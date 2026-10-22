Salario mínimo en México: cómo hacer rendir tu dinero según la Condusef

Una familia se reúne en casa para discutir y organizar sus finanzas personales, calculando ingresos y gastos mientras establecen metas de ahorro para el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El salario mínimo en México se ubica en 315.04 pesos diarios durante 2026, lo que equivale a 9 mil 582.47 pesos al mes en la mayor parte del país. Ante este panorama, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) difundió una serie de recomendaciones para que los trabajadores administren sus ingresos de forma más eficiente.

En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el monto diario asciende a 440.87 pesos, equivalentes a 13 mil 409.80 pesos mensuales. Estas cifras sirven como referencia para quienes buscan comparar su ingreso con el mínimo establecido y planificar sus gastos.

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Cápsula institucional animada orientada a difundir los servicios de protección a usuarios frente a bancos, afores y aseguradoras. (Condusef)

Cuánto corresponde cobrar según el periodo de pago

Estas cantidades se obtienen al multiplicar el salario diario por los días correspondientes y no deben confundirse con el equivalente mensual oficial, que utiliza un factor distinto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reciben su sueldo de forma semanal o quincenal también pueden calcular el monto que les corresponde según la zona en la que trabajan. Estas son las referencias:

Pago semanal en zona general: 2 mil 205.28 pesos.

Pago semanal en frontera norte: 3 mil 86.09 pesos.

Pago quincenal en zona general: 4 mil 725.60 pesos.

Pago quincenal en frontera norte: 6 mil 613.05 pesos.

Estas cantidades se obtienen al multiplicar el salario diario por los días correspondientes y no deben confundirse con el equivalente mensual oficial, que utiliza un factor distinto. Por ello, si una empresa paga de forma semanal o quincenal, el depósito no necesariamente reflejará el equivalente mensual completo en un solo pago.

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La ley establece que ningún trabajador puede recibir menos del salario mínimo vigente. Si un empleador paga por debajo de ese monto, puede ser sancionado con multas de hasta 362 mil 48 pesos, según lo informado. En esos casos, los trabajadores tienen derecho a exigir el pago correcto y a presentar una denuncia.

La regla de distribución del 60-20-20

Para que el ingreso alcance a cubrir las necesidades del mes, la Condusef propone un modelo de distribución del presupuesto dividido en tres bloques:

1. Necesidades básicas (60%): alimentación, transporte, vivienda, educación y salud.

2. Ahorro y emergencias (20%): fondos para imprevistos y metas de ahorro a corto y largo plazo.

3. Gastos discrecionales (20%): esparcimiento, ocio, compras personales y suscripciones.

Este modelo busca que cada peso se use de manera consciente, evita el sobreendeudamiento y promueve lo que el organismo denomina salud financiera. La distribución no es rígida, pero sirve como punto de partida para quienes no tienen un hábito previo de organización de sus ingresos.

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Antes de aplicar cualquier distribución, la Condusef recomienda registrar ingresos y gastos durante un mes completo. Ese ejercicio permite identificar en qué categorías se concentra el gasto y detectar fugas de dinero que pasan desapercibidas en el día a día.

Acciones concretas para que el dinero rinda más

Ahorrar desde el inicio, destinando una parte del ingreso al ahorro antes de cubrir otros gastos, en lugar de guardar lo que sobre al final del mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo detalla una serie de pasos prácticos organizados en distintos frentes. En materia de prioridades de gasto, las recomendaciones son las siguientes:

Establecer qué es necesario antes que lo deseable: identificar si una compra responde a una necesidad real o a un gusto momentáneo.

Ahorrar desde el inicio, destinando una parte del ingreso al ahorro antes de cubrir otros gastos, en lugar de guardar lo que sobre al final del mes.

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Respecto a la planificación de compras, la Condusef sugiere:

Elaborar una lista antes de ir al supermercado para evitar compras impulsivas.

Comparar precios entre distintos establecimientos o marcas, lo que puede generar ahorros importantes en el gasto familiar.

Priorizar productos que realmente se necesitan y considerar opciones con buena calidad a mejor precio.

Optimización de transporte y servicios

Otro de los ejes señalados por la Condusef se centra en los gastos relacionados con el transporte y los servicios contratados de forma recurrente. Las recomendaciones incluyen:

1. Analizar rutas y horarios: elegir opciones más eficientes puede reducir gastos sin afectar el tiempo de traslado ni la seguridad.

2. Usar alternativas de movilidad: caminar, utilizar bicicleta o compartir transporte representa un ahorro y, al mismo tiempo, un beneficio para la salud.

3. Revisar suscripciones y servicios: analizar cuáles se utilizan realmente y eliminar aquellos que no aportan valor a la vida diaria.

Estas medidas apuntan a gastos que suelen pasar inadvertidos en el presupuesto mensual, pero que con el tiempo representan una fuga constante de recursos, especialmente para quienes dependen de un ingreso ajustado al salario mínimo.

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Inversión en desarrollo personal y educación financiera

De forma complementaria, se sugiere fortalecer la educación financiera como herramienta para tomar mejores decisiones sobre cómo administrar, ahorrar e invertir el dinero disponible. Comprender estos conceptos, señala el organismo

La Condusef también incluye una recomendación orientada al mediano y largo plazo: destinar recursos al desarrollo personal. Según el organismo, la educación, la capacitación o el aprendizaje de nuevas habilidades pueden abrir oportunidades laborales y mejorar los ingresos futuros.

