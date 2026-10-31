Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX: estaciones cerradas de Metro, Metrobús y los mejores puntos para verlo sin tumultos

La zona de Paseo de la Reforma será el escenario de este desfile. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Guardar

La Ciudad de México se viste de gala, misticismo y color para recibir una de sus celebraciones más esperadas: el Gran Desfile de Día de Muertos. Cientos de catrinas, carros alegóricos monumentales, comparsas de danzantes y figuras gigantes de alebrijes recorrerán más de ocho kilómetros desde el Bosque de Chapultepec hasta la Plaza de la Constitución.

La magnitud de este espectáculo convocará a más de un millón de asistentes a lo largo de las principales vialidades de la capital, lo que genera una transformación absoluta en la movilidad del centro de la ciudad.

PUBLICIDAD

Para quienes planean acudir o necesitan desplazarse por la zona centro, conocer las restricciones en la Red de Movilidad Integrada y ubicar estratégicamente los tramos de menor densidad peatonal representa la diferencia entre una jornada festiva memorable y una pesadilla de traslados.

Trajes de colores, familias enteras y un buen ambiente se espera para el desfile de este año. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

La ruta oficial del desfile

El contingente iniciará su marcha formal en la Puerta de Leones del Bosque de Chapultepec. El recorrido trazado comprende los siguientes tramos:

Paseo de la Reforma: Desde el Bosque de Chapultepec, pasando por glorietas emblemáticas como la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia, el Ahuehuete y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, hasta el cruce con Bucareli.

Avenida Juárez: Desviación en el Monumento a la Revolución/Torre del Caballito para bordear la Alameda Central.

Eje Central Lázaro Cárdenas: Cruce breve en la esquina del Palacio de Bellas Artes.

Calle 5 de Mayo: Entrada peatonal al corazón del Centro Histórico.

Zócalo de la CDMX: Explanada principal donde culmina el evento frente a la monumental ofrenda comunitaria.

Paseo de la Reforma es la ruta principal de este año. (Cuartoscuro)

Afectaciones y cierres en el Metro de la CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementa modificaciones temporales en sus estaciones más próximas al recorrido para evitar aglomeraciones en andenes y escaleras de acceso:

Zócalo / Tenochtitlan (Línea 2): Cierre total durante toda la jornada. Los trenes no se detienen para ascenso ni descenso.

Allende (Línea 2): Cierre temporal y accesos controlados conforme aumente la afluencia hacia el primer cuadro.

Bellas Artes (Líneas 2 y 8): Accesos intermitentes; la estación puede cerrar pasillos de correspondencia y salidas hacia la Alameda Central.

Hidalgo (Líneas 2 y 3): Accesos restringidos hacia Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma.

Estaciones recomendadas para arribar a pie: San Juan de Letrán y Salto del Agua (Línea 8): Ideales para aproximarse a Eje Central y la zona sur del Centro Histórico. Pino Suárez (Líneas 1 y 2): Acceso accesible a pie hacia las calles aledañas a la Plaza de la Constitución. Sevilla y Cuauhtémoc (Línea 1): Opciones para acercarse a los tramos medios de Paseo de la Reforma. Revolución y San Cosme (Línea 2): Alternativas viables para caminar hacia Puente de Alvarado e Hidalgo.



El Metro capitalino también tendrá afectaciones. (Jorge Contreras/Infobae)

Modificaciones y estaciones sin servicio en Metrobús

El sistema de Metrobús experimenta los mayores cortes operativos debido a la superposición directa de sus carriles confinados con el trayecto del desfile:

Línea 7 (Ruta Campo Marte – Indios Verdes): Sin servicio desde la estación Hidalgo hasta Campo Marte en ambos sentidos. La línea opera únicamente con circuitos provisionales en el tramo norte (Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta). El restablecimiento total se prevé hasta después de las 22:00 horas, una vez concluidas las labores de limpieza.

Línea 1 (Insurgentes): Sin servicio temporal en las estaciones Buenavista II, Reforma y Hamburgo durante la tarde. Circuitos activos: Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.

Línea 3 (Tenayuca – Pueblo Santa Cruz Atoyac): Sin servicio en las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Operación dividida en dos circuitos: Tenayuca a Buenavista y Cuauhtémoc a Santa Cruz Atoyac.

Línea 4 (Ruta Centro Histórico): Ruta Sur: Suspensión de servicio desde Buenavista hasta Amajac. Ruta Norte: Suspensión desde Buenavista hasta Bellas Artes. La ruta hacia las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) opera con desvíos por Eje 1 Norte y vías perimetrales.



La Línea 7 será la más afectada este sábado. (X/ @MetrobusCDMX)

Los mejores puntos para disfrutar el desfile sin tumultos

La mayor concentración de personas se produce tradicionalmente en tres zonas críticas: la Glorieta del Ahuehuete, las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y la plancha del Zócalo. Para quienes buscan visibilidad despejada y menor presión de multitudes, los siguientes tramos urbanos resultan estratégicos:

PUBLICIDAD

Paseo de la Reforma Poniente (de Puerta de Leones a la Diana Cazadora): Las banquetas frente a la Secretaría de Salud y el acceso al Bosque de Chapultepec cuentan con mayor amplitud espacial. Al ser el tramo inicial, los carros y contingentes desfilan con máxima energía, sin retrasos acumulados. Permite una salida rápida hacia colonias adyacentes como San Miguel Chapultepec o Anzures.

Tramo entre Glorieta de la Diana Cazadora y Calle Florencia: Las jardineras laterales y banquetas anchas ofrecen escalonamientos visuales naturales. La presencia de hoteles y accesos corporativos amplios dispersa las masas con mayor facilidad que en las esquinas céntricas.

Camellón central de Paseo de la Reforma (entre Hamburgo e Insurgentes): Aunque concurrido, el ancho de banqueta en este segmento es considerablemente mayor que en Avenida Juárez. La sombra proyectada por los árboles de gran porte mitiga el cansancio por exposición solar.

Esquinas de Avenida Juárez colindantes con la Alameda Central: Si bien la banqueta frente a los edificios comerciales se satura, el costado interior de la Alameda ofrece sombras y áreas verdes para descansar mientras avanza la columna. Facilita salidas expeditas hacia las calles de Independencia y Artículo 123.

Terrazas y segundos pisos sobre Paseo de la Reforma y Avenida Juárez: Cafeterías, restaurantes y miradores de hoteles sobre Reforma ofrecen paquetes o consumo por mesa que permiten presenciar todo el convoy a salvo de la multitud a nivel de calle.



Puedes disfrutar del desfile desde los edificios aledaños. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Recomendaciones logísticas indispensables

Llegada anticipada: Arribar al menos dos horas antes del horario fijado de arranque si se busca primera o segunda fila sobre vallas de contención.

Protección personal: Portar calzado cómodo para caminata, sombrero o gorra, bloqueador solar y un impermeable ligero plegable.

Hidratación y residuos: Llevar líquidos en botellas reutilizables y guardar los desechos generados hasta depositarlos en contenedores designados.

Punto de reunión acordado: La saturación de antenas de telefonía celular suele interrumpir datos y llamadas en el corredor Reforma-Centro; fijar un punto físico de encuentro previo es fundamental si se acude en grupo o con menores.

Vías alternas vehiculares: Para quienes deban cruzar la zona central en automóvil, las autoridades sugieren utilizar Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Avenida Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier.