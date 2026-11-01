En estado de ebriedad, funcionario de SEDIF Zacatecas desbarranca camioneta de la dependencia: reporte de Protección Civil desata cruce entre autoridades

La camioneta pick up, color blanco y con el logotipo de SEDIF, quedó detenida entre la maleza tras desbarrancarse aproximadamente 30 metros. Crédito: Protección Civil Municipal de Zacatecas

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Un trabajador del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), dependencia del gobierno del Estado de Zacatecas, desbarrancó una camioneta oficial la mañana de este sábado tras conducir en estado de ebriedad. El vehículo cayó aproximadamente 30 metros en Paseo Díaz Ordaz, a la altura del mirador, lo que activó una fuerte movilización de Protección Civil Municipal y Bomberos.

El reporte inicial advertía sobre una persona prensada dentro de la unidad, por lo que los equipos de rescate llegaron con la expectativa de una tragedia. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el conductor no presentaba lesiones ni se encontraba atrapado, sino que había perdido el control del vehículo tras quedarse dormido por el consumo de alcohol.

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Protección Civil Municipal describió el hallazgo con tono desenfadado

Protección Civil Municipal de Zacatecas publicó el relato del incidente en su cuenta de Facebook bajo el título “No andaba muerto... andaba de parranda...”. La corporación, de carácter municipal, narró que la camioneta pick up, color blanco y con engomados del SEDIF pertenecía al gobierno del estado.

De acuerdo con la publicación, el conductor no presentaba ningún tipo de lesión. El hombre se encontraba en un “profundo estado de ebriedad”, perdió el control del vehículo y quedó “noqueado” entre los matorrales, lo que provocó el susto de quienes se ejercitaban y transitaban por la zona en ese momento.

Reporte de Protección Civil del municipio de Zacatecas. Crédito: Redes Sociales

El comunicado agregó un detalle que generó comentarios entre los usuarios: al despertar, el operador de la unidad únicamente pedía “un suero para la sed”. Protección Civil Municipal cerró su publicación con la frase “no estaba muerto, solo se le pasó la parranda de largo”, en referencia al desenlace sin heridos del percance.

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Las fotografías difundidas por la corporación municipal mostraron la camioneta detenida entre la vegetación seca del barranco, con el logotipo de SEDIF visible en la puerta del conductor, y a elementos de rescate —entre ellos personal identificado como Bomberos— auxiliando al hombre entre la maleza y las rocas del terreno.

Función Pública del estado confirmó la sanción al trabajador

Ernesto González Romo, titular de la Secretaría de la Función Pública del gobierno estatal de Zacatecas, respondió horas después a la publicación de Protección Civil Municipal. En un mensaje compartido en su cuenta de Facebook confirmó que la dependencia estatal sancionaría al trabajador involucrado en el incidente.

“Sobre el incidente donde un trabajador de una dependencia estatal realizó un mal uso de un vehículo oficial y tuvo un percance a causa del uso de bebidas alcohólicas, por supuesto que se aplicará la sanción correspondiente”, escribió el funcionario.

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González Romo aprovechó la publicación para hacer una reflexión dirigida a los servidores públicos del estado. Señaló que quienes trabajan en el gobierno cuentan con estabilidad laboral y prestaciones superiores a las de obreros y campesinos, y que ese privilegio en ocasiones deriva en malas decisiones por el transcurso de la normalidad.

Ernesto González Romo, Secretario de la Función Pública de Zacatecas. Crédito: Redes Sociales

El funcionario advirtió que el mal uso de un vehículo, oficial o privado, puede terminar con la estabilidad laboral, la tranquilidad o la vida de quien conduce, así como con la vida de terceros ajenos a esa decisión. “Tomar y conducir es un asunto de vida o muerte, ¡No es un juego!”, expresó.

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González Romo reconoció que en este caso particular “las cosas no pasaron a mayores” y que el asunto terminaría en una sanción ejemplar, aunque advirtió que este tipo de situaciones fácilmente puede derivar en una tragedia.

Así quedó la camioneta accidentada. Crédito: Facebook - Protección Civil Municipal de Zacatecas

También cuestionó directamente a Protección Civil Municipal. “Si ustedes revisan, incluso una página que se identifica como si fuera la página oficial de protección civil del municipio de Zacatecas, informa del asunto de manera jocosa, cuando se trata de un asunto que debe tratarse con seriedad y responsabilidad”, escribió González Romo, en referencia al tono con que la corporación difundió el incidente.

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El alcalde municipal pidió antidoping para funcionarios tras la polémica

Miguel Ángel Varela Pinedo, alcalde del municipio de Zacatecas, se sumó a la discusión horas más tarde con una publicación en la que cuestionó el trato diferenciado entre funcionarios estatales y municipales. “Ah pero; un servidor o cualquier funcionario municipal, ¿hubiera sido el alcoholizado?”, escribió el edil.

A partir de ese cuestionamiento, Varela Pinedo lanzó una propuesta dirigida al gobernador del estado, David Monreal: “Propongo Gobernador, que nos hagan antidoping”. La publicación acumuló 71 reacciones y 9 comentarios en Facebook.

Mensaje del alcalde de Zacatecas tras el accidente. Crédito: Redes Sociales

Entre los comentarios de la publicación destacó el de un usuario, quien respondió “Hasta donde tope con Miguel Varela”, en referencia a la postura del alcalde frente al caso.

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El intercambio de mensajes entre el titular de la Secretaría de la Función Pública estatal y el alcalde municipal de Zacatecas reveló una posible tensión entre el gobierno del estado y el gobierno municipal a raíz de un incidente que, según el reporte inicial de Protección Civil Municipal, pudo terminar en tragedia, pero que concluyó sin heridos ni daños mayores, más allá del vehículo oficial accidentado en el barranco de Paseo Díaz Ordaz.