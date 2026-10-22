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Carlos Slim ya tiene nuevo rival: América Móvil ve a Televisa como “competidor fuerte” tras compra de AT&T

Daniel Hajj, director general de América Móvil, reconoció que Grupo Televisa podría convertirse en un fuerte rival en telefonía móvil tras adquirir AT&T México junto con Fintech Holdings

América Móvil anticipa que Televisa será un “competidor fuerte” después de la compra de AT&T México. REUTERS/Gustavo Graf
América Móvil anticipa que Televisa será un “competidor fuerte” después de la compra de AT&T México. REUTERS/Gustavo Graf
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América Móvil, empresa de telecomunicaciones controlada por la familia de Carlos Slim, ya identifica a Grupo Televisa como un potencial rival de peso en el mercado mexicano de telefonía móvil, luego de que la compañía de medios y Fintech Holdings acordaran adquirir las operaciones de AT&T México.

Daniel Hajj Aboumrad, director general de América Móvil, aseguró que el movimiento modificará el escenario competitivo del sector, aunque reconoció que todavía no existe claridad sobre la estrategia que adoptarán los nuevos propietarios de AT&T México.

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“Creo que AT&T era un competidor fuerte que hacía muchas cosas. Es una de las compañías más grandes de Estados Unidos y tiene una presencia importante en México. Creo que Televisa también será un competidor fuerte”, declaró durante una conferencia con analistas para presentar los resultados del tercer trimestre de 2026.

La operación anunciada el 13 de octubre contempla la adquisición de 100 por ciento de AT&T México por 2 mil millones de dólares, con aportaciones iguales de Grupo Televisa y Fintech Holdings, firma encabezada por el empresario David Martínez.

La transacción todavía está sujeta a las autorizaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y de la Comisión Nacional Antimonopolio. Una vez aprobada, Televisa y Fintech asumirán el control del operador que actualmente ocupa el segundo lugar del mercado móvil mexicano.

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Carlos Slim enfrentará un nuevo escenario competitivo en telecomunicaciones con la llegada de Televisa al mercado móvil.
Carlos Slim enfrentará un nuevo escenario competitivo en telecomunicaciones con la llegada de Televisa al mercado móvil.

Televisa se prepara para entrar al mercado móvil

La compra representa un cambio importante para Grupo Televisa, que ampliará su participación en telecomunicaciones al sumar servicios móviles a su presencia en televisión y conectividad fija.

De concretarse la operación, el nuevo grupo contará con más de 25 millones de usuarios de telefonía móvil, además de aproximadamente 5.8 millones de suscriptores de servicios fijos, de acuerdo con los datos dados a conocer tras el anuncio de la adquisición. Esto colocaría a la compañía como el segundo operador más grande del país.

AT&T México reportó, además, un desempeño positivo antes de concretarse su venta. Durante el tercer trimestre de 2026 obtuvo ingresos por mil 240 millones de dólares, un incremento de 13.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Su EBITDA alcanzó 236 millones de dólares, 18.6 por ciento más que un año antes.

Uno de los elementos que podrían fortalecer la posición del nuevo operador es la infraestructura acumulada por AT&T. Desde 2018, la compañía estadounidense había destinado al menos 6 mil millones de dólares a ampliar y modernizar su red de acceso móvil en México.

Además, AT&T obtuvo el derecho para explotar la banda de 3.5 GHz, un espectro relevante para el desarrollo de servicios móviles de quinta generación, por lo que la nueva administración podría aprovechar esa infraestructura y capacidad para ampliar su oferta 5G.

América Móvil prepara inversiones para enfrentar a Televisa

Frente a este nuevo escenario, Daniel Hajj dejó claro que América Móvil no contempla modificar su estrategia para competir por los usuarios mexicanos.

El directivo explicó que la compañía continuará apostando por infraestructura, cobertura y calidad del servicio, mientras espera conocer los planes concretos de Televisa y Fintech una vez que la transacción reciba las autorizaciones correspondientes.

“No sabemos exactamente qué van a hacer, qué van a cambiar ni cuál será su estrategia. Habrá que ver qué sucede cuando se autorice la operación y asuman el control de la compañía”, señaló Hajj.

La respuesta de América Móvil contempla mantener el ritmo de inversiones y ampliar su capacidad comercial. La empresa buscará capacitar a su personal, contratar más vendedores y aumentar su red de distribuidores, además de continuar con la expansión de su cobertura 5G.

“Debemos tener la mejor red, realizar buenas inversiones, ampliar la cobertura 5G y ofrecer un servicio de buena calidad”, afirmó el director general.

La operación de Televisa y Fintech contempla la adquisición de 100% de AT&T México por 2 mil millones de dólares. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo
La operación de Televisa y Fintech contempla la adquisición de 100% de AT&T México por 2 mil millones de dólares. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

El momento llega mientras América Móvil mantiene un desempeño financiero positivo. Durante el tercer trimestre de 2026, la compañía reportó una utilidad neta de 24 mil 282 millones de pesos, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Sus ingresos alcanzaron 251 mil millones de pesos, con un crecimiento anual de 7.6 por ciento, mientras que sus inversiones acumuladas durante los primeros nueve meses del año sumaron 76 mil millones de pesos.

Así, la eventual llegada de Televisa al negocio móvil abre un nuevo frente para América Móvil: la compañía de Carlos Slim conservará su posición dominante, pero deberá competir con un operador que llegará respaldado por la infraestructura, clientes y espectro que actualmente pertenecen a AT&T México.

Por ahora, Hajj mantiene una posición de espera. América Móvil conocerá el verdadero alcance de su nuevo rival cuando las autoridades autoricen la operación y Televisa y Fintech tomen oficialmente el control del negocio.

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