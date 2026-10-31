Auditoría Superior asegura servidores de Territorium Life tras fracaso en examen en línea de la UNAM

El titular de la ASF dio a conocer el procedimiento que siguieron con el caso de la auditoría realizada por las fallas durante el examen de ingreso a la UNAM realizado en línea. (Crédito: Cámara de Diputados)

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Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. la empresa que realizó el examen en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue puesta bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual determinó el aseguramiento de sus servidores.

¿Qué llevó a la ASF a realizar una investigación contra Territorium Life?

Desde la Cámara de Diputados, la titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, durante su discurso se refirió al caso que puso en juego la designación de miles de estudiantes que buscaban un lugar en la máxima casa de estudios.

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“Un asunto que generó gran interés nacional y preocupación entre miles de jóvenes: las posibles irregularidades en la contratación y administración de la plataforma utilizada para la aplicación del examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México”, comentó.

Aseguró que la intervención de la autoridad fiscalizadora federal fue requerida por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, al mismo tiempo que dieron las facilidades requeridas para que la investigación “rindiera frutos de manera inédita”.

Destacó el proceder en contra de las autoridades universitarias relacionadas con el caso y a la empresa que aplicó el examen, Terrirorium Life, reiterando como una acción relevante que “por primera vez en la historia de la Auditoría Superior de la Federación logramos el aseguramiento precautorio de repositorios de información y de los servidores informáticos de la empresa prestadora del servicio”.

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Auditoría Superior asegura servidores de Territorium Life tras fracaso en examen en línea de la UNAM. (Foto: Cámara de Diputados)

La medida se llevó a cabo tras la aplicación de un mecanismo jurídico innovador, con la finalidad de “conservar las pruebas fundamentales para nuestra investigación”.

Los otros contratos de Territorium Life con dependencias dependencias y universidades

Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., mantiene contratos con dependencias y universidades más allá de la UNAM. El Instituto Electoral de la Ciudad de México pagó en 2021 un total de 2 millones 572 mil 973.26 pesos por la aplicación del examen para supervisores y capacitadores electorales del proceso 2020-2021, con una duración de tres meses.

El Órgano de Administración Judicial, antes Consejo de la Judicatura Federal, contrató a la empresa en las licitaciones de 2024 y 2025 para la “supervisión automatizada de evaluaciones a distancia” del concurso de oposición de la carrera judicial. El monto máximo autorizado para este servicio asciende a 32 millones de pesos.

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La Secretaría de Educación Básica de Guanajuato pagó 295 mil 500 pesos en 2025 por hasta 2 mil 200 exámenes de orientación vocacional para alumnos de tercer grado de secundaria.

Territorium Life, con domicilio fiscal en San Nicolás de los Garza, mantiene además un contrato activo con el gobierno de Nuevo León, cuyo monto y servicios no se especifican en el portal de proveedores.

Las irregularidades que derivaron en una investigación y la repetición del examen

Auditoría Superior asegura servidores de Territorium Life tras fracaso en examen en línea de la UNAM. (Foto: Infobae México)

Las irregularidades detectadas durante el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM abrieron dudas sobre la validez de los resultados del Concurso de Selección 2026-2027/1.

La Universidad canceló el proceso de ingreso de 2% de las personas aspirantes por conductas contrarias a la convocatoria y a la Legislación Universitaria, en una aplicación que por primera vez se realizó completamente en línea.

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Las sospechas aumentaron tras la difusión de un análisis sobre los puntajes en la carrera de Médico Cirujano. El material señala un incremento inusual en el número de aciertos y reporta que nueve aspirantes alcanzaron una calificación perfecta en 2026.

Estas cifras contrastan con los resultados de años previos y llevaron a cuestionar si otras prácticas irregulares no fueron detectadas durante la aplicación.

Ante este escenario, el rector Leonardo Lomelí ordenó integrar una comisión técnica para revisar los datos, el procedimiento y los resultados del examen; lo que derivó en la repetición de la prueba y una investigación realizada por la ASF.

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