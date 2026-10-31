México

¿Qué pasará con los hijos de Inés Gómez Mont tras su detención en Miami, Florida?

La conductora de televisión, prófuga de la justicia desde 2021, fue detenida por agentes del ICE en EEUU

La presentadora de televisión y mejor amiga de Galilea Montijo ahora ha sido acusada ante la Fiscalía de CDMX por violencia intrafamiliar contra sus hijos
¿Qué pasó con los hijos de Inés Gómez Mont? Tras casi 3 años prófuga y nueva denuncia alerta por los menores Foto: Instagram/@inesgomezmont
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La situación familiar de Inés Gómez Mont vuelve a generar incertidumbre tras los reportes sobre su detención en Florida, Estados Unidos.

Una de las principales interrogantes es qué ocurrirá con sus seis hijos menores de edad, quién estará a cargo de ellos y si los procesos legales que enfrentan la conductora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tendrán consecuencias en la custodia.

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De acuerdo con los antecedentes difundidos en octubre de 2025, los menores se encontraban en Miami bajo el cuidado de su madre. Sin embargo, el panorama familiar habría cambiado luego de que Álvarez Puga fuera detenido por autoridades migratorias estadounidenses en septiembre de ese año.

Como dato más reciente, el empresario pagó una fianza en Estados Unidos para continuar su proceso migratorio en libertad y tiene prevista una audiencia para noviembre de 2026.

Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida tras más de cuatro años fuera del alcance de la justicia mexicana. (Especial)
Inés Gómez Mont habría sido detenida en Florida tras más de cuatro años fuera del alcance de la justicia mexicana. (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont y quiénes son sus padres?

La conductora es madre de seis hijos: cuatro de su matrimonio con el empresario Javier Díaz y dos de su relación con Víctor Manuel Álvarez Puga.

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Durante su primer matrimonio nacieron Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno. Posteriormente, con Álvarez Puga tuvo a Bosco, en 2015, y a María en 2018.

La familia también estuvo integrada por Víctor Manuel Jr., conocido como Mayito, hijo del empresario y de su expareja Marycarmen López.

Aunque compartió parte de su vida familiar con Gómez Mont, no es hijo biológico de la conductora.

Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)
Víctor Manuel Álvarez Puga cuando fue detenido. (X/Luis Chaparro)

¿Dónde están los hijos de Inés Gómez Mont tras los reportes de su detención?

En octubre de 2025, información retomada por distintos medios señalaba que los seis hijos de la presentadora permanecían en Miami, Florida, donde vivían alejados de la exposición pública.

También se reportó que los menores cuentan con nacionalidad estadounidense, un dato relevante ante los procedimientos que involucran a sus padres en ese país.

Ahora, con los nuevos reportes sobre la situación de Gómez Mont, la información disponible apunta a que los niños estarían bajo el resguardo de Álvarez Puga. No obstante, hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el lugar donde permanecen ni sobre las condiciones legales de su cuidado.

Registro de detención de Inés Gómez Mont en EEUU.
Registro de detención de Inés Gómez Mont en EEUU.

¿Quién se hará cargo de los seis hijos de Inés Gómez Mont?

La situación de los menores está relacionada con los procedimientos legales que enfrentan ambos adultos. En septiembre de 2025, Álvarez Puga fue detenido en Florida por un asunto migratorio y posteriormente obtuvo su libertad tras pagar una fianza para continuar el proceso fuera de prisión.

El empresario tiene una audiencia prevista para noviembre de 2026. Mientras tanto, los reportes disponibles señalan que estaría a cargo de los seis hijos de Gómez Mont.

Sin embargo, no se ha informado públicamente sobre alguna resolución de las autoridades estadounidenses que establezca un cambio formal de custodia o una medida de protección infantil.

Javier Díaz e Inés Gómez Mont. (Captura de pantalla)
Javier Díaz e Inés Gómez Mont. (Captura de pantalla)

¿Qué pasó con la disputa de custodia entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz?

Otro antecedente importante es el conflicto legal entre la conductora y su primer esposo, Javier Díaz, por los cuatro hijos que tuvieron juntos.

En 2021 trascendió que Díaz buscaba asesoría legal para obtener la custodia de los menores. La preocupación por el paradero y el bienestar de los niños fue expuesta entonces por Tita Bravo, madre del empresario y exsuegra de Gómez Mont.

No obstante, el 1 de julio de 2024, la periodista Vicky López informó en el programa Todo para la mujer que la conductora había obtenido un amparo relacionado con la disputa.

La reportera atribuyó la información a una fuente cercana a Gómez Mont y señaló: “Acaba de ganar, el viernes le dieron el amparo. Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos pero ya la ganó Inés”.

¿Dónde está Mayito, el hijo mayor de Víctor Manuel Álvarez Puga?

Víctor Manuel Jr., conocido como Mayito, también formó parte de la familia que Gómez Mont y Álvarez Puga integraron durante su relación. Sin embargo, es hijo del empresario y Marycarmen López.

A diferencia de los seis hijos de la conductora, se ha reportado que Mayito permanece bajo el cuidado de su madre biológica.

Por ahora, la información sobre los menores de Gómez Mont apunta a que estarían bajo el resguardo de Álvarez Puga, mientras el empresario continúa su procedimiento migratorio en Estados Unidos.

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