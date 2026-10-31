Frente frío 4 entra a México este 31 de octubre: qué estados tendrán temperaturas bajo cero y lluvias durante la noche

Frente frío 4 entra a México este 31 de octubre Foto: Cuartoscuro

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La llegada del frente frío número 4 marcará un cambio en las condiciones meteorológicas de distintas regiones de México durante el fin de semana. El sistema se aproximará al noroeste del territorio nacional durante la noche de este sábado 31 de octubre y la madrugada del domingo 1 de noviembre, con lluvias fuertes, rachas de viento y un descenso de las temperaturas en algunas entidades.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el fenómeno interactuará con corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada y un río atmosférico, condiciones que favorecerán precipitaciones de distinta intensidad. Baja California y Sonora serán algunas de las zonas con mayores afectaciones por las lluvias, mientras que en las regiones serranas de Chihuahua y Durango se esperan temperaturas de hasta -5 grados Celsius.

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Frente frío 4 provocará lluvias fuertes el 1 y 2 de noviembre

Durante las primeras horas del domingo 1 de noviembre, el frente frío número 4 se extenderá sobre el noroeste de México y favorecerá lluvias muy fuertes en Baja California y Sonora, también se esperan precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el lunes 2 de noviembre, el sistema continuará sobre el norte del país y ocasionará intervalos de chubascos en el noroeste y norte del territorio nacional. Las lluvias puntuales fuertes se concentrarán en:

Baja California: precipitaciones fuertes.

Sonora: lluvias en las regiones noroeste y norte.

Baja California Sur: lluvias en la zona norte.

Chihuahua: precipitaciones en el noroeste y norte.

Además, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

Las precipitaciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, por lo que se pide a los pobladores mantenerse al pendiente de la información proporcionada por Protección Civil y autoridades oficiales, con el objetivo de prevenir riesgos en algunas zonas.

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Una infografía detalla las previsiones de lluvias de hasta 50 milímetros, calor de hasta 40 grados y heladas matutinas en zonas serranas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronóstico del clima en México este sábado 31 de octubre

Antes de la llegada del nuevo sistema frontal, diferentes entidades experimentarán lluvias, mientras que otras conservarán condiciones cálidas. Los canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México favorecerán precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Para este sábado, el pronóstico contempla:

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm: Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste).

Chubascos de 5 a 25 mm: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm: Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos.

En contraste, las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 °C en el sur de Sonora, norte y centro de Sinaloa, oeste de Durango, suroeste de Michoacán, noroeste de Guerrero y este y sureste de Oaxaca.

¿Dónde habrá temperaturas bajo cero y frío durante la mañana?

Aunque algunas regiones mantendrán condiciones calurosas, el pronóstico también contempla ambiente frío durante las primeras horas del día de este sábado, principalmente en zonas montañosas.

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Las temperaturas mínimas previstas para este 31 de octubre serán:

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En el Valle de México, la Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se esperan valores de 6 a 8 °C durante la mañana y de 22 a 24 °C por la tarde.

En la capital del país se prevé cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones cálidas durante la tarde, sin probabilidad de lluvia. En cambio, el Estado de México podría registrar chubascos y descargas eléctricas.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Sonora, mientras que otras entidades del norte, centro y sureste tendrán rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

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