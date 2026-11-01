Detienen a dos policías de Tránsito de Ixtapaluca por secuestrar a transportista y exigirle 40 mil pesos

Policías de Ixtapaluca, Edomex fueron detenidos al intentar extorsionar a un trailero (especial)

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Dos elementos de la policía municipal de Tránsito de Ixtapaluca, Estado de México, fueron detenidos y señalados por su probable participación en la privación de la libertad de un operador de transporte de carga, a quien presuntamente exigieron 40 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad.

Los agentes, identificados como Juan Alberto “N” y Joaquín Armando “N”, habrían interceptado al conductor durante el mediodía del viernes, cuando circulaba por el municipio.

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De acuerdo con información difundida, los uniformados argumentaron que el operador transitaba sin una de las placas del vehículo y que esa situación constituía un delito federal.

Sin embargo, los policías presuntamente lo mantuvieron privado de su libertad y comenzaron a exigir dinero a sus familiares para permitirle retirarse.

Exigían 40 mil pesos a la hija del transportista

De acuerdo con los reportes, después de interceptar al operador, los elementos de Tránsito se comunicaron con su hija para exigirle un pago de 40 mil pesos a cambio de liberar a su padre.

Además de la exigencia económica, los presuntos responsables habrían amenazado a la mujer con quitarle también el camión de carga, lo que aumentó la presión para que consiguiera el dinero solicitado.

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Ante la imposibilidad de reunir esa cantidad, la hija del transportista decidió buscar ayuda institucional y acudió a la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de México para solicitar asesoría y denunciar lo que estaba ocurriendo.

La intervención de las autoridades ministeriales permitió iniciar las acciones para localizar al conductor y establecer la posible responsabilidad de los elementos municipales involucrados.

Localizan al operador junto a una patrulla de Tránsito

Se uso la patrulla con número económico TM-820 de Ixtapaluca (especial)

Tras varias horas de amenazas y exigencias económicas, el tráiler fue localizado junto a una patrulla de la Policía Municipal de Tránsito de Ixtapaluca, identificada con el número económico TM-820.

En ese sitio se encontraba el operador, quien presuntamente permanecía bajo el control de los dos uniformados.

Los agentes Juan Alberto “N” y Joaquín Armando “N” fueron asegurados y posteriormente puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su probable participación en la privación de la libertad y las exigencias económicas.

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Por estos hechos, ambos policías fueron ingresados al penal de Neza-Bordo, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Asimismo, se informó que un juez calificó como legal su detención, por lo que quedaron sujetos al procedimiento judicial correspondiente.

Investigan a un mando de Tránsito de Ixtapaluca

Seguridad Ixtapaluca Edomex (FB)

En relación con este caso, también trascendió que un mando identificado como Erick “N” era investigado por su posible vinculación con los hechos.

Hasta el momento, su situación jurídica deberá ser esclarecida por las autoridades competentes, que tendrán que determinar si tuvo alguna participación en las presuntas conductas atribuidas a los dos agentes detenidos.

El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento a la corporación de Tránsito de Ixtapaluca, luego de que en septiembre de 2026 se reportara la detención de Víctor Isauro Soria Ramírez, quien entonces se desempeñaba como subdirector de esa área municipal.

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De acuerdo con la información difundida en aquel momento, Soria Ramírez fue detenido por señalamientos relacionados con su probable participación en delitos de extorsión y homicidio.

Ambos episodios han generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de la corporación municipal y la actuación de sus mandos y elementos operativos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad del transportista, el destino de las presuntas exigencias económicas y si existen otros servidores públicos involucrados.