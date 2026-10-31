Qué hacer hoy 31 de octubre en CDMX: actividades durante los festejos de Halloween y Día de Muertos 2026

La oferta combina eventos gratuitos, recorridos con costo y modificaciones viales que conviene conocer antes de salir. (Composición Fotográfica Infobae)

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La capital mexicana vive hoy una de las jornadas con mayor actividad cultural del año, con el Gran Desfile de Día de Muertos, un maratón de cine de terror en el Metro CDMX y decenas de propuestas distribuidas en distintas alcaldías.

La oferta combina eventos gratuitos, recorridos con costo y modificaciones viales que conviene conocer antes de salir. A continuación, el listado completo organizado por tipo de actividad y demarcación.

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Catrina Monumental Zócalo/ Selene Miranda Infobae México

Gran Desfile de Día de Muertos y cierres viales

Una marioneta gigante con forma de esqueleto avanza por una avenida durante una celebración pública con personas disfrazadas y espectadores. (Selene Miranda)

El evento central del día es el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, que recorre Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Zócalo capitalino.

¿Qué pasa hoy con el tránsito en Reforma? El Gran Desfile de Día de Muertos inicia a las 14:00 horas y avanza desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo, con 12 carros alegóricos y más de 4.000 participantes. Por esta razón, el Metrobús suspende el servicio en varias estaciones de las líneas 1, 3, 4 y 7 entre las 13:00 y las 20:00 horas.

Los detalles del desfile:

Horario: 14:00 horas.

Ruta: Glorieta de la Diana Cazadora – Paseo de la Reforma – Zócalo.

Contingentes: carros alegóricos dedicados a Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández, la Reina Roja de Palenque, la Lucha Libre y un bloque especial de UNICEF .

Participantes: más de 4.000 personas, entre bailarines, mojigangas y bandas musicales.

Modificaciones en el Metrobús, según el aviso oficial de la dependencia:

Línea 1: sin servicio en Buenavista II, Reforma y Hamburgo. Operará de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero.

Línea 3: cierre de Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Servicio de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

Línea 4: sin servicio en el tramo Buenavista-Amajac (Ruta Sur) y de Buenavista a Bellas Artes (Ruta Norte).

Línea 7: modificaciones desde las 4:30 hasta las 22:00 horas, con el tramo Hidalgo-Campo Marte sin servicio.

Una figura de esqueleto decorada y varias estrellas de papel avanzan durante un desfile festivo rodeadas por el público. (Selene Miranda)

Además del desfile, permanecen instaladas dos ofrendas monumentales:

Ofrenda del Zócalo , dedicada a la Catrina de José Guadalupe Posada, disponible hasta el 2 de noviembre.

Megaofrenda de la UNAM, en la explanada del Museo Universum, Ciudad Universitaria, de 11:00 a 21:00 horas, dedicada a los 475 años de la universidad.

Maratón de cine de terror en el Metro CDMX

Un cartel anuncia las fechas y los horarios de las funciones del Maratón de Cine de Terror en la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México. (Metro CDMX/X )

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en conjunto con Procine, organiza hoy la inauguración de su primer Maratón de Cine de Terror en la Glorieta de Insurgentes, con acceso directo desde las estaciones de Metro y Metrobús.

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Datos del evento:

Entrada: gratuita, sin boleto ni registro previo.

Cupo: 500 asientos por función.

Sede: Glorieta de Insurgentes.

Duración: del 31 de octubre al 2 de noviembre, con dos funciones diarias.

Programación de hoy, sábado 31 de octubre:

18:30 horas: Chucky, el muñeco diabólico .

20:30 horas: Pesadilla en la calle del infierno, protagonizada por Freddy Krueger.

Actividades adicionales del Metro:

Performance en vivo con personajes caracterizados como zombis antes de cada función.

Ambientación musical “de ultratumba” a cargo del área de Cultura del Metro.

Invitación abierta al público para asistir disfrazado con atuendos alusivos al Día de Muertos.

El servicio regular del Metro no tendrá cambios de horario: opera este sábado de 6:00 a 24:00 horas, según el esquema habitual de fin de semana.

Fiesta de Halloween en Cine Tonalá

Asistentes caracterizados con disfraces consumen palomitas en el vestíbulo de un cine decorado con calabazas y luces tenues para una función temática de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cine Tonalá, ubicado en Tonalá 261, colonia Roma Sur, realiza hoy su Halloween Party, con entrada libre.

Detalles de la fiesta:

Horario: de 20:00 a 01:00 horas.

Entrada: gratuita.

Dinámica: concurso de disfraces de personajes de cine.

Premiación: a las 22:22 horas se entrega el premio al mejor disfraz de la noche.

Restricción: evento exclusivo para mayores de 18 años.

El recinto forma parte, además, de las 14 sedes del Mórbido Film Fest 2026, festival que se desarrolla del 28 de octubre al 8 de noviembre con 40 largometrajes y 81 cortometrajes de 20 países, aunque su función de clausura en Cine Tonalá está programada para el 8 de noviembre.

