Gema Garoa afirma que estará con Karina Torres en el Gran Premio de México

Ambas asistirán al Gran Premio de México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En rueda de prensa la actriz y modelo mexicana, Gema Garoa aseveró que asistirá con Karina Torres al Gran Premio de la Ciudad de México en medio de los rumores de una presunta ruptura en su amistad tras participar en La Casa de los Famosos México.

“Claro, acabo de hablar con ella (Karina Torres) hace ratito. Sí, vamos a ir a la Fórmula uno y todo para que no anden inventando cosas. No le crean a toda la gente lo que dice”, comentó Gema Garoa.

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Después de un mes de compartir anécdotas y momentos juntas en el programa de televisión, Gema sentenció que su vínculo con Karina Torres se mantiene estable, incluso confirmó su participación en el video que graba con Ese Pérez para recrear la escena de “Amarte Duele”, película protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña.

“Por supuesto que somos amigas. Karina también va a salir en el video en lo de Renata y Ulises. Entonces, eso es sorpresa”, indicó la modelo al hablar del clip que prepara con Ese Pérez para este 31 de octubre.

Mariana Ochoa y Gema Garoa protagonizan encontronazo en conferencia tras salir de La Casa de los Famosos México

“Con Ese Pérez, ¡bien! Grabamos, tenemos una sorpresa para el 31 de octubre. Nos disfrazamos, hicimos unas cosas y muy contenta para que las vean", expresó previo asegurar que irá con Karina Torres a la Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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“Sí, vamos a ir a la Fórmula Uno y todo para que no anden inventando cosas”. afirmó Gema Garoa al sostener que la salida al Gran Premio de México está contemplada y pide no dar por ciertas las versiones difundidas por terceros.

“No le crean a toda la gente lo que dice”, señala. La frase apunta a las especulaciones sobre una posible ruptura en la amistad que ambas mostraron durante el reality.

Gema Garoa descarta una ruptura con Karina Torres tras La Casa de los Famosos México 2026

Se hicieron amigas en La Casa de Los Famosos México. (Captura de pantalla )

Tras un mes de la participación de Gema Garoa y Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026, han surgido versiones de un alejamiento entre ambas. La cercanía que mostraron al inicio del reality show, junto con Ese Pérez, se habría roto durante la competencia por diferencias en la estrategia y el manejo del presupuesto para obtener alimentos.

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El momento de mayor tensión ocurrió cuando Gema y Ese Pérez arriesgaron el arriesgaron el dinero destinado a la comida para obtener inmunidad. Karina Torres cuestionó la decisión y expresó que comenzaría a jugar por su cuenta. A partir de ahí, los seguidores imaginaron cambios en la relación entre las habitantes.

Fuera del programa, Torres no ocultó su decepción de algunas amistades que construyó dentro de La Casa de los Famosos México. También señaló que, aunque mantuvo comunicación con algunos excompañeros del programa, no considera que exista una amistad profunda con Gema y Ese Pérez debido al poco tiempo que llevan de conocerse.

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Sin embargo, la asistencia a la Fórmula Uno aparece como una señal de que ambas continúan en contacto. Gema niega conflictos, desacuerdos o un periodo de separación con Karina Torres al término de La Casa de los Famosos México.

La amistad entre Gema Garoa y Karina Torres nace en un reality

Ese Pérez compartió información del exterior por medio de etiquetas (Captura de pantalla )

La relación entre ambas se volvió visible durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, espacio en el que comparten convivencia, conversaciones y momentos frente a las cámaras.

La dinámica del programa permite que los espectadores sigan de cerca la cercanía entre Garoa y Torres. Esa convivencia también hizo que cualquier cambio en sus interacciones genere comentarios entre quienes siguen sus contenidos fuera de la emisión.

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En este caso, Garoa respondió a esa lectura con una declaración breve. “No anden inventando cosas”, pidió en rueda de prensa al decir que acudirá al Autódromo Hermanos Rodríguez con Karina Torres para disfrutar de la Fórmula Uno.

La presencia de las ex habitantes de La Casa de los Famosos México en el evento mundial permitiría verlas nuevamente juntas en un espacio público. Garoa presenta ese plan como una respuesta suficiente ante las versiones de distanciamiento.