Tribunal revoca vinculación a proceso contra el exboxeador Erik “El Terrible” Morales por abuso sexual agravado

El exboxeador formó parte del ayuntamiento de Tijuana julio de 2025. Crédito: Facebook - Secretaría de Bienestar Tijuana

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La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California revocó el auto de vinculación a proceso dictado contra Erik Isaac Morales Elvira, excampeón mundial de boxeo conocido como “El Terrible”, por el delito de abuso sexual agravado. El tribunal dictó a su favor un auto de no vinculación a proceso dentro del Toca Penal N-0421/2026, derivado de la causa 9699/2025.

Una trabajadora de la Secretaría de Bienestar de Tijuana denunció a “El Terrible” en 2025, cuando él era titular de esa dependencia municipal. La agresión presuntamente ocurrió dentro de una oficina del organismo, según detalló la denunciante, lo que derivó en su destitución del cargo tras hacerse formal la acusación.

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La decisión de este 30 de octubre revirtió la resolución que un juez de Tijuana había emitido el 20 de marzo de 2026. En aquella ocasión, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) informó que las autoridades fijaron medidas cautelares para que Morales no se comunicara con la víctima y otorgaron un plazo de cuatro meses para complementar la investigación del caso.

La resolución judicial contempló cuatro puntos

En el documento emitido por la Tercera Sala se estableció, en primer lugar, la revocación del auto de vinculación a proceso dictado el 20 de marzo de 2026 dentro de la causa penal 9699/2025, por el delito de abuso sexual agravado.

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En segundo lugar, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Erik Isaac Morales Elvira, por ese mismo delito, previsto en el artículo 180, párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 180 ter, fracción tercera, del Código Penal del Estado de Baja California.

Revocan vinculación a proceso contra El Terrible Morales. Crédito: Especial

El tercer punto resolutivo ordenó comunicar la determinación al juzgado de origen para que procediera conforme a derecho respecto de las medidas cautelares y demás consecuencias procesales derivadas de la revocación. El documento precisó que esto se hacía “sin perjuicio de la continuación de la investigación en los términos legalmente permitidos”, lo que deja abierta la posibilidad de que la FGE continúe indagando el abuso sexual denunciado.

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El cuarto punto resolutivo ordenó dar cumplimiento a lo establecido en la sexta y siguientes consideraciones de la sentencia. En el apartado octavo, correspondiente a las formalidades de ley, el tribunal instruyó anotar lo resuelto en los registros correspondientes y archivar el asunto como totalmente concluido.

La resolución fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La vinculación a proceso dictada en marzo no había significado una declaración de culpabilidad contra “El Terrible” Morales. Se trata de una etapa procesal en la que un juez determina si existen indicios suficientes para que una persona enfrente un juicio penal, pero no implica una sentencia ni prejuzga el resultado del caso. Con la revocación, el proceso penal concluyó sin que se llegara a una etapa de juicio.

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La denunciante relató que “El Terrible” la encerró en su oficina

De acuerdo con reportes previos del medio Zeta Tijuana, los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2025, cuando una colaboradora de la Secretaría de Bienestar, subordinada de Morales, laboraba en Palacio Municipal. El expediente citado por el medio detalla que su superior la citó en su oficina, aseguró la puerta y, bajo el pretexto de cuestiones laborales, intentó forzarla a sostener relaciones sexuales.

Tras confiar lo sucedido al pastor de su iglesia, acudió a presentar la denuncia tanto ante la Sindicatura Municipal como ante la FGE, el 10 de julio de 2025.

El Terrible Morales fue separado del cargo tras la denuncia. Foto: Cuartoscuro

La primera audiencia, programada para el 10 de diciembre de 2025, no se concretó porque Morales no se presentó. Tras sufrir tres reprogramaciones adicionales, la audiencia se desahogó el pasado mes de marzo sin acceso de la prensa a petición de la víctima para resguardar su identidad.

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La acusación llevó al alcalde Ismael Burgueño a pedirle la renuncia a Morales el 11 de julio de 2025.

Previo a la audiencia en la que se fijaron las medidas cautelares, “El Terrible” se mostró seguro frente a la prensa y justificó haberse apartado del cargo. “Lo que nosotros hicimos fue lo que debieran de hacer muchos otros, ¿no? Es apartarse de su puesto y dejar que la autoridad haga su trabajo y enfrentarte al proceso”, afirmó en esa ocasión.

El Terrible ya había sido señalado por agresión sexual en un caso previo

Morales ya había sido acusado de agresión sexual anteriormente, en una denuncia presentada el 9 de enero de 2024, por una mujer que lo señaló de haberla hostigado sexualmente en un gimnasio ubicado en la colonia Hipódromo de Tijuana, donde ella trabajaba como recepcionista.

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La denunciante había sido contratada en 2012 en el gimnasio Box Platino, entonces propiedad de Morales. La agresión habría ocurrido en junio de 2013, cuando el exboxeador presuntamente intentó tocarla y besarla sin su consentimiento dentro de las instalaciones del centro de entrenamiento.

Pese a ese antecedente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda nombró a “El Terrible” en marzo de 2023 como titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física del Estado, cargo del que renunció para buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de Tijuana. El alcalde Burgueño lo incorporó después a su gabinete al frente de la Secretaría de Bienestar, pese a que el caso de 2024 ya era de conocimiento público.

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