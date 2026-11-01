México

Muere Rosina del Villar, dirigente de Morena en Baja California, tras complicaciones por una caída

La gobernadora Marina del Pilar confirmó el deceso y expresó sus condolencias a familiares y amigos

Morena Baja California fallecimiento
Rosina del Villar, líder de Morena en Baja California falleció (especial)
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Rosina del Villar Casas, dirigente estatal de Morena en Baja California, falleció luego de sufrir una caída que complicó su estado de salud. Su muerte fue confirmada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien expresó sus condolencias por el deceso de la también exdiputada local.

La política bajacaliforniana murió en el Hospital Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tijuana, donde recibió atención médica tras el accidente que habría deteriorado su condición física.

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La noticia generó sorpresa entre integrantes de Morena y colaboradores cercanos, debido a que, incluso durante el viernes, Del Villar todavía había mantenido comunicación con algunas personas de su equipo mediante mensajes de texto.

Aunque inicialmente trascendió que su fallecimiento ocurrió a consecuencia de las complicaciones derivadas de una caída, hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles públicos sobre las circunstancias del accidente ni sobre la evolución de su estado de salud.

Marina del Pilar confirma muerte de Rosina del Villar

Marina del Pilar Ávila (CUARTOSCURO)
Marina del Pilar Ávila (CUARTOSCURO)

A través de un mensaje, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirmó el fallecimiento de la presidenta estatal de Morena y manifestó su pesar por la pérdida de quien también formó parte de su administración.

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“Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Rosina del Villar Casas”, expresó la mandataria estatal.

La gobernadora reconoció así la muerte de la dirigente partidista, cuya trayectoria política estuvo vinculada tanto al trabajo legislativo como a las responsabilidades dentro del Gobierno de Baja California y la estructura de Morena.

El fallecimiento también provocó reacciones entre representantes y militantes del partido, quienes utilizaron las redes sociales para compartir mensajes de despedida y solidaridad con sus familiares.

Rosina del Villar fue diputada local y funcionaria estatal

Morena Baja California fallecimiento
La gobernadora de BC confirmó la muerte de Rosina del Villar (@MarinadelPilar/X)

Rosina del Villar Casas desarrolló una trayectoria política en Baja California, donde ocupó distintos cargos públicos y partidistas.

Además de desempeñarse como diputada local, formó parte del gabinete de Marina del Pilar Ávila Olmeda como secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, responsabilidad que asumió durante la administración estatal.

Posteriormente, presentó su renuncia a esa dependencia para incorporarse de lleno a las actividades partidistas y asumir las tareas relacionadas con la dirigencia estatal de Morena.

Desde esa posición participó en la organización y conducción de los trabajos del partido en Baja California, además de mantener interlocución con integrantes de la estructura política y representantes del movimiento en la entidad.

Su salida del gabinete respondió a su incorporación a las labores de Morena, organización política en la que se convirtió en una de las figuras con responsabilidades de dirección a nivel estatal.

Morena en Baja California lamenta el fallecimiento

Tras conocerse la noticia, consejeras y consejeros de Morena en Baja California expresaron su pesar por la muerte de quien encabezaba la dirigencia estatal del partido.

A través de mensajes difundidos entre integrantes de la organización, manifestaron sus condolencias y enviaron palabras de apoyo a los familiares y seres queridos de la exfuncionaria.

“Lamentamos mucho el fallecimiento de nuestra presidenta Rosina del Villar, mis oraciones para su familia y seres queridos para que Dios les dé fortaleza y pronta resignación”, señalaron integrantes del partido.

Hasta el momento, la información difundida se ha centrado en confirmar su fallecimiento y las muestras de condolencias, sin que se hayan dado a conocer detalles adicionales sobre los servicios funerarios.

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