México

Frente frío 4 entra a México este 31 de octubre: qué estados tendrán temperaturas bajo cero y lluvias durante la noche

Antes de la llegada del nuevo sistema frontal, diferentes entidades experimentarán lluvias, mientras que otras conservarán condiciones cálidas

frente frío méxico. frío extremo méxico, temporada invernal méxico
Frente frío 4 entra a México este 31 de octubre Foto: Cuartoscuro
Guardar

La llegada del frente frío número 4 marcará un cambio en las condiciones meteorológicas de distintas regiones de México durante el fin de semana. El sistema se aproximará al noroeste del territorio nacional durante la noche de este sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre, con lluvias fuertes, rachas de viento y un descenso de las temperaturas en algunas entidades.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el fenómeno interactuará con corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada y un río atmosférico, condiciones que favorecerán precipitaciones de distinta intensidad. Baja California y Sonora serán algunas de las zonas con mayores afectaciones por las lluvias, mientras que en las regiones serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas de hasta -5 grados Celsius.

PUBLICIDAD

Frente frío 4 provocará lluvias fuertes el 1 y 2 de noviembre

Durante las primeras horas del domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 se extenderá sobre el noroeste de México y favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora, también se esperan precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el lunes 2 de noviembre, el sistema continuará sobre el norte del país y ocasionará intervalos de chubascos en el noroeste y norte del territorio nacional. Las lluvias puntuales fuertes se concentrarán en:

  • Baja California: precipitaciones fuertes.
  • Sonora: lluvias en las regiones noroeste y norte.
  • Baja California Sur: lluvias en la zona norte.
  • Chihuahua: precipitaciones en el noroeste y norte.

Además, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

Las precipitaciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se pide a los pobladores mantenerse al pendiente de la información proporcionada por Protección Civil y autoridades oficiales, con el objetivo de prevenir riesgos en algunas zonas.

PUBLICIDAD

Infografía con un mapa de México dividido entre lluvia, sol y nieve, junto con iconos del clima, cuadros explicativos y el logotipo de Infobae.
Una infografía detalla las previsiones de lluvias de hasta 50 milímetros, calor de hasta 40 grados y heladas matutinas en zonas serranas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del clima en México este sábado 31 de octubre

Antes de la llegada del nuevo sistema frontal, diferentes entidades experimentarán lluvias, mientras que otras conservarán condiciones cálidas. Los canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Para este sábado, el pronóstico contempla:

  • Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste).
  • Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

En contraste, las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 °C en el sur de Sonora, norte y centro de Sinaloa, oeste de Durango, suroeste de Michoacán, noroeste de Guerrero y este y sureste de Oaxaca.

¿Dónde habrá temperaturas bajo cero y frío durante la mañana?

Aunque algunas regiones mantendrán condiciones calurosas, el pronóstico también contempla ambiente frío durante las primeras horas del día de este sábado, principalmente en zonas montañosas.

Las temperaturas mínimas previstas para este 31 de octubre serán:

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el Valle de México, la Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se esperan valores de 6 a 8 °C durante la mañana y de 22 a 24 °C por la tarde.

En la capital del país se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones cálidas durante la tarde, sin probabilidad de lluvia. En cambio, el Estado de México podría registrar chubascos y descargas eléctricas.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, mientras que otras entidades del norte, centro y sureste tendrán rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Temas Relacionados

climafrente friolluviasHalloweenDía de Muertosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX: estaciones cerradas de Metro, Metrobús y los mejores puntos para verlo sin tumultos

Miles de personas se reúnen año con año en la zona centro de la capital mexicana para celebrar la llegada de los santos difuntos

Gran Desfile de Día de Muertos en CDMX: estaciones cerradas de Metro, Metrobús y los mejores puntos para verlo sin tumultos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre

Canelo vs Mbilli HOY: horario, cartelera y dónde ver la pelea EN VIVO desde México

El mexicano enfrenta a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el objetivo de recuperar un campeonato mundial; conoce el horario, la cartelera completa y dónde ver la pelea en vivo desde México

Canelo vs Mbilli HOY: horario, cartelera y dónde ver la pelea EN VIVO desde México

¿Cómo sigue la salud de Ramón Rojo Villa de Sonido la Changa? Esto es lo último que se dijo en sus redes sociales

La familia Rojo Villa emitió un comunicado para desmentir información falsa en redes sociales y confirmar que el fundador del sonidero permanece con vida y bajo atención médica, sin revelar su diagnóstico

¿Cómo sigue la salud de Ramón Rojo Villa de Sonido la Changa? Esto es lo último que se dijo en sus redes sociales

Denuncian despido de más de 50 trabajadores de Radio y Televisión Mexiquense: acusan nepotismo y acoso laboral

Excolaboradores del Sistema Mexiquense de Medios Públicos señalaron presuntas irregularidades durante la actual administración de Carlos Brito

Denuncian despido de más de 50 trabajadores de Radio y Televisión Mexiquense: acusan nepotismo y acoso laboral
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de octubre

Exigen justicia por asesinato de operador de grúa en Naucalpan que se negó a pagar extorsión: colocan féretro en Periférico Norte

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

Seis personas ajenas a los enfrentamientos murieron por los narcobloqueos en Matamoros tras caída de “El Titán”

FBI estaría investigando a Cuauhtémoc Blanco desde finales de 2024, revela el periodista José Luis Montenegro

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 31 de octubre: Cierran Paseo de la Reforma por preparativos del Desfile de Día de Muertos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 31 de octubre: Cierran Paseo de la Reforma por preparativos del Desfile de Día de Muertos

¿Cómo sigue la salud de Ramón Rojo Villa de Sonido la Changa? Esto es lo último que se dijo en sus redes sociales

Clave Especial: quiénes son los músicos de EEUU cuyo concierto fue suspendido y ahora son investigados en México

Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del ICE: ¿podrá pagar una fianza para quedar en libertad como lo hizo su esposo?

¿Qué pasará con los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención en Miami, Florida?

DEPORTES

Xelhua conquista el título del Rey del Inframundo 2026 en la celebración del Día de Muertos en la Arena México

Xelhua conquista el título del Rey del Inframundo 2026 en la celebración del Día de Muertos en la Arena México

Canelo vs Mbilli HOY: horario, cartelera y dónde ver la pelea EN VIVO desde México

Canelo Álvarez lanza guiño sobre los invitados de lujo que asistirán a su pelea contra Mbilli; Julián Quiñones y Critiano Ronaldo figuran

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México