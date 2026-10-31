Clave Especial: quiénes son los músicos de EEUU cuyo concierto fue suspendido y ahora son investigados en México.

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Autoridades de Jalisco confirmaron que investigan al trío de regional mexicano Clave Especial por presunta apología del delito, luego de un incidente ocurrido durante una de sus presentaciones.

El 29 de octubre, su concierto en el Palenque de las Fiestas de Octubre terminó abruptamente mientras su vocalista interpretaba la canción “El toro encartado”.

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En un comunicado, la Fiscalía General del estado señaló que la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició las indagatorias luego de conocer los hechos que presuntamente podrían constituir un delito.

“El caso se relaciona con el espectáculo que ofreció Clave Especial en el recinto ferial, cuyos hechos comenzaron a difundirse en plataformas digitales. Las investigaciones se realizan bajo el supuesto de provocación de un delito y apología de este, y continuarán para dar con quien resulte responsable”, indicó la dependencia, sin precisar qué elementos motivaron la apertura de la carpeta.

Clave Especial emite una postura

Horas después del concierto, los integrantes de Clave Especial difundieron un mensaje en sus cuentas oficiales donde se disculparon con sus seguidores por el abrupto cierre de su recital.

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“Nuestra primera vez en un palenque y nuestro primer show en solitario en México. Gracias a todo el público y también a los colegas que estuvieron ahí cantando con nosotros y a los que nos apoyan desde siempre. Aunque la noche no terminó como esperábamos, el cariño que nos demostraron se queda con nosotros para siempre”, destacan.

La agrupación formada en Salinas, California, concluye su mensaje adelantando que el incidente no afectará futuras presentaciones en México.

“Esto apenas comienza. Atentos para nuestro regreso. No los vamos a dejar abajo”.

El grupo está integrado por Alejandro Ahumado Núñez, Leonardo Lomelí y Rogelio González. (Instagram)

Clave Especial: lo que debes saber del trío que conquista el regional mexicano

Clave Especial se abre paso entre las agrupaciones emergentes del regional mexicano con una propuesta que combina sonidos tradicionales e influencias contemporáneas. El trío, originario de Salinas, California, y con raíces familiares en Jalisco, ganó popularidad gracias a sus colaboraciones con figuras del género y al lanzamiento de su álbum Mija, no te asustes.

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El grupo está integrado por Alejandro Ahumado Núñez, Leonardo Lomelí y Rogelio González.

Mija, no te asustes, reúne 16 temas y colaboraciones con artistas como Fuerza Regida, Luis R. Conriquez, Dareyes de la Sierra, Edgardo Núñez, Chuyin y Calle 24.

Entre las canciones destacan “Ni modo que no”, “No pasa nada”, “Como capo”, “Pasaportes”, “La neta” y “Tú, tú, tú”. Esta última fue señalada por los integrantes como una de las piezas imprescindibles para conocer su música.

El disco también impulsó su presencia en plataformas digitales. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas al medio, el grupo superaba los nueve millones de oyentes mensuales en Spotify.

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En 2025, ante el debate por el contenido de algunas letras del regional mexicano, los músicos reconocieron que los artistas tienen responsabilidad sobre los mensajes que transmiten, especialmente entre los jóvenes.

“Un corrido siempre debe tener una línea donde por lo menos motive”, expresaron en entrevista con El Heraldo.

¿De qué habla la canción “El Toro Encartado”?

En la música regional mexicana, el corrido “El Toro Encartado”, compuesto originalmente por Gregorio “Goyito el Toro” Fuentes y popularizado por intérpretes como Ariel Camacho y Natanael Cano, no hace referencia directa a un personaje del narcotráfico identificado con nombre y apellido.

En cambio, recurre a una metáfora para representar un arquetipo o perfil de persona.

Además de una multa económica, a la agrupación sinaloense le fueron impuestas medidas cautelares. (Fotos: Los Alegres del barranco, Facebook)

Tras confirmarse que la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación contra los integrantes de Clave Especial por presunta apología del delito, el grupo estadounidense no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

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En 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió cuatro carpetas de investigación por apología del delito relacionadas con presentaciones de la agrupación musical Los Alegres del Barranco.

Los músicos y su mánager evitaron ir a juicio a cambio de cumplir con una serie de condiciones obligatorias durante un periodo de seis meses.