De forma complementaria, se sugiere fortalecer la educación financiera como herramienta para tomar mejores decisiones sobre cómo administrar, ahorrar e invertir el dinero disponible. Comprender estos conceptos, señala el organismo, contribuye al bienestar económico a largo plazo.

Qué hacer si el pago no corresponde al mínimo

La Condusef no es la única instancia que brinda orientación sobre el salario mínimo. En caso de que un trabajador detecte que su pago neto es menor al esperado, se recomienda revisar primero el recibo de nómina para identificar qué conceptos fueron descontados, ya que el salario bruto y el neto no son equivalentes debido a deducciones como las cuotas de seguridad social.

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También debe considerarse el tipo de ocupación, ya que existen salarios mínimos profesionales para determinadas actividades, con una tarifa superior al salario mínimo general. Si después de esa revisión persiste la diferencia, el trabajador puede:

Conservar recibos, comprobantes de depósito y registros de los días trabajados.

Solicitar una aclaración directa al empleador.

Comparar el pago recibido con la resolución oficial vigente.

Acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación sobre sus derechos laborales.

El salario mínimo general en México pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026, un incremento nominal superior al 250%. Ese aumento se compone de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos, aplicable fuera de la frontera norte, y un incremento por fijación del 6.5%.

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El papel del presupuesto familiar en la administración del ingreso

Para facilitar el seguimiento de ingresos y gastos, la Condusef cuenta con una herramienta denominada Presupuesto Familiar, disponible en su página de internet y como aplicación móvil. A través de ella, los usuarios pueden registrar sus movimientos de manera puntual y mantener un control más ordenado de su dinero.

El organismo también recuerda que el presupuesto debe hacerse por escrito y de forma realista, ya que es necesario seguirlo con disciplina. Entre los pasos básicos para elaborarlo se encuentran:

1. Identificar los ingresos, ya sean fijos o variables.

2. Clasificar los gastos en categorías como alimentación, vivienda, transporte, salud y educación.

3. Registrar los movimientos diarios para detectar gastos hormiga, es decir, pequeños desembolsos que, sumados, representan una fuga relevante de recursos.

4. Restar los gastos totales a los ingresos totales para obtener el balance del mes.

Si el resultado es positivo, la Condusef señala que se trata del escenario ideal, con posibilidad de ahorrar y hacer frente a imprevistos. Si los gastos superan a los ingresos, el organismo advierte que la persona está en problemas y probablemente recurre a préstamos para cubrir la diferencia mensual.

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Consejos de Profeco y Condusef para el ahorro

Ambas instituciones coinciden en que las finanzas sanas se construyen de forma gradual. La recomendación central es elegir una meta clara, avanzar a un ritmo manejable y mantener la constancia, en lugar de buscar cambios drásticos desde el primer mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la Condusef, difundió una guía centrada en microhábitos financieros. El objetivo es que el ahorro y la inversión dejen de ser intentos aislados y se conviertan en una rutina sostenida en el tiempo.

Ambas instituciones coinciden en que las finanzas sanas se construyen de forma gradual. La recomendación central es elegir una meta clara, avanzar a un ritmo manejable y mantener la constancia, en lugar de buscar cambios drásticos desde el primer mes.

Para empezar a ahorrar sin que el esfuerzo resulte abrumador, Profeco propone separar una parte del ingreso apenas se recibe el pago. La vía más práctica, según el organismo, es programar una transferencia automática hacia una cuenta distinta a la de uso diario.

El monto inicial no necesita ser alto. Profeco sugiere comenzar con 20 o 50 pesos semanales, una cifra baja que ayuda a que la mente se habitúe a la práctica del ahorro antes de aumentar los montos. Asignarle un nombre o un propósito claro a ese dinero, agrega el organismo, mantiene viva la motivación para continuar.

Entre los hábitos de control diario que recomienda Profeco se encuentran:

Registrar los gastos diarios para tener claridad sobre el destino del dinero. Analizar si una compra es realmente necesaria antes de concretarla. Evitar adquirir productos solo porque están en oferta. Desactivar las notificaciones de tiendas en línea. Borrar los datos de las tarjetas bancarias guardados en aplicaciones de compra.

Cómo reducir los gastos hormiga

Profeco identifica los consumos hormiga como un punto crítico para el bolsillo. Las recomendaciones puntuales del organismo son:

Preparar alimentos y bebidas en casa en lugar de comprarlos en la calle.

Acudir al supermercado con una lista detallada para evitar compras por impulso.

Planear los traslados con anticipación para no depender de taxis o aplicaciones de transporte.

Cancelar las suscripciones a plataformas digitales que ya no se utilicen.

Para que estas rutinas se sostengan en el tiempo, Profeco aconseja asociarlas a un momento específico del día: ahorrar al recibir la quincena, registrar las cuentas antes de dormir o redactar la lista de compras antes de salir de casa. Si en algún momento se rompe la regla, el organismo señala que lo importante es retomar el hábito al día siguiente.

La guía completa, titulada “Microhábitos financieros: organiza tu bolsillo”, está disponible en la sección Cuida tu dinero de la Revista del Consumidor correspondiente a octubre.