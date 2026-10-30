México

FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

La Fiscalía General de la República informó que fue detenida por el delito de defraudación fiscal equiparada

Inés Gómez Mont, detenida en EEUU. Crédito. FGR
Inés Gómez Mont, detenida en EEUU. Crédito. FGR
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Luego de que reportes y fuentes cercanas al caso informaran este 30 de octubre la detención de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont en Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la aprehensión a través de sus canales oficiales.

En un breve mensaje, el cual integró la primera fotografía oficial de la mujer detenida, la dependencia precisó que la captura ocurrió en Miami, Florida, derivado del intercambio de información con el Gobierno estadounidense, por la probable participación de Gómez Mont en el delito de defraudación fiscal equiparada.

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La FGR confirmó que la aprehensión ocurrió en Miami

La dependencia difundió el aseguramiento mediante su cuenta oficial en la red social X.

El mensaje completo dice: “La FGR informa que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés ”N", quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada”

La presentadora Inés Gómez Mont fue detenida en EEUU. (IG: inesgomezmont)
La presentadora Inés Gómez Mont fue detenida en EEUU. (IG: inesgomezmont)

El comunicado incluyó una fotografía de la detenida con el rostro cubierto, conforme al protocolo que utiliza la institución en este tipo de publicaciones. La imagen llevaba la leyenda: “Se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional”, en referencia al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

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Interpol había emitido una ficha roja contra la conductora en octubre de 2021, activa en más de 190 países, pero la FGR la canceló recientemente. Pese a esa decisión, la orden de aprehensión en México continuaba vigente al momento de su aseguramiento en territorio estadounidense.

Hasta este momento no se ha revelado el proceso a seguir, si las autoridades mexicanas solicitarán la extradición o la deportación de Inés Gómez Mont hacia territorio nacional. La FGR informó que más adelante dará a conocer mayor información sobre el caso.

Información en desarrollo...

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