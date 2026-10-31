Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del ICE: ¿podrá pagar una fianza para quedar en libertad como lo hizo su esposo?

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami. (Red social X)

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La detención de Inés Gómez Mont en Miami, Florida, abrió una nueva interrogante sobre su situación jurídica en Estados Unidos.

La exconductora de televisión permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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Aunque no se ha revelado el centro donde se encuentra ni las condiciones de su detención, su caso tiene un antecedente cercano: el de su esposo, Víctor Álvarez Puga, quien obtuvo libertad provisional tras pagar una fianza.

Sin embargo, ambos procedimientos no necesariamente tendrán el mismo desenlace. La posibilidad de que Gómez Mont abandone el centro de detención dependerá de los motivos legales de su arresto, su situación migratoria y de las determinaciones que adopten las autoridades estadounidenses.

La exconductora de televisión permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

¿Inés Gómez Mont puede pagar una fianza para salir de prisión?

La posibilidad de que Inés Gómez Mont obtenga su libertad mediante una fianza existe dentro del sistema migratorio estadounidense, pero no es automática ni está garantizada.

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De acuerdo con las reglas de inmigración de Estados Unidos, algunas personas detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional pueden solicitar una audiencia de fianza ante un juez migratorio. En ese procedimiento se determina si reúnen los requisitos para continuar su proceso fuera de un centro de detención y cuál sería el monto que tendrían que pagar.

La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia, establece que los jueces migratorios pueden revisar determinadas decisiones de custodia del DHS y autorizar la liberación mediante el pago de una garantía económica.

No obstante, existen supuestos de detención obligatoria y restricciones jurisdiccionales que pueden impedir el acceso a este beneficio.

Por ahora, no se ha informado públicamente que la defensa de Gómez Mont haya solicitado una audiencia de fianza ni que exista una resolución sobre su posible liberación.

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¿Por qué Víctor Manuel Álvarez Puga sí obtuvo su libertad bajo fianza?

El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga representa el antecedente más cercano para entender las posibilidades de la conductora.

El empresario fue detenido en Miami en septiembre de 2025 por irregularidades relacionadas con su situación migratoria y quedó bajo custodia del ICE en el centro de procesamiento Krome North.

Posteriormente, consiguió su libertad provisional mediante el pago de una fianza. Como parte de las condiciones impuestas, debe portar un dispositivo de geolocalización y permanecer sujeto a su procedimiento migratorio.

Su audiencia ante la corte migratoria estadounidense está prevista para noviembre de 2026, según los reportes publicados por Infobae y Milenio.

La diferencia es que haber obtenido ese beneficio no significa que su esposa tenga automáticamente el mismo derecho. Cada expediente se analiza de manera independiente y las condiciones de detención pueden ser distintas.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México presenta un listado de solicitudes de detención provisional, destacando la negación de extradición de Víctor Álvarez Puga por Estados Unidos. (Gobierno de México)

¿En qué centro de detención del ICE está Inés Gómez Mont?

Aunque se confirmó que la presentadora permanece bajo custodia migratoria, las autoridades estadounidenses no han revelado la instalación donde fue ingresada.

Entre los centros de Miami que han recibido personas detenidas por motivos migratorios se encuentran el Krome North Service Processing Center, administrado por el ICE, y el Federal Detention Center de Miami (FDC Miami), una prisión federal que también ha albergado a personas bajo custodia migratoria.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que Gómez Mont se encuentre en alguno de estos dos establecimientos.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y por qué fue detenida en Florida?

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el arresto de la conductora el viernes 30 de octubre de 2026, como resultado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

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En su comunicado, la dependencia señaló: “Derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés ‘N’”.

La institución agregó que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Además, Gómez Mont y Álvarez Puga han sido investigados por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, relacionados con un supuesto esquema de desvío de recursos públicos y operaciones financieras irregulares.

La detención también abre la vía para que avance el procedimiento de entrega a México, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre una fecha de extradición ni sobre una resolución definitiva de las autoridades estadounidenses.

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