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Actividades por alcaldía

Cuauhtémoc

Festival del Día de Muertos, con más de 55 actividades gratuitas, del 27 de octubre al 2 de noviembre, en sedes como el camellón de Álvaro Obregón, el Foro Lindbergh, la Plaza Luis Cabrera y el Kiosco Morisco.

Hoy a las 18:00 horas: Sinfónica de Alientos, Saint Luna Jazz Band, Omar Cruz “La Voz Bravía” y Coro Gay CDMX, en el camellón de Álvaro Obregón.

Hoy a las 19:00 horas: Réquiem de Mozart, en el Foro Lindbergh, Parque México.

La alcaldía no cuenta con restricciones de venta de alcohol para este fin de semana.

Miguel Hidalgo

Festival Ruido Joven, desde las 10:00 horas, en el PARCUR, tercera sección del Bosque de Chapultepec, con Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo.

Sendero del Cempasúchil, del 30 de octubre al 1 de noviembre, de 14:00 a 22:00 horas, en la Avenida de los Compositores, segunda sección de Chapultepec.

Festival “La Puerta entre Dos Mundos”, con espectáculos de drones a las 19:45 y 21:45 horas, también en la segunda sección de Chapultepec.

Feria de las Calacas, sede Chapultepec, en el Pabellón de Cultura Comunitaria.

Exposición de 208 alebrijes monumentales, entre la Diana Cazadora y el Auditorio Nacional, hasta el 8 de noviembre.

Coyoacán

Vela Catrina, Calenda Oaxaqueña, en el atrio de la Parroquia de San Juan Bautista.

Feria “No estaban muertos, andaban de parranda”, en el Museo Nacional de Culturas Populares, Avenida Hidalgo 289.

Proyección gratuita de la película mexicana Huesera , a las 19:00 horas, en el Museo Panteón de San Fernando, tras una lectura colectiva de Edgar Allan Poe a las 17:00 horas.

Concierto del Ensamble Axolotl, de 17:00 a 18:00 horas, en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Sin restricciones de venta de alcohol para este fin de semana.

Venustiano Carranza

Festival “Hábitat de Almas 2026”, en la explanada delegacional, con la banda Los Askis a las 19:00 horas.

Tláhuac

Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM), en la explanada de la alcaldía, con Banda Sinaloense La Espectacular a las 19:00 horas y Los Cadetes de Linares entre las 21:00 y las 23:00 horas.

Rodada al Mictlán, con destino a San Andrés Mixquic.

Restricción de venta de alcohol del 31 de octubre al 2 de noviembre en siete pueblos y comunidades de la demarcación.

Xochimilco

Paseos nocturnos en trajineras, con costo, para apreciar los altares montados sobre las chinampas.

Restricción de venta de alcohol limitada a San Gregorio Atlapulco, del 28 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre.

Gustavo A. Madero

Espectáculo “Thriller, Tributo a Michael Jackson”, a las 18:00 horas, en el Teatro Tepeyac Carmen Montejo, con el imitador Estefan Jackson.

Álvaro Obregón

Función con la Orquesta Sinfónica de la alcaldía, los ballets “Herencia Mestiza” y “Alma Joven”, y presentaciones de danzón, a las 12:00 horas, en el Teatro de la Juventud.

Benito Juárez

Sin acuerdos publicados que impongan restricción de venta de alcohol para este fin de semana.

Azcapotzalco

Restricción de venta de alcohol del 31 de octubre al 3 de noviembre, por la festividad de San Martín de Porres.

Iztapalapa

Ceremonia prehispánica, a las 19:00 horas, en el Museo Fuego Nuevo.

Desfile hacia el Jardín Cuitláhuac, tras la ceremonia.

Baile de catrinas, de 19:30 a 20:40 horas, en el Jardín Cuitláhuac.

Desfile en bicicletas, patinetas, motocicletas y automóviles, con salida a las 17:30 horas desde el Metro Constitución de 1917.

Concurso de ofrendas comunitarias dirigido a pueblos y barrios de la demarcación.

Ofrenda monumental distribuida en las calles Victoria y 5 de Mayo (Barrio San Lucas), Andador Aldama, Comonfort, Jardín Cuitláhuac y Ayuntamiento.

Programación complementaria en 39 sedes comunitarias, incluida la Utopía Meyehualco.

Sin restricciones de venta de alcohol para este fin de semana.

Tlalpan

“Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026”, del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Representación artística de los nueve niveles del Mictlán, con tzompantli.

Lucha libre, cine, danza y teatro, distribuidos en la Plaza de la Constitución, Casa Frissac, Museo de Historia de Tlalpan y Auditorio Javier Barros Sierra.

Programación extendida a los 11 pueblos originarios de la alcaldía.

Noche de leyendas en el Panteón 20 de Noviembre, hoy de 19:00 a 24:00 horas, con entrada libre.

