsistencias directas con sus propias reglas, tras designar a 12 ganadores en sus siete modalidades.

Lo anterior, pese a que justo la primera base de la convocatoria señala que se “otorgará un premio” por cada categoría, “de conformidad con los términos establecidos en la Base Cuarta”.

En consecuencia, en la lista oficial dada a conocer por la propia Conade, cuatro de las siete modalidades rebasaron el tope fijado en la invitación pública para nominar a los personajes deportivos más destacados del año, así como a quienes se les reconoce por su trayectoria.

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Rommel Pacheco aseguró que México mantendrá la sede del Mundial de Clavados 2026 (Conade)
Rommel Pacheco debería dar una explicación por lo ocurrido con el PND. Foto: Conade

Por primera vez, considera la perspectiva género y igualdad

Por primera ocasión, la convocatoria 2026 del Premio Nacional de Deportes incluye una disposición de perspectiva de género e igualdad sustantiva. El criterio se basa en los artículos primero y cuarto de la Constitución, así como en la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y señala que por cada ganador hombre debe elegirse a una mujer.

Sin embargo, la Conade no tuvo la capacidad de alinear la nueva directriz al resto de la convocatoria, contraponiéndose a la primera base, estableciendo unos lineamientos contradictorios desde la propia redacción, además de tampoco verse reflejado en su totalidad en el fallo dado a conocer.

Así quedó la lista de ganadores

De acuerdo con la lista de ganadores dada a conocer por la propia institución, en la modalidad de Deporte No Profesional se reconoció a la ciclista Yareli Acevedo, la remera Kenia Lechuga y el saltador Erick Portillo. En el Deporte Paralímpico, los galardonados fueron la paratleta Rosa María Guerrero y Eduardo Sánchez, en la disciplina de boccia.

En la categoría de Entrenador, el fallo designó a Edmundo Alpízar, de ciclismo, y a María del Rosario Espinoza, en parataekwondo como entrenadora. Para Trayectoria Deportiva, los elegidos son el exfutbolista Guillermo Ochoa y la paranadadora retirada Doramitzi González.

Mientras que en el Deporte Profesional, el ciclista Isaac del Toro quedó como único ganador, misma situación se repitió con Paulina González, de judo, en la categoría de Juez o Árbitro, y con la Asociación Civil Fucho para Ciegos Puebla, reconocida en Fomento Deportivo.

Irregularidades en la lista del PND

Dado que no atendieron la primera base de la convocatoria, privilegiando la disposición de perspectiva de género, en la modalidad de Deporte Profesional debió haber una mujer galardonada.

Es decir, la regla de un premio por modalidad y de igualdad sustantiva no son compatibles de origen.

En 2025 ya ocurrió algo similar bajo el mando de Rommel Pacheco

Esta no es la primera ocasión en que la convocatoria de la Conade es totalmente desatendida. En 2025, durante el primer año de la administración de Rommel Pacheco y sin la incorporación del principio de paridad de género, se eligió a un total de 16 ganadores del Premio Nacional de Deportes, cifra sin precedentes si se considera que no hubo disciplinas de conjunto de por medio.

No obstante, la tendencia comenzó un año antes, en el cierre de la gestión de Ana Gabriela Guevara, cuando se reconoció a 14 personajes bajo la consideración no escrita de que, al tratarse de un año olímpico y paralímpico, debían premiarse también a los medallistas de París 2024.

María del Rosario Espinoza fue una de las ganadoras del PND 2026. Crédito: Conade
María del Rosario Espinoza fue una de las ganadoras del PND 2026. Crédito: Conade

Falta de seriedad en la Conade exhibe que el PND solo sirve de “promoción”

Aunque el apego de la convocatoria del Premio Nacional del Deporte a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles blinda legalmente las decisiones del jurado, la falta de atención al texto refleja el desaseo y el uso que se el da al PND como un mecanismo de promoción, más que un reconocimiento con rigor al mérito deportivo.

Cabe señalar que el galardón vendrá acompañado de un premio económico de casi 800 mil pesos, con excepción de las categorías de Deporte Profesional y Fomento Deportivo, así como para quienes ya lo hayan recibido en alguna otra edición.

Una nueva polémica rodea la gestión de Rommel Pacheco en la Conade, ahora, por desatender las reglas al anunciar a los ganadores del Premio Nacional de Deportes.

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