Casas del terror gratuitas

Varias personas caminan con sus perros disfrazados durante un festival de Halloween frente a la entrada del centro Futurama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hospital Zombie, en Venustiano Carranza. Experiencia temática de terror instalada en la explanada de la alcaldía, dentro del festejo “Hábitat de Almas 2026”. Disponible hoy de 10:00 a 22:00 horas, con entrada gratuita. En el mismo recorrido se puede visitar el espacio “Templo de Quetzalcóatl” y la Feria del Pan de Muerto, además del concierto gratuito de Vandi2 Mambo programado para esta misma jornada.

Casa del Terror del Centro Cultural Futurama. Ubicada en Cerrada de Otavalo número 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Abre hoy a partir de las 16:00 horas, dentro de una agenda que también incluye el Torneo Gamer Match Halloween (desde las 10:00 horas) y la actividad Bosques Encantados. Entrada completamente gratuita, sin registro previo.

Casa del Terror en el parque El Sapo. En la colonia Juan González Romero, Gustavo A. Madero. Disponible del 26 de octubre al 2 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, sin costo de entrada. El recorrido está dividido en tres escenarios: un circo fuera de lo común, un panteón con zombis y un bosque con duendes, brujas y hombres lobo.

La Montaña Embrujada, en Tlalpan. Festival otoñal gratuito en Santa Montaña, carretera Picacho-Ajusco kilómetro 12.2. Incluye un recorrido zombi y un espacio de cine de terror, además de comida y zonas decoradas de temporada. Disponible sábados y domingos, de 11:00 a 20:00 horas, hasta el 2 de noviembre. La entrada es gratuita, pero requiere reservación previa por WhatsApp.

Sótano 3, en Patio Tlalpan. Ubicado en Avenida Insurgentes Sur 4177, colonia Santa Úrsula Xitla. Disponible hoy y el 1 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, con entrada libre mediante registro previo.

La Casa de Chucky, en Lindavista. Fachada decorada en Calle Quito 864, esquina con avenida Lindavista, colonia Lindavista, Gustavo A. Madero. Inspirada en Chucky y en los globos rojos de Pennywise. No se puede ingresar porque es una propiedad privada, pero se puede fotografiar desde la banqueta sin costo. Estará montada hasta el 8 de noviembre.

Casa del Terror “The Last Drum”, en Encuentro Oceanía. Atracción de cinco niveles en el nivel 3 de la plaza, disponible hoy de 15:00 a 20:00 horas. El acceso es gratuito presentando un ticket de consumo mínimo de 100 pesos en cualquier local de la plaza.

Casa del terror a cargo de The Mistery Room, en el Bosque de Aragón. Forma parte del festival “Del Bosque al Mictlán”, que se desarrolla del 23 de octubre al 1 de noviembre con mercadillo, cine al aire libre y desfiles alrededor del lago. Hoy el bosque también tendrá talleres, canto y la danza tradicional Xantolo.

Agenda de conciertos

Ni el Metro ni el Metrobús ni el Tren Ligero extenderán su horario de servicio por estos conciertos: el cierre se mantiene a las 0:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cartelera musical de hoy, según el registro de horarios disponible, incluye:

The Halloween Ska Orchestra, en el Multiforo Alicia, 18:00 horas.

Lewis OfMan, en el Foro Indie Rocks! (Sala A), 20:00 horas.

Em Beihold, en el Foro Indie Rocks! (Sala B), 20:00 horas.

La Sonora Dinamita y El Poder del Norte, en el Bosque de Tláhuac, 20:00 horas.

Vandi2 Mambo, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, 20:00 horas.

Viento Negro, en la Plaza Cívica de Milpa Alta, 20:00 horas.

José María Napoleón y Mocedades, en el Auditorio Nacional, 20:30 horas.

Banda Cuisillos, en Arena CDMX, 21:00 horas.

Dimitri Vegas & Like Mike, en la Plaza de Toros México, 21:00 horas.

The Buttertones, en el Foro 28, 21:00 horas.

Remik González, Sirhena y DJ Alí Masare, en el Jardín Cuitláhuac, Iztapalapa, 20:30 horas.

La China Escobar y su Combo Cumbiero, en el Jardín Cuitláhuac, Iztapalapa, 20:40 horas.

Luz Katrina, en la explanada de Iztapalapa, 21:30 horas.

Castillo Big Band, en la explanada de Iztapalapa, 22:30 horas.

Mara Escalante presenta “Corazón de Barro”, en la Plaza del Bolero, Tlalpan, 20:00 horas.

Un cartel de la Alcaldía Iztapalapa anuncia actividades de Día de Muertos vinculadas a Macario con presentaciones de Remik González, Sirhena y Ali Masare. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

Ni el Metro ni el Metrobús ni el Tren Ligero extenderán su horario de servicio por estos conciertos: el cierre se mantiene a las 0:00 horas.